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          Мебель для фаст-фудов в Пензе оптом

          от 2 090 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Пензе и Пензенской области

          Настоящее фото товара Стул Гренобль, произведённого компанией ChiedoCover
          2 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Гренобль
          Настоящее фото товара Стул Лион белый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 550 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Лион белый
          Настоящее фото товара Стул Лион черный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 650 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Лион черный
          Настоящее фото товара Стул Лион темный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 650 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Лион темный
          Настоящее фото товара Стул Неаполь, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Неаполь
          Настоящее фото товара Стул Генуя светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Генуя светлый
          Настоящее фото товара Стул Генуя темный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Генуя темный
          Настоящее фото товара Стул Генуя черный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Генуя черный
          Настоящее фото товара Дижон, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Дижон
          Настоящее фото товара Стул Милан, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Милан
          Настоящее фото товара Стул Киберон белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Киберон белый
          Настоящее фото товара Стул Киберон зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Киберон зеленый
          Настоящее фото товара Стол Модена 129 темный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Модена 129 темный
          Настоящее фото товара Стол Валенсия, произведённого компанией ChiedoCover
          16 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Валенсия
          Настоящее фото товара Стол деревянный Гренада, произведённого компанией ChiedoCover
          8 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол деревянный Гренада
          Настоящее фото товара Стул Дартмут ноче рубино, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Дартмут ноче рубино
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          Критерии для удачного мебельного оснащения фаст-фудов

          Современная жизнь диктует свои правила поведения: в быстром ритме и в условиях многозадачности иногда остается совсем мало времени для приготовления еды, поэтому хорошим решением являются фаст-фуды. Это заведения, которые специализируются на блюдах быстрого приготовления, основной принцип: перекусить и следовать дальше по своим делам. Какие на сегодняшний день существуют критерии для удачного мебельного оснащения фаст-фудов? В данном материале поговорим об этом.

          Стулья Easel являются прекрасным элементом мебели для заведений фаст-фудов. По мнению многих владельцев подобных заведений, ключевым фактором при выборе мебели являются высокие показатели износостойкости, а также устойчивость к различным нагрузкам и возможность простого и быстрого ухода за мебелью. Эти можно объяснить большой проходимостью, поскольку данные заведения ориентированы на поток людей. Стулья Easel полностью соответствуют данным критериям: металлический каркас позволяет выдерживать серьезные нагрузки, пластиковое сиденье гарантирует простой уход, даже в случае, если на стул будет пролита жидкость или следы от остатков пищи, при помощи салфетки или тряпки из микрофибры это можно без труда убрать. Итак, данные стулья — это отличный вариант для заведений фаст-фудов, широкий ассортимент цветовой гаммы прекрасно способствует расширению возможностей для меблировки подобных помещений.

          Стулья Генуя — еще одно решение в качестве мебельного оснащения фаст-фудов, они обладают универсальным дизайном, поэтому пользуются спросом на российском рынке. Такие модели изготавливаются из экологически безопасного сырья, не издают никаких запахов, учитывая их небольшой вес — они великолепно подходят для этой сферы деятельности, поскольку в условиях большой проходимости посетителям иногда приходится самостоятельно передвигать стулья с места на место.

          Где купить мебель для фаст-фудов в Пензенской области ?

          Предприятие ChiedoCover ставит перед собой самые амбициозные цели, мы проектируем и разрабатываем дизайн для самых новых, а также современных и удобных моделей. Сегодня нашей продукцией оснащены рестораны, кафе и другие заведения общепита по всей России и стран СНГ. Наша компания учитывает мнение покупателей, поэтому обращаем внимание на отзывы о нас, таким образом, мы оптимизируем производство и устраняем те или иные недостатки.

          Купить мебель для фаст-фудов в Пензе можно на нашем сайте. Оставьте заявку на обратный звонок и в кротчайшие сроки мы свяжемся с Вами. К Вашему вниманию удобный каталог товаров, легкий и простой поиск позволяет сократить время и подобрать наиболее оптимальный вариант, который удовлетворит все Ваши желания.

          Почему мебель для фаст-фудов покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Пензу и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Пензе ?

            Доставка товара по Пензе осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пензе ?

            Стоимость доставки по Пензе рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Пензе осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пензе телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Пензе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Пензе с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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