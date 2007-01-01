Мебель для дома в Ухте оптом

от 2 590 ₽

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Настоящее фото товара Зеркало Lummi, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Зеркало Lummi
Настоящее фото товара Зеркало Maela черное, произведённого компанией ChiedoCover
7 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Зеркало Maela черное
Настоящее фото товара Зеркало Maeve, произведённого компанией ChiedoCover
7 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Зеркало Maeve
Настоящее фото товара Зеркало Marelli, произведённого компанией ChiedoCover
7 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Зеркало Marelli
Настоящее фото товара Зеркало Mitchell, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Зеркало Mitchell
Настоящее фото товара Зеркало Juice латунь, произведённого компанией ChiedoCover
20 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Зеркало Juice латунь
Настоящее фото товара Зеркало Karlo латунь, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Зеркало Karlo латунь
Настоящее фото товара Зеркало с полкой Benji, произведённого компанией ChiedoCover
22 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Зеркало с полкой Benji
Настоящее фото товара Зеркало Enkel мунгурское дерево, произведённого компанией ChiedoCover
29 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Зеркало Enkel мунгурское дерево
Настоящее фото товара Зеркало Stancy, произведённого компанией ChiedoCover
29 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Зеркало Stancy
Настоящее фото товара Зеркало Special Ed., произведённого компанией ChiedoCover
269 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Зеркало Special Ed.
Настоящее фото товара Декоративное круглое зеркало Laina, произведённого компанией ChiedoCover
38 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Декоративное круглое зеркало Laina
Настоящее фото товара Кашпо Tigel 27, коричневый гранит, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Кашпо Tigel 27, коричневый гранит
Настоящее фото товара Кашпо Bliss 28, оливковый зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Кашпо Bliss 28, оливковый зеленый
Настоящее фото товара Кашпо Bloom 44, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Кашпо Bloom 44, снежно-белый
Настоящее фото товара Кашпо Smoov Planter Arc DB, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
17 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Кашпо Smoov Planter Arc DB, снежно-белый
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Многофункциональная и универсальная мебель для дома

Наш дом — это то место, где мы проводим больше всего времени наряду с работой, поэтому чрезвычайно важно окружить себя теми предметами мебели, благодаря которым в нем будет уютно и комфортно, от этого напрямую зависит настроение и качество нашей жизни. Всем известно, что правильно оснащенное мебелью помещение помогает снять стресс после усталого рабочего дня и, как следствие, нормализовать и гармонизировать отношение в семье. Так что же важно для оснащения хорошей мебели для дома в Ухте?

Первые шаги по выбору мебели для дома

Для начала стоит определить в каком стилевом направлении и цветовой гамме Вы бы хотели обставить Ваш дом. Важно помнить, что какой бы стиль и цвет мы не выбрали — это будет отражаться на нашем настроении в дальнейшем. Если у Вас есть дети, то учитываем и их предпочтения в выборе красивой мебели для дома.

Следует отметить, что если дом не очень большой, то нужно выбирать такие модели, которые не загромоздят всю полезную площадь помещения и не оставят место для каких-то бытовых вещей.

Какими качествами должна обладать мебель для дома?

Большое значение имеет несколько ее качеств, выделим наиболее важные и разберем их более подробно. Итак, поскольку мебель относится к предметам повседневного пользования значит важным аспектом при их выборе будет насколько надежна она в эксплуатационных характеристиках, простыми словами: какой срок службы у такой мебели? Ответ на этот вопрос, как правило, лежит в материале изготовления, а также качестве сборки и стоимости надежной модели.

Кроме того, на сегодняшний день очень модна и популярна экологичная мебель для дома. В условиях промышленных городов и загрязнения воздуха, очень хочется, чтобы дома окружала безопасная мебель, которая не источает неприятные запахи. Такие модели изготавливаются из массива дерева. Помимо приятных эстетических характеристик, она станет неотъемлемой частью Вашего интерьера, а обладая гипоаллергенностью, эту мебель можно смело использовать для оснащение детской, она абсолютно безопасна.

Еще одним качеством, которым должна обладать современная мебель для дома является повышенная комфортабельность. Модная и стильная, она не должна идти в разрез с удобством и уютом. Тем более, сегодня многие проводят большую часть рабочего времени в сидячем положении, поэтому дома необходимо выбирать те изделия, которые предоставят Вам максимальное расслабление.

Подытожим, хорошая мебель для дома должна превосходно вписываться в общий интерьер помещения, следует выбирать те, которые выполнены из экологически чистых материалов, например, массив дерева.

Где купить мебель для дома в Ухте?

Наше производство расположено в Кировской области, мы тщательным образом ищем проверенных поставщиков сырья, поэтому наша продукция безопасна и отвечает всем современным требованиям. Каталог продукции имеет модели на любое стилистическое направление, поэтому Вам обязательно что — то понравится.

Купить мебель для дома в Ухте можно на нашем веб-сайте. На сегодняшний день мы организовали быструю доставку в любой город России. Заходите на сайт, если не смогли определиться с выбором, то свяжитесь с нашими менеджерам, они помогут решить поставленную задачу.

Почему мебель для дома покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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