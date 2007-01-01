+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Мебель для дачи в Апатитах оптом

          от 1 590 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Апатитам и Мурманской области

          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели, произведённого компанией ChiedoCover
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Комплект уличной мебели
          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Alvdalen, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комплект уличной мебели Alvdalen
          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Калисто, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комплект уличной мебели Калисто
          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Калисто цветной, произведённого компанией ChiedoCover
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комплект уличной мебели Калисто цветной
          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Калисто-2, произведённого компанией ChiedoCover
          11 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Комплект уличной мебели Калисто-2
          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Дача, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Комплект уличной мебели Дача
          Настоящее фото товара Стол уличный Асоль, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол уличный Асоль
          Настоящее фото товара Стул Изабелла, ротанг, натуральный цвет, произведённого компанией ChiedoCover
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Изабелла, ротанг, натуральный цвет
          Настоящее фото товара Стул Борно белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Борно белый
          Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          2 190 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Борно зеленый
          Настоящее фото товара Стул Filippa, произведённого компанией ChiedoCover
          14 110 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Filippa
          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели дачный , произведённого компанией ChiedoCover
          4 130 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Комплект уличной мебели дачный
          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Sundays YCZ-103, произведённого компанией ChiedoCover
          7 650 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Комплект уличной мебели Sundays YCZ-103
          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели №6, произведённого компанией ChiedoCover
          21 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Комплект уличной мебели №6
          Настоящее фото товара Стул Борно серый, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          2 190 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Борно серый
          Настоящее фото товара Стол-трансформер Лидвуд венге, произведённого компанией ChiedoCover
          27 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол-трансформер Лидвуд венге
          Смотреть все

          Как выбрать хорошую мебель для дачи?

          Дача на сегодняшний день является местом для отличного и комфортабельного отдыха. Уход от городской суеты, а также свежий воздух и другая экологическая обстановка способствуют хорошему настроению и заряду бодрости на рабочую неделю. Ассортимент чрезвычайно большой, но для того, чтобы оснастить мебелью помещение дачи необходимо грамотно продумать дизайн и стиль, постараться не заполнять пространство, для создания гармоничного интерьера. В этой статье мы расскажем о выборе хорошей мебели для дачи в Апатитах.

          Общие рекомендации выбора мебели для дачи

          Для проведения завтрака, а также обеда и ужина необходимо рассматривать такие модели, которые не только органично впишутся в интерьер дачи, но также будут отвечать нескольким условиям. Практичная мебель для дачи — изумительный вариант для оснащение таких мест. В зависимости от того круглый ли год отапливается помещение, можно определяться с выбором. Общие рекомендации сводятся к тому, что изменение температурных условий может привести к тем или иным последствиям по уходу за мебелью. Следовательно, выбираем такие изделия, которые стойко перенесут любые климатические изменения.

          Пластиковая мебель для дачи

          Верным решением станет оснащение изделиями из пластика, это универсальная мебель, прекрасно подходящая практически для любой дачи. Материал изготовления считается одним из главных критериев выбора, поскольку именно от этого зависят технические характеристики и другие эксплуатационные качества. Такая мебель очень легко убирается, нет необходимости в каких-то специальных моющих средствах. Кроме того, весомым преимуществом их является предельно легкий вес. Можно сказать, что даже ребенок справится с перестановкой их с места на место. Пластик проходит все стадии проверок на токсичность и источения других неприятных запахов. Таким образом, до потребителей доходит абсолютно чистая и отвечающая всем требованиям безопасности продукция.

          Другие варианты изготовления мебели для дачи

          Помимо того, на сегодняшний день также популярны и другие материалы, из которых производится такая мебель. Прежде всего дерево и металл, это две превосходные основы, изделия из которых отличаются интересным стилем, необычным дизайном и предельной долговечностью. Главным достоинством таких моделей является качество, в условиях дачи, где могут меняться погодные условия — это немаловажное преимущество.

          Как мы видим, от правильного выбора красивой мебели для дачи зависит не только комфорт и удобство, общее впечатление от интерьера также создается при помощи этих изделий.

          Где купить дачную мебель в Апатитах?

          Наша компания обладает огромным опытом в области изготовления банкетной мебели и лучшей мебели для дачи. Мы сумели создать хорошие условия для развития нашей компании, сегодня мы являемся одними из лучшими на российском рынке HoReCa. Надежные и постоянные клиенты тому прямое подтверждение.

          Купить мебель для дачи в Апатитах можно на сайте нашей компании. У нас самые лучшие и профессиональные менеджеры, которые смогут ответить на все вопросы о продукции нашего предприятия. Мы в короткие сроки доставим до Вас выбранный товар, доставка осуществляется в любой город России.

          Почему мебель для дачи покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Апатиты и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Апатитам ?

            Доставка товара по Апатитам осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Апатитам ?

            Стоимость доставки по Апатитам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Апатитам осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Апатитам телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Апатитах при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Апатитам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют