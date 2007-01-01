Фуд-корты — это зона в торговых центрах, а также в аэропорту или в отдельном здании, где посетителям и гостям предлагается на выбор сразу несколько предприятий общественного питания, имеющих различные кухни и располагающиеся в одном общем зале. В этом сегменте существуют свои правила выбора и мебельного оснащения, обусловленные спецификой таких заведений.
В Киселевске много компаний предлагают мебель для фуд-кортов, она должна отвечать следующим требованиям: во-первых, быть максимально надежной, во-вторых, очень неприхотливой в уходе и обладать повышенной износостойкостью. Этим критериям отлично соответствуют стулья Tolix. Рассмотрим поближе данную модель. Материалом их изготовления выступает сверхпрочная листовая сталь, металлический каркас предоставляет много преимуществ и достоинств.
Кроме того, полюбившейся моделью для зоны фуд-кортов является Версаль. Принципиальное отличие данных стульев — это уникальный дизайн и сочетание двух материалов: металла и дерево. Металлический каркас и деревянное сиденье — это классика, которая будет всегда актуальна. Они очень удобны и просты в эксплуатации, не прихотливы в уходе: как правило, достаточно только салфетки и тряпки из микрофибры, чтобы максимально быстро привести их в порядок.
Итак, мебель для фуд-кортов должна отличаться удобством, а также практичностью и надежностью. Выбирайте мебель с учетом своих желаний и предпочтений.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Киселевску осуществляется бесплатно.
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Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Киселевску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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