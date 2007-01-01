Современная жизнь диктует свои правила поведения: в быстром ритме и в условиях многозадачности иногда остается совсем мало времени для приготовления еды, поэтому хорошим решением являются фаст-фуды. Это заведения, которые специализируются на блюдах быстрого приготовления, основной принцип: перекусить и следовать дальше по своим делам. Какие на сегодняшний день существуют критерии для удачного мебельного оснащения фаст-фудов? В данном материале поговорим об этом.
Стулья Easel являются прекрасным элементом мебели для заведений фаст-фудов. По мнению многих владельцев подобных заведений, ключевым фактором при выборе мебели являются высокие показатели износостойкости, а также устойчивость к различным нагрузкам и возможность простого и быстрого ухода за мебелью. Эти можно объяснить большой проходимостью, поскольку данные заведения ориентированы на поток людей. Стулья Easel полностью соответствуют данным критериям: металлический каркас позволяет выдерживать серьезные нагрузки, пластиковое сиденье гарантирует простой уход, даже в случае, если на стул будет пролита жидкость или следы от остатков пищи, при помощи салфетки или тряпки из микрофибры это можно без труда убрать. Итак, данные стулья — это отличный вариант для заведений фаст-фудов, широкий ассортимент цветовой гаммы прекрасно способствует расширению возможностей для меблировки подобных помещений.
Стулья Генуя — еще одно решение в качестве мебельного оснащения фаст-фудов, они обладают универсальным дизайном, поэтому пользуются спросом на российском рынке. Такие модели изготавливаются из экологически безопасного сырья, не издают никаких запахов, учитывая их небольшой вес — они великолепно подходят для этой сферы деятельности, поскольку в условиях большой проходимости посетителям иногда приходится самостоятельно передвигать стулья с места на место.
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Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Ульяновску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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