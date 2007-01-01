Мебель для дворца в Тайшете оптом

от 4 490 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Тайшету и Иркутской области

Настоящее фото товара Кресло Классическое резное, произведённого компанией ChiedoCover
75 890 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Классическое резное
Настоящее фото товара Кресло Молон, произведённого компанией ChiedoCover
85 090 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Молон
Настоящее фото товара Пуф Монако квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Пуф Монако квадратный
Настоящее фото товара Пуф Монако прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Пуф Монако прямоугольный
Настоящее фото товара Пуф Медальон, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
5
Пуф Медальон
Настоящее фото товара Кресло - трон Милан, произведённого компанией ChiedoCover
13 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло - трон Милан
Настоящее фото товара Кресло - трон Мини, произведённого компанией ChiedoCover
8 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло - трон Мини
Настоящее фото товара Кресло - трон Лорд, произведённого компанией ChiedoCover
14 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло - трон Лорд
Настоящее фото товара Кресло - трон Нью-Йорк, произведённого компанией ChiedoCover
10 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло - трон Нью-Йорк
Настоящее фото товара Кресло - трон Песочные часы, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло - трон Песочные часы
Настоящее фото товара Кресло - трон Прямая спина, произведённого компанией ChiedoCover
15 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло - трон Прямая спина
Настоящее фото товара Кресло - трон Сенатор, произведённого компанией ChiedoCover
14 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло - трон Сенатор
Настоящее фото товара Кресло - трон Флоренция, произведённого компанией ChiedoCover
13 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло - трон Флоренция
Настоящее фото товара Кресло - трон Ушастый, произведённого компанией ChiedoCover
14 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло - трон Ушастый
Настоящее фото товара Кресло - трон Буржуа, произведённого компанией ChiedoCover
9 390 ₽
Оптовая цена
5
Кресло - трон Буржуа
Настоящее фото товара Кресло - трон Честер, произведённого компанией ChiedoCover
15 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло - трон Честер
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Мебель для дворца: роскошь и статусность

Мебель премиум качества активно используется для мебельного оснащения дворцов в Тайшете. На сегодняшний день существует несколько вариантов материала изготовления мебели: массив дерева, высококачественный пластик, а также мебель на металлокаркасе и кожаная мебель. Для формирования интерьера дворца требуется помощь дизайнеров и специалистов. Мебель — неотъемлемая часть любого помещения, правильно подобранные модели смогут воплотить в жизнь абсолютно любой дизайн-проект. Рассмотрим более подробно основные и популярные модели меблировки дворцов, приведем различные технические характеристики и главные преимущества.

Деревянная мебель для дворца

Это замечательный вариант для меблировки подобных помещений. Мебель производится из массива дерева, каждый спил обладает необыкновенной и эксклюзивной текстурой, поэтому отдавая предпочтение данным моделям Вы становитесь обладателями уникальной и неповторимой мебели. Подобные изделия гарантированно эстетично украсят Ваш интерьер, предоставят роскошь и высокий статус — это именно то, что нужно для подобных помещений.

Основными преимуществами данных моделей является:

  • натуральные материалы и экологичность (массив дерева — абсолютно безопасный материал, поэтому можно быть уверенными в его высоком качестве. Данные модели создают благоприятную атмосферу и положительно сказываются на человеческом организме)
  • отличные показатели надежности и прочности
  • универсальность (такие модели роскошно смотреться в любом интерьере, необычные формы придают оригинальность и фирменный стиль, они выгодно выделят дворец на фоне других)
  • комфортабельность и удобство (мебель из массива дерева спроектирована таким образом, что учитывает все особенности строения человеческого тела, поэтому даже после длительного сидения они не вызовут никакого дискомфорта)
  • высокие показатели эстетики (такая мебель станет настоящим произведением искусства)
  • стойкость к различным механическим и физическим воздействиям (легко и достойно переносят большие нагрузки и рассчитаны на повседневное пользование)
  • долговечность (при бережном уходе и правильной эксплуатации они прослужат много лет)

Итак, деревянная мебель для дворца — роскошный вариант для меблировки, вышеперечисленные характеристики обуславливают выбор в пользу данных моделей.

Кожаная мебель для дворца

Натуральная кожа, несомненно, удачное вложение, данный материал предельно надежен и долговечен. На такой мебели не образуются складки, она не истирается и даже со временем не изменяет свой презентабельный и невероятный внешний вид. Эта мебель изумительно вписывается в самые популярные стилистические направления, таким образом, не составит никакого труда в гармоничном сочетании с основной отделкой помещений.

Помимо того, эта мебель не прихотлива в уходе. Как правило, для того, чтобы привести в порядок эти модели необходимо обычную влажную салфетку. Натуральная кожа антибактериальна, а также не накапливает пыль и грязь, таким образом, буквально за несколько минут такая мебель приводится в полный порядок. В каталоге продукции представлен широкий ассортимент цвета, что положительно сказывается на выборе. Это позволит выбрать наиболее оптимальный вариант относительно стиля и цвета в интерьере помещений.

Еще одной из отличительных характеристик данных моделей является прекрасный внешний вид. Они вызовут восторг у всех приглашенных гостей и не оставят никого равнодушным.

Мебель для дворца на металлокаркасе

Данные модели производятся из высококачественной стали, считаются одними из наиболее оптимальных вариантов цены и качества. Сталь гарантирует высокую износостойкость, такие модели могут эксплуатироваться на протяжении длительного времени. Мягкое сиденье и спинка обеспечат удобство и комфорт для всех домашних. Они также очень практичны и идеально подходят для использования на каждый день. Относительно небольшой вес и компактность — одно из преимуществ. Она хорошо впишется даже в небольшие помещения, при этом создаст ощущения гармонии и предоставит приятную атмосферу внутри комнат.

Итак, для того, чтобы правильно выбрать мебель для дворца необходимо обращать вынимание на следующие качества. Мебель должна отличаться высоким качеством, быть очень удобной и комфортной, роскошный, дорогой и презентабельный внешний вид подчеркнет высокий статус хозяина дворца. Натуральные материалы в качестве сырья для изготовления мебели будут идеальным вариантом для меблировки таких помещений.

Где купить мебель для дворца в Тайшете?

Сегодня на мебельном рынке представлено множество компаний, которые занимаются изготовлением мебели. Компания ChiedoCover – лидер по производству столов и стульев для дома, офиса, дачи, а также сегмента HoReCa и других сфер деятельности. На протяжении многих лет компания развивалась и усовершенствовала производство. Сегодня современное оборудование позволяет справляться с большими и самыми сложными заказами. Доставка продукции выполняется по всей России и странам СНГ. Компания ставит перед собой самые амбициозные цели и реализует их. Собственное производство и отдел качества — это гарантия долговечности и надежности продукции.

Купить мебель для дворца в Тайшете и Иркутской области можно абсолютно в любое время. На сайте компании представлен удобный интерфейс, который позволяет буквально за несколько минут сделать выбор нужной модели. Если Вы затрудняетесь с выбором, то наши менеджеры из отдела продаж окажут профессиональную помощь по подбору нужной модели. Широкий ассортимент продукции позволит найти мебель, которая искусно преобразит Ваш интерьер и станет надежной основой для Вашей квартиры, дома, офиса, кафе или дворца.

Почему мебель для дворца покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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