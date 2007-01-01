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          Товары по акции

          Мебель для гастробара в Калининграде оптом

          от 2 790 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Калининграду и Калининградской области

          Настоящее фото товара Полукресло Шарлотт, произведённого компанией ChiedoCover
          10 850 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Полукресло Шарлотт
          Настоящее фото товара Полукресло Лофт, произведённого компанией ChiedoCover-64%
          6 990 ₽19 170 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Полукресло Лофт
          Настоящее фото товара Стул Tolix Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Tolix Черный патина золото
          Настоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix Wood Красный глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix барный серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Tolix барный серебристый матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Soft барный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Tolix Soft барный Черный матовый
          Настоящее фото товара Стул Роза, вельвет цвет бордо, произведённого компанией ChiedoCover-25%
          Хит
          4 990 ₽6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Роза, вельвет цвет бордо
          Настоящее фото товара Полукресло Монако, произведённого компанией ChiedoCover
          7 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Полукресло Монако
          Настоящее фото товара Полукресло Мартин, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Полукресло Мартин
          Настоящее фото товара Стул Роза, вельвет бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover-25%
          Новинка
          4 990 ₽6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Роза, вельвет бежево-серый
          Настоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-46%
          Хит
          3 290 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Kongsberg, голубой
          Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-33%
          Новинка
          4 490 ₽6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Тюльпан, вельвет коричневый
          Настоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover-50%
          2 790 ₽5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Kongsberg, голубой, сплошной
          Настоящее фото товара Диван Берлин, произведённого компанией ChiedoCover
          8 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Берлин
          Настоящее фото товара Стул Битта, произведённого компанией ChiedoCover
          8 900 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Битта
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          Мебель для гастробара: изысканный стиль и неповторимый внешний вид

          Уникальный и эксклюзивный стиль ресторана, кафе, бара и других мест общественного питания всегда притягивает посетителей. В настоящее время большим спросом в Калининграде пользуются гастробары. Для приятного отдыха и отличного времяпрепровождения необходимо правильно провести мебельное оснащение. Хорошая мебель для гастробара станет превосходной основой и надежной опорой для малого бизнеса.

          Мягкая мебель для гастробара

          Ключевым фактором при выборе мебели является высокое качество и максимальное удобство. Мягкая мебель для гастробара — это хорошая возможность для меблировки подобных заведений. Выделим главные преимущества данных изделий: приятный и презентабельный внешний вид, хорошее качество сборки и материалов изготовления. Следует отметить, что каркас такой мебели производится из массива дерева, мягкая обивка из ткани. Для повседневного использования, в условиях большого потока людей, многие специалисты отдают предпочтение велюру. Это износостойкий материал, который не меняет свой первоначальный внешний вид, даже несмотря на интенсивное воздействие и частое использование. Мягкая мебель для гастробара идеально впишется практически в любую стилистику заведения, это универсальная модель.

          Деревянная мебель для гастробара

          Еще одним из рекомендуемых материалов является массив дерева. Деревянная мебель для гастробара очень устойчива, обладает отличными тактильными свойствами и считается самой безопасной. Простая конструкция характеризуется высокой надежностью, а также неприхотливостью в уходе и практически не имеет недостатков. Если Вы решили отдать предпочтение такой мебели, то Вы сделали правильный выбор. Приемлемая стоимость в сочетании с эргономичностью, долговечностью и неповторимым стилем выдвигает данные изделия в одни из самых популярных на российском мебельном рынке. На сегодняшний день такая мебель выгодно отличается от своих аналогов. За счет своего большого срока службы Вы будете уверены в данных изделиях, а в случае поломки они легко восстанавливаются. Таким образом, это прекрасное вложение и залог успешной работы всего заведения.

          Где купить мебель для гастробара в Калининграде?

          Компания ChiedoCover выполняет полный комплекс услуг по меблировке мест общественного питания: ресторанов, кафе, баров и др. Наша компания — это великолепное сочетание надежности и европейского дизайна продукции. Мы внимательно следим за рынком мебели в сегменте HoReCa и стараемся идти в ногу со временем. Наши новинки Вы всегда можете увидеть на официальном сайте компании.

          Купить мебель для гастробара в Калининграде просто, Вам нужно перейти на сайт нашей компании. Здесь Вы найдете много интересных и полезных решений для HoReCa: мебель для самых разных стилей, а также аксессуары и дополнительное оборудование. Оцените удобный поиск по нашему сайту. Оформите заказ и в самые короткие сроки с Вами свяжутся наши менеджеры из отдела продаж. Профессиональный взгляд, компетентные знания — они обязательно подберут для Вас самую лучшую мебель.

          Почему мебель для гастробара покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Калининград и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Калининграду ?

            Доставка товара по Калининграду осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Калининграду ?

            Стоимость доставки по Калининграду рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Калининграду осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Калининграду телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Калининграде при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Калининграду с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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