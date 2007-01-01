Мебель для дома в Костроме оптом

от 23 750 ₽

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Настоящее фото товара Слэб Марилия, произведённого компанией ChiedoCover
23 750 ₽
Оптовая цена
4.5
Слэб Марилия
Настоящее фото товара Слэб Маритта, произведённого компанией ChiedoCover
25 900 ₽
Оптовая цена
4.8
Слэб Маритта
Настоящее фото товара Слэб Марерро, произведённого компанией ChiedoCover
37 500 ₽
Оптовая цена
4.1
Слэб Марерро
Настоящее фото товара Слэб Маршалл, произведённого компанией ChiedoCover
51 900 ₽
Оптовая цена
4.7
Слэб Маршалл
Настоящее фото товара Слэб Маскоги, произведённого компанией ChiedoCover
61 100 ₽
Оптовая цена
4.7
Слэб Маскоги
Настоящее фото товара Слэб Маштага, произведённого компанией ChiedoCover
75 790 ₽
Оптовая цена
5
Слэб Маштага
Настоящее фото товара Слэб Медфорд, произведённого компанией ChiedoCover
75 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Слэб Медфорд
Настоящее фото товара Слэб Мейссон, произведённого компанией ChiedoCover
104 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Слэб Мейссон
Настоящее фото товара Слэб Мендоза, произведённого компанией ChiedoCover
142 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Слэб Мендоза
Настоящее фото товара Слэб Мендота, произведённого компанией ChiedoCover
23 750 ₽
Оптовая цена
4.7
Слэб Мендота
Настоящее фото товара Слэб Мендхам, произведённого компанией ChiedoCover
28 600 ₽
Оптовая цена
4.6
Слэб Мендхам
Настоящее фото товара Слэб Мериден, произведённого компанией ChiedoCover
37 500 ₽
Оптовая цена
4.3
Слэб Мериден
Настоящее фото товара Слэб Месила, произведённого компанией ChiedoCover
37 500 ₽
Оптовая цена
4.1
Слэб Месила
Настоящее фото товара Слэб Мескуит, произведённого компанией ChiedoCover
31 200 ₽
Оптовая цена
4.8
Слэб Мескуит
Настоящее фото товара Слэб Метаири, произведённого компанией ChiedoCover
45 500 ₽
Оптовая цена
4.1
Слэб Метаири
Настоящее фото товара Слэб Мидвейл, произведённого компанией ChiedoCover
61 100 ₽
Оптовая цена
4.9
Слэб Мидвейл
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Многофункциональная и универсальная мебель для дома

Наш дом — это то место, где мы проводим больше всего времени наряду с работой, поэтому чрезвычайно важно окружить себя теми предметами мебели, благодаря которым в нем будет уютно и комфортно, от этого напрямую зависит настроение и качество нашей жизни. Всем известно, что правильно оснащенное мебелью помещение помогает снять стресс после усталого рабочего дня и, как следствие, нормализовать и гармонизировать отношение в семье. Так что же важно для оснащения хорошей мебели для дома в Костроме?

Первые шаги по выбору мебели для дома

Для начала стоит определить в каком стилевом направлении и цветовой гамме Вы бы хотели обставить Ваш дом. Важно помнить, что какой бы стиль и цвет мы не выбрали — это будет отражаться на нашем настроении в дальнейшем. Если у Вас есть дети, то учитываем и их предпочтения в выборе красивой мебели для дома.

Следует отметить, что если дом не очень большой, то нужно выбирать такие модели, которые не загромоздят всю полезную площадь помещения и не оставят место для каких-то бытовых вещей.

Какими качествами должна обладать мебель для дома?

Большое значение имеет несколько ее качеств, выделим наиболее важные и разберем их более подробно. Итак, поскольку мебель относится к предметам повседневного пользования значит важным аспектом при их выборе будет насколько надежна она в эксплуатационных характеристиках, простыми словами: какой срок службы у такой мебели? Ответ на этот вопрос, как правило, лежит в материале изготовления, а также качестве сборки и стоимости надежной модели.

Кроме того, на сегодняшний день очень модна и популярна экологичная мебель для дома. В условиях промышленных городов и загрязнения воздуха, очень хочется, чтобы дома окружала безопасная мебель, которая не источает неприятные запахи. Такие модели изготавливаются из массива дерева. Помимо приятных эстетических характеристик, она станет неотъемлемой частью Вашего интерьера, а обладая гипоаллергенностью, эту мебель можно смело использовать для оснащение детской, она абсолютно безопасна.

Еще одним качеством, которым должна обладать современная мебель для дома является повышенная комфортабельность. Модная и стильная, она не должна идти в разрез с удобством и уютом. Тем более, сегодня многие проводят большую часть рабочего времени в сидячем положении, поэтому дома необходимо выбирать те изделия, которые предоставят Вам максимальное расслабление.

Подытожим, хорошая мебель для дома должна превосходно вписываться в общий интерьер помещения, следует выбирать те, которые выполнены из экологически чистых материалов, например, массив дерева.

Где купить мебель для дома в Костроме?

Наше производство расположено в Кировской области, мы тщательным образом ищем проверенных поставщиков сырья, поэтому наша продукция безопасна и отвечает всем современным требованиям. Каталог продукции имеет модели на любое стилистическое направление, поэтому Вам обязательно что — то понравится.

Купить мебель для дома в Костроме можно на нашем веб-сайте. На сегодняшний день мы организовали быструю доставку в любой город России. Заходите на сайт, если не смогли определиться с выбором, то свяжитесь с нашими менеджерам, они помогут решить поставленную задачу.

Почему мебель для дома покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Кострому и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Костроме ?

    Доставка товара по Костроме осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Костроме ?

    Стоимость доставки по Костроме рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Костроме осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Костроме телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Костроме при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Костроме с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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