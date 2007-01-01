Мебель для Дома культуры в Ухте оптом

от 3 490 ₽

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Настоящее фото товара Вешалка напольная Д 06, произведённого компанией ChiedoCover
7 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Вешалка напольная Д 06
Настоящее фото товара Вешалка напольная В 1Н, произведённого компанией ChiedoCover
11 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Вешалка напольная В 1Н
Настоящее фото товара Стул Фейвори, произведённого компанией ChiedoCover
16 900 ₽
Оптовая цена
5
Стул Фейвори
Настоящее фото товара Стул Либре, произведённого компанией ChiedoCover
24 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Либре
Настоящее фото товара Стол Виктория 120 зеленый, со складным подстольем, произведённого компанией ChiedoCover
3 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Виктория 120 зеленый, со складным подстольем
Настоящее фото товара Стул Тейлор экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул Тейлор экокожа серый
Настоящее фото товара Стул Ларго велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Ларго велюр бежевый
Настоящее фото товара Стул Вольт рогожка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Вольт рогожка, бежевый
Настоящее фото товара Стул Софи велюр, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Софи велюр, фиолетовый
Настоящее фото товара Стол под телефон, произведённого компанией ChiedoCover
9 050 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол под телефон
Настоящее фото товара Стол круглый журнальный, произведённого компанией ChiedoCover
8 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол круглый журнальный
Настоящее фото товара Стол журнальный, произведённого компанией ChiedoCover
8 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол журнальный
Настоящее фото товара Стол десертный, произведённого компанией ChiedoCover
16 250 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол десертный
Настоящее фото товара Стол круглый 1,26 раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
30 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол круглый 1,26 раздвижной
Настоящее фото товара Стул Вольт рогожка тёмно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Вольт рогожка тёмно-бежевый
Настоящее фото товара Секция из 4 стульев Хит с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
9 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Секция из 4 стульев Хит с подлокотниками
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Мебель для дома культуры: презентабельный вид и неподражаемый стиль

В настоящее время большинство людей проводят практически весь день на работе, поэтому для хорошего отдыха остается не так много времени. Чтобы разнообразить свою жизнь и насытить ее новыми событиями в Ухте следует посещать разные мероприятия, которые проводятся в городе. Презентабельный вид домов культуры, богатый интерьер, а также элегантный дизайн и европейский стиль создадут особую атмосферу в помещении и расположат гостей к благоприятному времяпрепровождению. Отличным средством формирования стиля подобных учреждений является хорошая мебель для дома культуры.

Отличительные характеристики мебели для дома культуры

В домах культуры проводятся мероприятия различного характера, поэтому удачным решением станет оснащение универсальной мебелью. Классический стиль в помещении позволит проводить театральные спектакли, антепризы, а также концерты и другие развлекательные шоу. Под такой стиль органично впишется деревянная мебель для дома культуры. Помимо изумительного внешнего вида, неповторимости и уникальности материала следует отметить приятные тактильные ощущения, таким образом, эти изделия идеально подойдут для подобных учреждений. Кроме того, изделия из дерева являются предельно долговечными и стойкими к большим физическим и механическим нагрузкам. Пожалуй, это определяющий фактор в принятии решений по выбору таких моделей. Также они очень комфортабельны и удобны, гости, по праву, высоко оценят данные изделия. Стоимость этого материала отличается от более доступных аналогов, однако, чтобы не переплачивать следует отдавать предпочтение именно им.

Другие материалы изготовления мебели для дома культуры

Вместе с тем, подходящим материалом изготовления такой мебели является высокопрочный металл. Это также надежные изделия, которые хорошо применяются в подобных учреждениях. Металлический каркас является хорошей основой для качественной мебели для дома культуры. Популярность их обусловлена также универсальностью, они превосходно смотрятся в любых помещениях.

Одним из главных критериев выбора является сочетание мебели и основного интерьера. Красивая мебель для дома культуры по особому хорошо смотрится, когда дизайн, а также цвет и материал изготовление мебели выдержан в одном стилистическом направлении.

Итак, современная мебель для дома культуры — ключевой элемент при создании атмосферы в зале, она достигается посредством деталей в интерьере, главное условие — создание максимально комфортной мебели для приятного отдыха гостей мероприятия.

Где купить мебель для дома культуры в Ухте?

Если перед Вами стоит выбор компаний по производству мебели, то отдавайте свой предпочтение в пользу той, которая отвечает за качество выпускаемой продукции. Наша компания ставит приоритетом предельную надежность, европейский, привлекательный дизайн, а также практичность и долговечность. Отдельно следует рассказать о материалах изготовления. Мы пристально отслеживаем и доверяем только проверенным поставщикам сырья, поэтому наши товары экологически чистые и безопасные.

Купить мебель в Ухте для дома культуры можно на официальном сайте. Мы создали прекрасный интерфейс, любой посетитель может подобрать себе мебель благодаря удобному поиску на сайте. Все дополнительные вопросы Вы всегда можете задать нашим менеджерам из отдела продаж. Они готовы ответить и проконсультировать относительно Ваших пожеланий и требований. Если Вы хотите приобрести надежный товар, который прослужит несколько лет, тогда Вам необходимо отдать свой выбор в пользу компании ChiedoCover.

Почему мебель для дома культуры покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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