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          Товары по акции

          Мебель для детского кафе в Долгопрудном оптом

          от 690 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Долгопрудному и Московской области

          Настоящее фото товара Стул Хит Детский, произведённого компанией ChiedoCover-40%
          В наличии
          990 ₽1 640 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Хит Детский
          Настоящее фото товара Столик детский Kinder, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Столик детский Kinder, деревянный
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое детское Ariel, красное, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло пластиковое детское Ariel, красное
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое детское Ariel, синее, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло пластиковое детское Ariel, синее
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое детское Ariel, фиолетовое, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло пластиковое детское Ariel, фиолетовое
          Настоящее фото товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул прозрачный детский Baby Elizabeth
          Настоящее фото товара Стул пластиковый детский Baby Elizabeth белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул пластиковый детский Baby Elizabeth белый
          Настоящее фото товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth розовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул прозрачный детский Baby Elizabeth розовый
          Настоящее фото товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул прозрачный детский Baby Elizabeth фиолетовый
          Настоящее фото товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth красный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул прозрачный детский Baby Elizabeth красный
          Настоящее фото товара Домик игровой Лесная серия, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Домик игровой Лесная серия
          Настоящее фото товара Домик игровой Лесной светлячок, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Домик игровой Лесной светлячок
          Настоящее фото товара Домик игровой Лесной детский, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Домик игровой Лесной детский
          Настоящее фото товара Домик игровой детский садовый, произведённого компанией ChiedoCover
          11 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Домик игровой детский садовый
          Настоящее фото товара Детский игровой домик с забором, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Детский игровой домик с забором
          Настоящее фото товара Домик игровой детский Малыш, произведённого компанией ChiedoCover
          23 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Домик игровой детский Малыш
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          Мебель для детского кафе: безопасность и высокое качество

          На сегодняшний день становятся популярными различные специфические и тематические места общественного питания. В данном материале рассмотрим меблировку детских кафе. Одни из последних современных исследования говорят о том, что большинство детей уже в раннем возрасте имеют те или иные проблемы с позвоночником. Это, как правило, такие заболевания как: сколиоз или остеохондроз. В таком случае, если не следить за осанкой ребенка, то в юношеском возрасте можно столкнуться с проблемами со здоровьем. Для того, чтобы этого избежать необходимо уделять пристальное внимание выбору хорошей мебели для детского кафе в Долгопрудном. Далее остановимся на материалах изготовления и определим какая мебель является самой безопасной.

          Лучшее решение — деревянная мебель для детского кафе

          Самым удачным и правильным решением станет деревянная мебель для детского кафе. Приведем несколько аргументов в их пользу. Итак, это самые гипоаллергенные и экологичные изделия. Одно из главных преимуществ — твердая основание мебели позволяет держать спину ровно, предупреждая те или иные проблемы со спиной. Кроме того, массив дерева великолепно смотрится в любом интерьере, это, как считают профессиональные дизайнеры, универсальные модели, прекрасно подходящие как для классики, так и для других стилевых направлений. Вы можете быть уверенным, они великолепно дополнят уже существующий интерьер. Так как дети чаще всего не усидчивы: могут качаться на мебели, вставать ногами, для данных изделий это вовсе не проблема. Они рассчитаны на такие физические и механические нагрузки. Прочный и крепкий каркас позволяет справляться с самыми серьезными воздействиями на регулярной, повседневной основе. Если все-таки со временем они где-то выйдут из строя, то восстановить модели из массива дереве просто и недорого, это еще одно их достоинство. В тоже время, деревянная мебель для детских кафе очень практичная, не накапливает пыль, для уборки помещения потребуется влажная салфетка и буквально несколько минут, и все — они будут в полном порядке.

          Пластиковая мебель для детских кафе

          Еще одной из разновидностей материалов изготовления является высококачественный пластик. Пластиковая мебель для детских кафе обладает своими превосходствами, рассмотрим их более подробно. Легкий вес и компактность обеспечивает экономию полезной площади в помещении и заметно облегчает работу обслуживающему персоналу. Пластик не токсичен, наоборот — абсолютно безопасен, не издает никаких сторонних запахов и рекомендован к использованию в местах общественного питания. Помимо того, это также практичные модели, которые не требуют особого ухода, большой ассортимент пластиковой мебели расширяет возможность выбора.

          Итак, выбор мебели для детских кафе достаточно ответственное дело. Если Вы стремитесь к тому, чтобы Ваши посетители чувствовали себя комфортно, а дети были здоровы, тогда следуйте вышеописанным рекомендациям и не экономьте на мебельном оснащении.

          Где купить мебель для детских кафе в Долгопрудном?

          Компания ChiedoCover – это образец качества и долговечности мебели. Мы занимаемся производством банкетной мебели и текстиля более 13 лет и проделали огромную работу. Наши товары имеют все необходимые сертификаты, проверенные поставщики сырья обеспечивают безопасность продукции, опытные мастера производства гарантируют высокое качество сборки и большой срок службы мебели.

          Купить мебель для детских кафе в Долгопрудном можно на нашем официальном сайте. Здесь Вы найдете много всего интересного, для Вас удобный интерфейс и поиск по сайту. Менеджеры из отдела продаж проконсультируют относительно любой модели нашего производства.

          Почему мебель для детского кафе покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Долгопрудный и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Долгопрудному ?

            Доставка товара по Долгопрудному осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Долгопрудному ?

            Стоимость доставки по Долгопрудному рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Долгопрудному осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Долгопрудному телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Долгопрудном при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Долгопрудному с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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