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          Товары по акции

          Мебель для Дома культуры в Кумертау оптом

          от 190 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Кумертау и Башкортостану

          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Хит 20мм - кожзам
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 120 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 710 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - хром, кожзам фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 830 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 25мм - хром, кожзам фиолетовый
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 20мм с подлокотниками
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 25мм с подлокотниками
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари Черный, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-5%
          Хит
          4 090 ₽4 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 200 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
          Настоящее фото товара Стеновая панель Касуми винтаж, амбарная доска, тик, произведённого компанией ChiedoCover
          1 320 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стеновая панель Касуми винтаж, амбарная доска, тик
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          Мебель для дома культуры: презентабельный вид и неподражаемый стиль

          В настоящее время большинство людей проводят практически весь день на работе, поэтому для хорошего отдыха остается не так много времени. Чтобы разнообразить свою жизнь и насытить ее новыми событиями в Кумертау следует посещать разные мероприятия, которые проводятся в городе. Презентабельный вид домов культуры, богатый интерьер, а также элегантный дизайн и европейский стиль создадут особую атмосферу в помещении и расположат гостей к благоприятному времяпрепровождению. Отличным средством формирования стиля подобных учреждений является хорошая мебель для дома культуры.

          Отличительные характеристики мебели для дома культуры

          В домах культуры проводятся мероприятия различного характера, поэтому удачным решением станет оснащение универсальной мебелью. Классический стиль в помещении позволит проводить театральные спектакли, антепризы, а также концерты и другие развлекательные шоу. Под такой стиль органично впишется деревянная мебель для дома культуры. Помимо изумительного внешнего вида, неповторимости и уникальности материала следует отметить приятные тактильные ощущения, таким образом, эти изделия идеально подойдут для подобных учреждений. Кроме того, изделия из дерева являются предельно долговечными и стойкими к большим физическим и механическим нагрузкам. Пожалуй, это определяющий фактор в принятии решений по выбору таких моделей. Также они очень комфортабельны и удобны, гости, по праву, высоко оценят данные изделия. Стоимость этого материала отличается от более доступных аналогов, однако, чтобы не переплачивать следует отдавать предпочтение именно им.

          Другие материалы изготовления мебели для дома культуры

          Вместе с тем, подходящим материалом изготовления такой мебели является высокопрочный металл. Это также надежные изделия, которые хорошо применяются в подобных учреждениях. Металлический каркас является хорошей основой для качественной мебели для дома культуры. Популярность их обусловлена также универсальностью, они превосходно смотрятся в любых помещениях.

          Одним из главных критериев выбора является сочетание мебели и основного интерьера. Красивая мебель для дома культуры по особому хорошо смотрится, когда дизайн, а также цвет и материал изготовление мебели выдержан в одном стилистическом направлении.

          Итак, современная мебель для дома культуры — ключевой элемент при создании атмосферы в зале, она достигается посредством деталей в интерьере, главное условие — создание максимально комфортной мебели для приятного отдыха гостей мероприятия.

          Где купить мебель для дома культуры в Кумертау?

          Если перед Вами стоит выбор компаний по производству мебели, то отдавайте свой предпочтение в пользу той, которая отвечает за качество выпускаемой продукции. Наша компания ставит приоритетом предельную надежность, европейский, привлекательный дизайн, а также практичность и долговечность. Отдельно следует рассказать о материалах изготовления. Мы пристально отслеживаем и доверяем только проверенным поставщикам сырья, поэтому наши товары экологически чистые и безопасные.

          Купить мебель в Кумертау для дома культуры можно на официальном сайте. Мы создали прекрасный интерфейс, любой посетитель может подобрать себе мебель благодаря удобному поиску на сайте. Все дополнительные вопросы Вы всегда можете задать нашим менеджерам из отдела продаж. Они готовы ответить и проконсультировать относительно Ваших пожеланий и требований. Если Вы хотите приобрести надежный товар, который прослужит несколько лет, тогда Вам необходимо отдать свой выбор в пользу компании ChiedoCover.

          Почему мебель для дома культуры покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Кумертау и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Кумертау ?

            Доставка товара по Кумертау осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Кумертау ?

            Стоимость доставки по Кумертау рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Кумертау осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Кумертау телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Кумертау при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Кумертау с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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