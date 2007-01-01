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На сегодняшний день становятся популярными различные специфические и тематические места общественного питания. В данном материале рассмотрим меблировку детских кафе. Одни из последних современных исследования говорят о том, что большинство детей уже в раннем возрасте имеют те или иные проблемы с позвоночником. Это, как правило, такие заболевания как: сколиоз или остеохондроз. В таком случае, если не следить за осанкой ребенка, то в юношеском возрасте можно столкнуться с проблемами со здоровьем. Для того, чтобы этого избежать необходимо уделять пристальное внимание выбору хорошей мебели для детского кафе в Великих Луках. Далее остановимся на материалах изготовления и определим какая мебель является самой безопасной.
Самым удачным и правильным решением станет деревянная мебель для детского кафе. Приведем несколько аргументов в их пользу. Итак, это самые гипоаллергенные и экологичные изделия. Одно из главных преимуществ — твердая основание мебели позволяет держать спину ровно, предупреждая те или иные проблемы со спиной. Кроме того, массив дерева великолепно смотрится в любом интерьере, это, как считают профессиональные дизайнеры, универсальные модели, прекрасно подходящие как для классики, так и для других стилевых направлений. Вы можете быть уверенным, они великолепно дополнят уже существующий интерьер. Так как дети чаще всего не усидчивы: могут качаться на мебели, вставать ногами, для данных изделий это вовсе не проблема. Они рассчитаны на такие физические и механические нагрузки. Прочный и крепкий каркас позволяет справляться с самыми серьезными воздействиями на регулярной, повседневной основе. Если все-таки со временем они где-то выйдут из строя, то восстановить модели из массива дереве просто и недорого, это еще одно их достоинство. В тоже время, деревянная мебель для детских кафе очень практичная, не накапливает пыль, для уборки помещения потребуется влажная салфетка и буквально несколько минут, и все — они будут в полном порядке.
Еще одной из разновидностей материалов изготовления является высококачественный пластик. Пластиковая мебель для детских кафе обладает своими превосходствами, рассмотрим их более подробно. Легкий вес и компактность обеспечивает экономию полезной площади в помещении и заметно облегчает работу обслуживающему персоналу. Пластик не токсичен, наоборот — абсолютно безопасен, не издает никаких сторонних запахов и рекомендован к использованию в местах общественного питания. Помимо того, это также практичные модели, которые не требуют особого ухода, большой ассортимент пластиковой мебели расширяет возможность выбора.
Итак, выбор мебели для детских кафе достаточно ответственное дело. Если Вы стремитесь к тому, чтобы Ваши посетители чувствовали себя комфортно, а дети были здоровы, тогда следуйте вышеописанным рекомендациям и не экономьте на мебельном оснащении.
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Стоимость доставки по Великим Лукам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Великим Лукам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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