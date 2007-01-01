Мебель для дачи в Пятигорске оптом

от 3 000 ₽

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Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS UNO, произведённого компанией ChiedoCover
33 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Гриль мангал AHOS UNO
Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS UNO+, произведённого компанией ChiedoCover
45 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Гриль мангал AHOS UNO+
Настоящее фото товара Костровая чаша барбекю AHOS FIRE PIT 600, произведённого компанией ChiedoCover
55 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Костровая чаша барбекю AHOS FIRE PIT 600
Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS SPHERE, произведённого компанией ChiedoCover
101 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Гриль мангал AHOS SPHERE
Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS OLYMPIC 750 LOW, произведённого компанией ChiedoCover
102 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Гриль мангал AHOS OLYMPIC 750 LOW
Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS BOX, произведённого компанией ChiedoCover
165 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Гриль мангал AHOS BOX
Настоящее фото товара Кольцо для казана UNO KAZAN, произведённого компанией ChiedoCover
3 000 ₽
Оптовая цена
4.7
Кольцо для казана UNO KAZAN
Настоящее фото товара Подставка UNO STAND, произведённого компанией ChiedoCover
3 700 ₽
Оптовая цена
4.2
Подставка UNO STAND
Настоящее фото товара Решетка-гриль UNO GRILL, произведённого компанией ChiedoCover
4 600 ₽
Оптовая цена
5
Решетка-гриль UNO GRILL
Настоящее фото товара Крышка UNO CAP (70 см), произведённого компанией ChiedoCover
7 300 ₽
Оптовая цена
4.7
Крышка UNO CAP (70 см)
Настоящее фото товара Кольцо для казана AHOS KETTLE (36 см), произведённого компанией ChiedoCover
7 900 ₽
Оптовая цена
5
Кольцо для казана AHOS KETTLE (36 см)
Настоящее фото товара Кольцо для шампуров AHOS SKEWER (48 см), произведённого компанией ChiedoCover
8 900 ₽
Оптовая цена
4.3
Кольцо для шампуров AHOS SKEWER (48 см)
Настоящее фото товара Скамейка складная Кейт 180 коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Скамейка складная Кейт 180 коричневая
Настоящее фото товара Скамейка складная Кейт 180 белая, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Скамейка складная Кейт 180 белая
Настоящее фото товара Стол складной чемодан пластиковый Кейт 120, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол складной чемодан пластиковый Кейт 120
Настоящее фото товара Стол складной чемодан пластиковый Кейт 240, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол складной чемодан пластиковый Кейт 240
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Как выбрать хорошую мебель для дачи?

Дача на сегодняшний день является местом для отличного и комфортабельного отдыха. Уход от городской суеты, а также свежий воздух и другая экологическая обстановка способствуют хорошему настроению и заряду бодрости на рабочую неделю. Ассортимент чрезвычайно большой, но для того, чтобы оснастить мебелью помещение дачи необходимо грамотно продумать дизайн и стиль, постараться не заполнять пространство, для создания гармоничного интерьера. В этой статье мы расскажем о выборе хорошей мебели для дачи в Пятигорске.

Общие рекомендации выбора мебели для дачи

Для проведения завтрака, а также обеда и ужина необходимо рассматривать такие модели, которые не только органично впишутся в интерьер дачи, но также будут отвечать нескольким условиям. Практичная мебель для дачи — изумительный вариант для оснащение таких мест. В зависимости от того круглый ли год отапливается помещение, можно определяться с выбором. Общие рекомендации сводятся к тому, что изменение температурных условий может привести к тем или иным последствиям по уходу за мебелью. Следовательно, выбираем такие изделия, которые стойко перенесут любые климатические изменения.

Пластиковая мебель для дачи

Верным решением станет оснащение изделиями из пластика, это универсальная мебель, прекрасно подходящая практически для любой дачи. Материал изготовления считается одним из главных критериев выбора, поскольку именно от этого зависят технические характеристики и другие эксплуатационные качества. Такая мебель очень легко убирается, нет необходимости в каких-то специальных моющих средствах. Кроме того, весомым преимуществом их является предельно легкий вес. Можно сказать, что даже ребенок справится с перестановкой их с места на место. Пластик проходит все стадии проверок на токсичность и источения других неприятных запахов. Таким образом, до потребителей доходит абсолютно чистая и отвечающая всем требованиям безопасности продукция.

Другие варианты изготовления мебели для дачи

Помимо того, на сегодняшний день также популярны и другие материалы, из которых производится такая мебель. Прежде всего дерево и металл, это две превосходные основы, изделия из которых отличаются интересным стилем, необычным дизайном и предельной долговечностью. Главным достоинством таких моделей является качество, в условиях дачи, где могут меняться погодные условия — это немаловажное преимущество.

Как мы видим, от правильного выбора красивой мебели для дачи зависит не только комфорт и удобство, общее впечатление от интерьера также создается при помощи этих изделий.

Где купить дачную мебель в Пятигорске?

Наша компания обладает огромным опытом в области изготовления банкетной мебели и лучшей мебели для дачи. Мы сумели создать хорошие условия для развития нашей компании, сегодня мы являемся одними из лучшими на российском рынке HoReCa. Надежные и постоянные клиенты тому прямое подтверждение.

Купить мебель для дачи в Пятигорске можно на сайте нашей компании. У нас самые лучшие и профессиональные менеджеры, которые смогут ответить на все вопросы о продукции нашего предприятия. Мы в короткие сроки доставим до Вас выбранный товар, доставка осуществляется в любой город России.

Почему мебель для дачи покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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