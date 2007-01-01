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          Товары по акции

          Мебель для фуд-кортов в Майкопе оптом

          от 1 090 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Майкопу и Республике Адыгея

          Настоящее фото товара Стул Masson, произведённого компанией ChiedoCover
          5 610 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Masson
          Настоящее фото товара Стул Милан бук, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Милан бук
          Настоящее фото товара Стул Милан 1 бук, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Милан 1 бук
          Настоящее фото товара Стул Милан 2 бук, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Милан 2 бук
          Настоящее фото товара Стул Лориант, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Лориант
          Настоящее фото товара Стул Релакс, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Релакс
          Настоящее фото товара Стул Тиара, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Тиара
          Настоящее фото товара Стул Юнга, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Юнга
          Настоящее фото товара Стул Авиатор, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Авиатор
          Настоящее фото товара Стул Драйв, произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Драйв
          Настоящее фото товара Стул Shadow серый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 300 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Shadow серый
          Настоящее фото товара Стул Shadow черный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 300 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Shadow черный
          Настоящее фото товара Стул Shadow зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 300 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Shadow зеленый
          Настоящее фото товара Стул Shadow бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 300 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Shadow бежевый
          Настоящее фото товара Стул Shadow синий, произведённого компанией ChiedoCover
          2 300 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Shadow синий
          Настоящее фото товара Стул Shadow белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 300 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Shadow белый
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          Мебель для фуд-кортов: простота и удобство в эксплуатации

          Фуд-корты — это зона в торговых центрах, а также в аэропорту или в отдельном здании, где посетителям и гостям предлагается на выбор сразу несколько предприятий общественного питания, имеющих различные кухни и располагающиеся в одном общем зале. В этом сегменте существуют свои правила выбора и мебельного оснащения, обусловленные спецификой таких заведений.

          В Майкопе много компаний предлагают мебель для фуд-кортов, она должна отвечать следующим требованиям: во-первых, быть максимально надежной, во-вторых, очень неприхотливой в уходе и обладать повышенной износостойкостью. Этим критериям отлично соответствуют стулья Tolix. Рассмотрим поближе данную модель. Материалом их изготовления выступает сверхпрочная листовая сталь, металлический каркас предоставляет много преимуществ и достоинств.

          Преимущества стульев Tolix

          • необычный и эксклюзивный дизайн (благодаря этому, данные модели органично выглядят в любой зоне фуд -кортов)
          • долговечность (листовая сталь гарантирует высокий эксплуатационный срок)
          • богатый цветовой ассортимент (таким образом, данные стулья также применяются в тематических заведениях, с учетом основного интерьера)
          • удачное сочетание цены и качества (это позволяет стульям Tolix быть доступными и востребованными на российском рынке)
          • гипоаллергенность (стулья не проявляют никаких посторонних и токсичных запахов, поэтому их можно уверенно использовать в зоне фуд-кортов, предназначенных в том числе для детей).

          Кроме того, полюбившейся моделью для зоны фуд-кортов является Версаль. Принципиальное отличие данных стульев — это уникальный дизайн и сочетание двух материалов: металла и дерево. Металлический каркас и деревянное сиденье — это классика, которая будет всегда актуальна. Они очень удобны и просты в эксплуатации, не прихотливы в уходе: как правило, достаточно только салфетки и тряпки из микрофибры, чтобы максимально быстро привести их в порядок.

          Итак, мебель для фуд-кортов должна отличаться удобством, а также практичностью и надежностью. Выбирайте мебель с учетом своих желаний и предпочтений.

          Где купить мебель для фуд-кортов в Майкопе и в Республике Адыгея?

          Основная стратегия компании ChiedoCover – постоянный поиск новых идей и воплощение их в эксклюзивные и неповторимые товары. В каталоге продукции Вы найдете все для банкетного оснащения сегмента HoReCa. Мы работаем для того, чтобы посетителям и гостям Ваших заведений было максимально удобно и комфортно. Пять производственных площадок гарантируют высокое качество и надежность всей выпускаемой продукции.

          Купить мебель для фудкортов в Майкопе можно на нашем сайте. Если Вы хотите обратиться в нашу компанию, но пока не можете определиться с выбором, то менеджеры из отдела продаж помогут сделать правильные шаги к успешному мебельному оснащению Вашего заведения.


          Почему мебель для фуд-кортов покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Майкоп и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Майкопу ?

            Доставка товара по Майкопу осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Майкопу ?

            Стоимость доставки по Майкопу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Майкопу осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Майкопу телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Майкопе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Майкопу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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