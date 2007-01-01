Уникальный и эксклюзивный стиль ресторана, кафе, бара и других мест общественного питания всегда притягивает посетителей. В настоящее время большим спросом в Белебее пользуются гастробары. Для приятного отдыха и отличного времяпрепровождения необходимо правильно провести мебельное оснащение. Хорошая мебель для гастробара станет превосходной основой и надежной опорой для малого бизнеса.
Ключевым фактором при выборе мебели является высокое качество и максимальное удобство. Мягкая мебель для гастробара — это хорошая возможность для меблировки подобных заведений. Выделим главные преимущества данных изделий: приятный и презентабельный внешний вид, хорошее качество сборки и материалов изготовления. Следует отметить, что каркас такой мебели производится из массива дерева, мягкая обивка из ткани. Для повседневного использования, в условиях большого потока людей, многие специалисты отдают предпочтение велюру. Это износостойкий материал, который не меняет свой первоначальный внешний вид, даже несмотря на интенсивное воздействие и частое использование. Мягкая мебель для гастробара идеально впишется практически в любую стилистику заведения, это универсальная модель.
Еще одним из рекомендуемых материалов является массив дерева. Деревянная мебель для гастробара очень устойчива, обладает отличными тактильными свойствами и считается самой безопасной. Простая конструкция характеризуется высокой надежностью, а также неприхотливостью в уходе и практически не имеет недостатков. Если Вы решили отдать предпочтение такой мебели, то Вы сделали правильный выбор. Приемлемая стоимость в сочетании с эргономичностью, долговечностью и неповторимым стилем выдвигает данные изделия в одни из самых популярных на российском мебельном рынке. На сегодняшний день такая мебель выгодно отличается от своих аналогов. За счет своего большого срока службы Вы будете уверены в данных изделиях, а в случае поломки они легко восстанавливаются. Таким образом, это прекрасное вложение и залог успешной работы всего заведения.
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Доставка товара по Белебею осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Белебею рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Белебею осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Белебею с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня