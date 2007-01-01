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          Товары по акции

          Мебель для дома в Назарово оптом

          от 190 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Назарово и Красноярскому краю

          Настоящее фото товара Стол обеденный Лаваль, произведённого компанией ChiedoCover
          26 780 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол обеденный Лаваль
          Настоящее фото товара Стол обеденный Ландис, произведённого компанией ChiedoCover
          26 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол обеденный Ландис
          Настоящее фото товара Стол обеденный Ланетт, произведённого компанией ChiedoCover
          19 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол обеденный Ланетт
          Настоящее фото товара Стол обеденный Ларедо белый/ бук, произведённого компанией ChiedoCover
          11 050 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол обеденный Ларедо белый/ бук
          Настоящее фото товара Стол обеденный Куртра орех, произведённого компанией ChiedoCover
          22 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол обеденный Куртра орех
          Настоящее фото товара Столик Ленгер, произведённого компанией ChiedoCover
          32 370 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столик Ленгер
          Настоящее фото товара Пуф Фиеста, произведённого компанией ChiedoCover
          7 400 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Пуф Фиеста
          Настоящее фото товара Банкетка Порту, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Банкетка Порту
          Настоящее фото товара Банкетка Minimal, произведённого компанией ChiedoCover
          24 700 ₽
          Оптовая цена
          5
          Банкетка Minimal
          Настоящее фото товара Банкетка Wales, произведённого компанией ChiedoCover
          59 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Банкетка Wales
          Настоящее фото товара Пуф лофт Аляска, произведённого компанией ChiedoCover
          14 170 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Пуф лофт Аляска
          Настоящее фото товара Банкетка Brooklyn, произведённого компанией ChiedoCover
          27 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Банкетка Brooklyn
          Настоящее фото товара Банкетка Амарилло, произведённого компанией ChiedoCover
          20 800 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Банкетка Амарилло
          Настоящее фото товара Банкетка Амристар, произведённого компанией ChiedoCover
          14 950 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Банкетка Амристар
          Настоящее фото товара Матрас Флорес, произведённого компанией ChiedoCover
          25 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Матрас Флорес
          Настоящее фото товара Стол Трюмо, произведённого компанией ChiedoCover
          30 000 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Трюмо
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          Многофункциональная и универсальная мебель для дома

          Наш дом — это то место, где мы проводим больше всего времени наряду с работой, поэтому чрезвычайно важно окружить себя теми предметами мебели, благодаря которым в нем будет уютно и комфортно, от этого напрямую зависит настроение и качество нашей жизни. Всем известно, что правильно оснащенное мебелью помещение помогает снять стресс после усталого рабочего дня и, как следствие, нормализовать и гармонизировать отношение в семье. Так что же важно для оснащения хорошей мебели для дома в Назарово?

          Первые шаги по выбору мебели для дома

          Для начала стоит определить в каком стилевом направлении и цветовой гамме Вы бы хотели обставить Ваш дом. Важно помнить, что какой бы стиль и цвет мы не выбрали — это будет отражаться на нашем настроении в дальнейшем. Если у Вас есть дети, то учитываем и их предпочтения в выборе красивой мебели для дома.

          Следует отметить, что если дом не очень большой, то нужно выбирать такие модели, которые не загромоздят всю полезную площадь помещения и не оставят место для каких-то бытовых вещей.

          Какими качествами должна обладать мебель для дома?

          Большое значение имеет несколько ее качеств, выделим наиболее важные и разберем их более подробно. Итак, поскольку мебель относится к предметам повседневного пользования значит важным аспектом при их выборе будет насколько надежна она в эксплуатационных характеристиках, простыми словами: какой срок службы у такой мебели? Ответ на этот вопрос, как правило, лежит в материале изготовления, а также качестве сборки и стоимости надежной модели.

          Кроме того, на сегодняшний день очень модна и популярна экологичная мебель для дома. В условиях промышленных городов и загрязнения воздуха, очень хочется, чтобы дома окружала безопасная мебель, которая не источает неприятные запахи. Такие модели изготавливаются из массива дерева. Помимо приятных эстетических характеристик, она станет неотъемлемой частью Вашего интерьера, а обладая гипоаллергенностью, эту мебель можно смело использовать для оснащение детской, она абсолютно безопасна.

          Еще одним качеством, которым должна обладать современная мебель для дома является повышенная комфортабельность. Модная и стильная, она не должна идти в разрез с удобством и уютом. Тем более, сегодня многие проводят большую часть рабочего времени в сидячем положении, поэтому дома необходимо выбирать те изделия, которые предоставят Вам максимальное расслабление.

          Подытожим, хорошая мебель для дома должна превосходно вписываться в общий интерьер помещения, следует выбирать те, которые выполнены из экологически чистых материалов, например, массив дерева.

          Где купить мебель для дома в Назарово?

          Наше производство расположено в Кировской области, мы тщательным образом ищем проверенных поставщиков сырья, поэтому наша продукция безопасна и отвечает всем современным требованиям. Каталог продукции имеет модели на любое стилистическое направление, поэтому Вам обязательно что — то понравится.

          Купить мебель для дома в Назарово можно на нашем веб-сайте. На сегодняшний день мы организовали быструю доставку в любой город России. Заходите на сайт, если не смогли определиться с выбором, то свяжитесь с нашими менеджерам, они помогут решить поставленную задачу.

          Почему мебель для дома покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Назарово и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Назарово ?

            Доставка товара по Назарово осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Назарово ?

            Стоимость доставки по Назарово рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Назарово осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Назарово телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Назарово при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Назарово с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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