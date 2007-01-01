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          Товары по акции

          Мебель для гриль-бара в Батайске оптом

          от 1 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Батайску и Ростовской области

          Настоящее фото товара Кресло Бордо, произведённого компанией ChiedoCover
          11 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло Бордо
          Настоящее фото товара Кресло Fil Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Fil Капитоне
          Настоящее фото товара Кресло Клуб, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Клуб
          Настоящее фото товара Кресло Виго, произведённого компанией ChiedoCover
          11 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Виго
          Настоящее фото товара Кресло Ричи, произведённого компанией ChiedoCover
          9 970 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло Ричи
          Настоящее фото товара Полукресло Калипсо, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          9 990 ₽11 300 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Полукресло Калипсо
          Настоящее фото товара Полукресло Самбука, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Полукресло Самбука
          Настоящее фото товара Полукресло Эдвард Симпл, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Полукресло Эдвард Симпл
          Настоящее фото товара Кресло Марино, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Марино
          Настоящее фото товара Кресло Капучино, произведённого компанией ChiedoCover
          8 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Капучино
          Настоящее фото товара Кресло Бри, произведённого компанией ChiedoCover
          9 250 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Бри
          Настоящее фото товара Кресло Герольд, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          6 390 ₽7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Герольд
          Настоящее фото товара Кресло Бернадетт, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          6 590 ₽8 250 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Бернадетт
          Настоящее фото товара Кресло Лаура, произведённого компанией ChiedoCover
          7 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Лаура
          Настоящее фото товара Стул Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Лофт-5
          Настоящее фото товара Кресло 06-3008, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло 06-3008
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          Простые правила выбора мебели для гриль-бара

          В Батайске имеется большой выбор заведений, где можно вкусно поесть и отлично провести время. Помимо стандартных и классических направлений кухни, хорошим спросом в последнее время пользуются гриль-бары. Это места общественного питания, которые обладают своей неповторимой атмосферой и спецификой. Если Вы планируете открытие такого заведения, то сегодня мы разберем простые правила по выбору качественной мебели для гриль-бара.

          С чего начать?

          Для того, чтобы грамотно подойти к выбору хорошей мебели для гриль-бара необходимо тщательным образом продумать интерьер заведения. Если проанализировать интерьеры многих таких мест общественного питания, то в первую очередь выделяется, как правило, брутальный стиль помещения. Специфика здесь в том, что, основной аудиторией таких мест являются все -таки мужчины, поэтому происходит такое соответствие имиджу настоящего мужика, хотя, безусловно, гриль-бары посещают и женщины и семейные пары. Исходя из основной концепции таких заведений можно вывести несколько простых правил, если следовать которым, можно выбрать надежную и долговечную мебель для гриль-бара.

          Просты правила

          Самое главное правило — это высокое качество и невероятная устойчивость для такой мебели. Поскольку в таких заведениях чаще всего мужчины проводят свой отдых, следовательно, повышается нагрузка на мебель. Для того, чтобы посетители смогли хорошо разместиться необходимо отдавать преимущество качественной мебели для гриль-бара. Кроме того, эксклюзивный дизайн и неповторимый стиль для такой мебели станет еще одним простым правилом. Если Вы желаете, чтобы Ваше заведение пользовалось хорошим спросом, то нужно создать соответствующую атмосферу, которая выгодно подчеркнет стилевое направление и расположит Ваших гостей к приятному отдыху. Следующее правило — практичность и длительный эксплуатационный срок. Чтобы не переплачивать на мебельном оснащении рекомендуется приобретать качественную, а также долговечную и практичную мебель для гриль-бара.

          Сделаем небольшой вывод: руководствуясь простым правилам Вы сможете подобрать хорошие модели, которые будут выделять Вас среди подобных заведений, стильная мебель для гриль-бара поможет Вам увеличить поток посетителей в Ваше заведение.

          Какой материал изготовление выбрать?

          Хорошим вариантом станет деревянная мебель для гриль-бара. В первую очередь такую мебель отличает максимальное качество, она не ломается, а также не вытирается со временем и на протяжении длительного времени будет иметь первоначальный вид. Экологичность — еще одно преимущество, так как это место общественного питания, то здесь предъявляются повышенные требования. Таким образом, модели из массива дерева идеально подходят под данный тип заведений.

          Где купить мебель для гриль-бара в Батайске?

          Наша компания выделяется на российском рынке HoReCa, нас отличает индивидуальное отношение к каждому клиенту, мы дорожим как постоянными наши заказчиками, так и любым новым покупателем. Долговечность продукции и ценовая доступность — важные преимущества компании ChiedoCover.

          Купить мебель для гриль-бара можно на сайте нашей компании. Менеджеры в короткие сроки свяжутся с Вами и предоставят полную информацию о выбранном Вами товаре.

          Почему мебель для гриль-бара покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Батайск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Батайску ?

            Доставка товара по Батайску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Батайску ?

            Стоимость доставки по Батайску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Батайску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Батайску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Батайске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Батайску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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