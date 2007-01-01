Мебель для дачи в Шахтёрске оптом

от 2 190 ₽

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Настоящее фото товара Табурет Ригель 2.0, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Табурет Ригель 2.0
Настоящее фото товара Табурет Ригель 2.0 с жестким сидением, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Табурет Ригель 2.0 с жестким сидением
Настоящее фото товара Игровой домик с горкой, произведённого компанией ChiedoCover
19 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Игровой домик с горкой
Настоящее фото товара Детский садовый игровой домик с забором, произведённого компанией ChiedoCover
15 790 ₽
Оптовая цена
5
Детский садовый игровой домик с забором
Настоящее фото товара Домик для девочек Unicorn, произведённого компанией ChiedoCover
9 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Домик для девочек Unicorn
Настоящее фото товара Игровой домик для улицы Городской дом, произведённого компанией ChiedoCover
9 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Игровой домик для улицы Городской дом
Настоящее фото товара Игровой домик для улицы с ограждением, произведённого компанией ChiedoCover
11 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Игровой домик для улицы с ограждением
Настоящее фото товара Игровой домик Haenim Toy, произведённого компанией ChiedoCover
23 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Игровой домик Haenim Toy
Настоящее фото товара Детский игровой домик деревенский, произведённого компанией ChiedoCover
11 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Детский игровой домик деревенский
Настоящее фото товара Домик игровой со столиком LAH, произведённого компанией ChiedoCover
56 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Домик игровой со столиком LAH
Настоящее фото товара Дом игровой с открывающейся дверью, произведённого компанией ChiedoCover
28 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Дом игровой с открывающейся дверью
Настоящее фото товара Игровой дом Feber Sweet House, произведённого компанией ChiedoCover
44 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Игровой дом Feber Sweet House
Настоящее фото товара Спортивно-игровой комплекс Happy Box, произведённого компанией ChiedoCover
22 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Спортивно-игровой комплекс Happy Box
Настоящее фото товара Игровой домик Lerado, произведённого компанией ChiedoCover
44 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Игровой домик Lerado
Настоящее фото товара Игровой Загородный дом с кухней с садовым инвентарем, произведённого компанией ChiedoCover
55 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Игровой Загородный дом с кухней с садовым инвентарем
Настоящее фото товара Цветочница бетонная квадратная, произведённого компанией ChiedoCover
4 550 ₽
Оптовая цена
4.7
Цветочница бетонная квадратная
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Как выбрать хорошую мебель для дачи?

Дача на сегодняшний день является местом для отличного и комфортабельного отдыха. Уход от городской суеты, а также свежий воздух и другая экологическая обстановка способствуют хорошему настроению и заряду бодрости на рабочую неделю. Ассортимент чрезвычайно большой, но для того, чтобы оснастить мебелью помещение дачи необходимо грамотно продумать дизайн и стиль, постараться не заполнять пространство, для создания гармоничного интерьера. В этой статье мы расскажем о выборе хорошей мебели для дачи в Шахтёрске.

Общие рекомендации выбора мебели для дачи

Для проведения завтрака, а также обеда и ужина необходимо рассматривать такие модели, которые не только органично впишутся в интерьер дачи, но также будут отвечать нескольким условиям. Практичная мебель для дачи — изумительный вариант для оснащение таких мест. В зависимости от того круглый ли год отапливается помещение, можно определяться с выбором. Общие рекомендации сводятся к тому, что изменение температурных условий может привести к тем или иным последствиям по уходу за мебелью. Следовательно, выбираем такие изделия, которые стойко перенесут любые климатические изменения.

Пластиковая мебель для дачи

Верным решением станет оснащение изделиями из пластика, это универсальная мебель, прекрасно подходящая практически для любой дачи. Материал изготовления считается одним из главных критериев выбора, поскольку именно от этого зависят технические характеристики и другие эксплуатационные качества. Такая мебель очень легко убирается, нет необходимости в каких-то специальных моющих средствах. Кроме того, весомым преимуществом их является предельно легкий вес. Можно сказать, что даже ребенок справится с перестановкой их с места на место. Пластик проходит все стадии проверок на токсичность и источения других неприятных запахов. Таким образом, до потребителей доходит абсолютно чистая и отвечающая всем требованиям безопасности продукция.

Другие варианты изготовления мебели для дачи

Помимо того, на сегодняшний день также популярны и другие материалы, из которых производится такая мебель. Прежде всего дерево и металл, это две превосходные основы, изделия из которых отличаются интересным стилем, необычным дизайном и предельной долговечностью. Главным достоинством таких моделей является качество, в условиях дачи, где могут меняться погодные условия — это немаловажное преимущество.

Как мы видим, от правильного выбора красивой мебели для дачи зависит не только комфорт и удобство, общее впечатление от интерьера также создается при помощи этих изделий.

Где купить дачную мебель в Шахтёрске?

Наша компания обладает огромным опытом в области изготовления банкетной мебели и лучшей мебели для дачи. Мы сумели создать хорошие условия для развития нашей компании, сегодня мы являемся одними из лучшими на российском рынке HoReCa. Надежные и постоянные клиенты тому прямое подтверждение.

Купить мебель для дачи в Шахтёрске можно на сайте нашей компании. У нас самые лучшие и профессиональные менеджеры, которые смогут ответить на все вопросы о продукции нашего предприятия. Мы в короткие сроки доставим до Вас выбранный товар, доставка осуществляется в любой город России.

Почему мебель для дачи покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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