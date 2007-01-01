Мебель для дня рождения в Ухте оптом

от 1 940 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ухте и Республике Коми

Настоящее фото товара Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука
Настоящее фото товара Кресло Шале велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Шале велюр бежевый
Настоящее фото товара Стул Валенсия оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Валенсия оранжевый
Настоящее фото товара Стул Валенсия темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Валенсия темно-синий
Настоящее фото товара Стул Валенсия фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Валенсия фиолетовый
Настоящее фото товара Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
8 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой
Настоящее фото товара Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
1 940 ₽
Оптовая цена
5
Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл
Настоящее фото товара Стол круглый Коктейльный Кейт, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол круглый Коктейльный Кейт
Настоящее фото товара Стол круглый складной пластиковый Кейт 116, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол круглый складной пластиковый Кейт 116
Настоящее фото товара Стол круглый складной пластиковый Кейт 160, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол круглый складной пластиковый Кейт 160
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, светло - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Kongsberg, светло - бежевый
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, горчично - желтый, произведённого компанией ChiedoCover
5 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Kongsberg, горчично - желтый
Настоящее фото товара Стул Ларго велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Ларго велюр синий
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, антрацит, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Kongsberg, антрацит, экокожа
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, Azure, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Kongsberg, Azure, белые ножки
Настоящее фото товара Стул Аура, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул Аура
Смотреть все

Мебель для день рождения: создаем праздник и отличное настроение

День рождения — это тот праздник, который происходит один раз в год, поэтому его ждут абсолютно все люди. Единственное, что с годами это событие, возможно, воспринимается не настолько эмоционально, как в детстве. В любом случае, к этому мероприятию тщательно готовятся, а если года совпадают с круглой датой, то большинство из нас обязательно будет организовывать какое-то торжество, ждать подарков, приглашать гостей, а также устраивать конкурсы и праздновать. Для того, чтобы день рождение запомнился, необходимо выбрать правильное заведение, помещение которого оснащены такой мебелью, которая будет располагать к веселью и торжеству. Выбираем красивую мебель для день рождения.

Мебель для день рождения — инструмент в организации праздника

Подготовка к дню рождения — это не совсем простое занятие, нужно продумать тематику, как правило, при проведении таких мероприятий обозначаются те или иные пожелания, которые обязательно следует учитывать. Итак, поговорим о том какой должна быть хорошая мебель для день рождения. Безусловно, все люди разные, отличается празднование круглых дат, однако попытаемся определить сам принцип, который приведет к успешному проведению дня рождения.

Важные особенности мебели для день рождения

Для того, чтобы расположить гостей мероприятия к веселью, хорошему настроению и приятному отдыху необходимо подбирать такие модели, которые отличаются современным и европейским дизайном. Универсальная мебель для день рождения — это залог удачного вечера и великолепного празднования этого события. Для организации таких мероприятий также важно, чтобы выбранная мебель совпадала с основным интерьером. Кроме того, во время веселья люди, чаще всего ведут себя более раскрепощенно, следует подбирать очень качественные изделия, которые прекрасно справятся с различными физическими воздействиями со стороны гостей мероприятия. Интересным решением будет использование яркой мебели для день рождения. Сегодня популярны сочетание эко цветов, таких как: зеленый, салатовый, мятный, желтый и других. Такая радуга гарантирует хорошее настроение, располагает к отличному веселью и праздничному вечеру.

Мебель для день рождение под открытым небом

Сегодня большинство выбирает празднование дня рождения в каком-либо заведении, однако привлекательным вариантом будет организация такого мероприятия на свежем воздухе. При отличной погоде, отметить этот день в компании близких людей и друзей будет просто незабываемым. Здесь выбор мебели нужно производить в соответствии с возможными климатическими изменениями погодных условий. Пластиковая мебель для день рождения — прекрасный вариант, она устойчивая, не боится дождя, легко переставляется с места на место, а благодаря различным дизайнерским решениям, изделия идеально впишутся в любой интерьер.

Где купить мебель для день рождения в Ухте?

Наша компания является примером слаженной работы всего производственного процесса. У нас нет промежуточного звена, это несомненное преимущество, так как мы не накручиваем цены, а также отвечаем за качество и надежность выпускаемой продукции. Гарантия нашего отношения к покупателям — положительные отзывы наших клиентов.

Купить мебель для день рождения можно на сайте компании ChiedoCover. Определяетесь с выбором мебели? Тогда Вам обязательно нужно обратиться к нашим менеджерам, они окажут всю необходимую помощь по подбору самого идеального для Вас варианта, с учетом Ваших требований.

Почему мебель для дня рождения покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют