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          Товары по акции

          Мебель для дня рождения в Бугуруслане оптом

          от 1 290 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Бугуруслану и Оренбургской области

          Настоящее фото товара Стул Eames Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Темно-серый
          Настоящее фото товара Стул Eames Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-46%
          Хит
          1 790 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Коричневый
          Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Луи Гост Синий, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Лили Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Лили Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Лили Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Лили Красный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Eames W белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Eames W белый
          Настоящее фото товара Стул Eames W черный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Eames W черный
          Настоящее фото товара Стул Eames W серый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Eames W серый
          Настоящее фото товара Стул Eames W красный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Eames W красный
          Настоящее фото товара Стул Eames W зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Eames W зеленый
          Настоящее фото товара Стул Eames W синий, произведённого компанией ChiedoCover
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Eames W синий
          Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
          5 050 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames DSW DEEP, белые ножки
          Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, темные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
          5 050 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Eames DSW DEEP, темные ножки
          Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
          5 050 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки
          Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
          5 050 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Eames DSW DEEP, черные ножки
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          Мебель для день рождения: создаем праздник и отличное настроение

          День рождения — это тот праздник, который происходит один раз в год, поэтому его ждут абсолютно все люди. Единственное, что с годами это событие, возможно, воспринимается не настолько эмоционально, как в детстве. В любом случае, к этому мероприятию тщательно готовятся, а если года совпадают с круглой датой, то большинство из нас обязательно будет организовывать какое-то торжество, ждать подарков, приглашать гостей, а также устраивать конкурсы и праздновать. Для того, чтобы день рождение запомнился, необходимо выбрать правильное заведение, помещение которого оснащены такой мебелью, которая будет располагать к веселью и торжеству. Выбираем красивую мебель для день рождения.

          Мебель для день рождения — инструмент в организации праздника

          Подготовка к дню рождения — это не совсем простое занятие, нужно продумать тематику, как правило, при проведении таких мероприятий обозначаются те или иные пожелания, которые обязательно следует учитывать. Итак, поговорим о том какой должна быть хорошая мебель для день рождения. Безусловно, все люди разные, отличается празднование круглых дат, однако попытаемся определить сам принцип, который приведет к успешному проведению дня рождения.

          Важные особенности мебели для день рождения

          Для того, чтобы расположить гостей мероприятия к веселью, хорошему настроению и приятному отдыху необходимо подбирать такие модели, которые отличаются современным и европейским дизайном. Универсальная мебель для день рождения — это залог удачного вечера и великолепного празднования этого события. Для организации таких мероприятий также важно, чтобы выбранная мебель совпадала с основным интерьером. Кроме того, во время веселья люди, чаще всего ведут себя более раскрепощенно, следует подбирать очень качественные изделия, которые прекрасно справятся с различными физическими воздействиями со стороны гостей мероприятия. Интересным решением будет использование яркой мебели для день рождения. Сегодня популярны сочетание эко цветов, таких как: зеленый, салатовый, мятный, желтый и других. Такая радуга гарантирует хорошее настроение, располагает к отличному веселью и праздничному вечеру.

          Мебель для день рождение под открытым небом

          Сегодня большинство выбирает празднование дня рождения в каком-либо заведении, однако привлекательным вариантом будет организация такого мероприятия на свежем воздухе. При отличной погоде, отметить этот день в компании близких людей и друзей будет просто незабываемым. Здесь выбор мебели нужно производить в соответствии с возможными климатическими изменениями погодных условий. Пластиковая мебель для день рождения — прекрасный вариант, она устойчивая, не боится дождя, легко переставляется с места на место, а благодаря различным дизайнерским решениям, изделия идеально впишутся в любой интерьер.

          Где купить мебель для день рождения в Бугуруслане?

          Наша компания является примером слаженной работы всего производственного процесса. У нас нет промежуточного звена, это несомненное преимущество, так как мы не накручиваем цены, а также отвечаем за качество и надежность выпускаемой продукции. Гарантия нашего отношения к покупателям — положительные отзывы наших клиентов.

          Купить мебель для день рождения можно на сайте компании ChiedoCover. Определяетесь с выбором мебели? Тогда Вам обязательно нужно обратиться к нашим менеджерам, они окажут всю необходимую помощь по подбору самого идеального для Вас варианта, с учетом Ваших требований.

          Почему мебель для дня рождения покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Бугуруслана и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Бугуруслану ?

            Доставка товара по Бугуруслану осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Бугуруслану ?

            Стоимость доставки по Бугуруслану рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Бугуруслану осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Бугуруслану телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Бугуруслане при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Бугуруслану с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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