Мебель для детского кафе в Шахтёрске оптом

от 290 ₽

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Настоящее фото товара Детское кресло Зайчик, произведённого компанией ChiedoCover
4 150 ₽
Оптовая цена
4.8
Детское кресло Зайчик
Настоящее фото товара Стол Campi , произведённого компанией ChiedoCover
10 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Campi
Настоящее фото товара Детский пластиковый стульчик, лайм большой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
790 ₽
Оптовая цена
4.2
Детский пластиковый стульчик, лайм большой
Настоящее фото товара Детский пластиковый стульчик, лайм, малый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
290 ₽
Оптовая цена
4.7
Детский пластиковый стульчик, лайм, малый
Настоящее фото товара Детский пластиковый стульчик, белый, малый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
290 ₽
Оптовая цена
4.1
Детский пластиковый стульчик, белый, малый
Настоящее фото товара Кресло Груша, пластик, желтое, произведённого компанией ChiedoCover
72 000 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Груша, пластик, желтое
Настоящее фото товара Кресло Подушка, пластик, белое, произведённого компанией ChiedoCover
68 000 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Подушка, пластик, белое
Настоящее фото товара Кресло Неваляшка, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
48 000 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Неваляшка, пластик
Настоящее фото товара Кресло Energy G, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
96 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Energy G, пластик
Настоящее фото товара Детский растущий стул Naked, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Детский растущий стул Naked
Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе детский, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул на металлокаркасе детский
Настоящее фото товара Пуф Слон с отсеком для хранения французский серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 850 ₽
Оптовая цена
4.5
Пуф Слон с отсеком для хранения французский серый
Настоящее фото товара Детская тарелка Панда, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Детская тарелка Панда
Настоящее фото товара Детская тарелка Лиса, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Детская тарелка Лиса
Настоящее фото товара Диван Томас, солнечный желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
31 900 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Томас, солнечный желтый
Настоящее фото товара Эко Панно Треугольник, произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Эко Панно Треугольник
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Мебель для детского кафе: безопасность и высокое качество

На сегодняшний день становятся популярными различные специфические и тематические места общественного питания. В данном материале рассмотрим меблировку детских кафе. Одни из последних современных исследования говорят о том, что большинство детей уже в раннем возрасте имеют те или иные проблемы с позвоночником. Это, как правило, такие заболевания как: сколиоз или остеохондроз. В таком случае, если не следить за осанкой ребенка, то в юношеском возрасте можно столкнуться с проблемами со здоровьем. Для того, чтобы этого избежать необходимо уделять пристальное внимание выбору хорошей мебели для детского кафе в Шахтёрске. Далее остановимся на материалах изготовления и определим какая мебель является самой безопасной.

Лучшее решение — деревянная мебель для детского кафе

Самым удачным и правильным решением станет деревянная мебель для детского кафе. Приведем несколько аргументов в их пользу. Итак, это самые гипоаллергенные и экологичные изделия. Одно из главных преимуществ — твердая основание мебели позволяет держать спину ровно, предупреждая те или иные проблемы со спиной. Кроме того, массив дерева великолепно смотрится в любом интерьере, это, как считают профессиональные дизайнеры, универсальные модели, прекрасно подходящие как для классики, так и для других стилевых направлений. Вы можете быть уверенным, они великолепно дополнят уже существующий интерьер. Так как дети чаще всего не усидчивы: могут качаться на мебели, вставать ногами, для данных изделий это вовсе не проблема. Они рассчитаны на такие физические и механические нагрузки. Прочный и крепкий каркас позволяет справляться с самыми серьезными воздействиями на регулярной, повседневной основе. Если все-таки со временем они где-то выйдут из строя, то восстановить модели из массива дереве просто и недорого, это еще одно их достоинство. В тоже время, деревянная мебель для детских кафе очень практичная, не накапливает пыль, для уборки помещения потребуется влажная салфетка и буквально несколько минут, и все — они будут в полном порядке.

Пластиковая мебель для детских кафе

Еще одной из разновидностей материалов изготовления является высококачественный пластик. Пластиковая мебель для детских кафе обладает своими превосходствами, рассмотрим их более подробно. Легкий вес и компактность обеспечивает экономию полезной площади в помещении и заметно облегчает работу обслуживающему персоналу. Пластик не токсичен, наоборот — абсолютно безопасен, не издает никаких сторонних запахов и рекомендован к использованию в местах общественного питания. Помимо того, это также практичные модели, которые не требуют особого ухода, большой ассортимент пластиковой мебели расширяет возможность выбора.

Итак, выбор мебели для детских кафе достаточно ответственное дело. Если Вы стремитесь к тому, чтобы Ваши посетители чувствовали себя комфортно, а дети были здоровы, тогда следуйте вышеописанным рекомендациям и не экономьте на мебельном оснащении.

Где купить мебель для детских кафе в Шахтёрске?

Компания ChiedoCover – это образец качества и долговечности мебели. Мы занимаемся производством банкетной мебели и текстиля более 13 лет и проделали огромную работу. Наши товары имеют все необходимые сертификаты, проверенные поставщики сырья обеспечивают безопасность продукции, опытные мастера производства гарантируют высокое качество сборки и большой срок службы мебели.

Купить мебель для детских кафе в Шахтёрске можно на нашем официальном сайте. Здесь Вы найдете много всего интересного, для Вас удобный интерфейс и поиск по сайту. Менеджеры из отдела продаж проконсультируют относительно любой модели нашего производства.

Почему мебель для детского кафе покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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