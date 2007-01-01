Мебель для бургерной в Пятигорске оптом

от 3 990 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Пятигорску и Ставропольскому краю

Настоящее фото товара Стул Tolix Желтый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Tolix Желтый глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Салатовый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Tolix Салатовый глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Soft Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Tolix Soft Серебристый
Настоящее фото товара Стул Tolix барный Белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Tolix барный Белый глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Tolix барный Черный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix барный Желтый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Tolix барный Желтый глянцевый
Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Настоящее фото товара Табурет барный Tolix Style, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
4 150 ₽
Оптовая цена
4.6
Табурет барный Tolix Style, цвет по RAL
Настоящее фото товара Стул барный Tolix Style, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул барный Tolix Style, цвет по RAL
Настоящее фото товара Стул Элис полубарный темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Элис полубарный темно-синий
Настоящее фото товара Стул полубарный Дейзи зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул полубарный Дейзи зеленый
Настоящее фото товара Диван лофт Форвард, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван лофт Форвард, фиолетовый
Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
10 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Лофт-1, 1200x800
Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
11 790 ₽
Оптовая цена
5
Стол Лофт-2, 1500x800
Настоящее фото товара Стул Элис полубарный светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Элис полубарный светло-серый
Смотреть все

Мебель для бургерной: удобство и высокое качество

На сегодняшний день заведения общественного быстрого питания набирают популярность и пользуются огромным спросом. В современном городе, пожалуй, трудно найти человека, который не бывал бы в каком-нибудь кафе. Сегодня в Пятигорске большое количество заведений для того, чтобы перекусить. В данной статье поговорим о бургерных, прекрасный интерьер которых зависит от удачного мебельного оснащения. Как выбрать хорошую мебель, которая станет комфортабельной для посетителей и на протяжении длительного времени будет справляться со своими основными функциями?

Мягкая мебель для бургерной — прекрасное решение

Мягкая мебель бургерной идеально подходит к любому интерьеру и стилю. Это максимально универсальные модели, которые прослужат долгое время и будут радовать Ваших посетителей. Как правило, в интерьере бургерных присутствуют яркие тона и краски, данные изделия можно выбрать практически любого цвета, поэтому они изящно и искусно впишутся в общий стиль подобных заведений. Один из главных принципов можно охарактеризовать так: хорошая мебель для бургерных дополнит атмосферу заведения, а также расположит к приятному приему пищи и времяпрепровождению Ваших гостей. Это очень практичные и доступные модели, которые ориентированы на повседневное использование. Они также отличаются износостойкостью и долговечностью.

Пластиковая мебель для бургерной

Хорошим вариантом меблировки также является пластиковая мебель для бургерной. Современный пластик экологичен, не издает неприятных запахов, сертифицирован и с уверенностью может использоваться в таких заведениях. Комфортабельность и удобство — это также является достоинством данных изделий. Они имеют прочный каркас, невероятно практичны и обладают легким весом. В настоящее время на российском мебельном рынке широко представлены модели самых различных цветов.

Кожаная мебель для бургерной

Кожаная мебель для бургерной является традиционным вариантом исполнения. Помимо универсальности, эти модели имеют хорошие эксплуатационные качества, выполнены из экологически чистого сырья и отлично подходят для мест общественного питания. Это очень прочная и надежная мебель, имеющая несколько преимуществ: стильный, а также эксклюзивный вид и прекрасный дизайн. Такие модели станут хорошей опорой и основой для Вашего заведения.

Где купить мебель для бургерной в Пятигорске?

Компания ChiedoCover осуществляет комплекс услуг по мебельному оснащению ресторанов, а также кафе и гостиниц. Мы создаем интересные, неповторимые и дизайнерских модели, подчеркивающие индивидуальность Вашего интерьера. Наша продукция отвечает всем предъявляемым требованиям и может гарантированно использоваться в местах общественного питания. Линейка продукции нашей компании постоянно обновляется и расширяется, мы развиваемся и совершенствуем свою мебель.

Купить мебель для бургерной в Пятигорске просто, для этого Вам следует перейти на официальный сайт нашей компании. Мы предлагаем быструю доставку по всей России и странам СНГ. Менеджеры ChiedoCover имеют все необходимые навыки для того, чтобы помочь и предоставить идеальный для покупателя вариант мебели. Именно у нас Вы найдете все необходимое для полноценного мебельного оснащения Вашего заведения.

Почему мебель для бургерной покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют