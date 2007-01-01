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          Товары по акции

          Мебель для интернет кафе в Коврове оптом

          от 2 290 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Коврову и Владимирской области

          Настоящее фото товара Диван Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Бостон
          Настоящее фото товара Диван Пэчворк "Бергамо", произведённого компанией ChiedoCover
          59 930 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Пэчворк "Бергамо"
          Настоящее фото товара Диван лофт Фолевел, произведённого компанией ChiedoCover
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван лофт Фолевел
          Настоящее фото товара Стул Тренд NET, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Тренд NET
          Настоящее фото товара Стул Тренд WD, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Тренд WD
          Настоящее фото товара Стул Тренд CT, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Тренд CT
          Настоящее фото товара Диван ДН 130, произведённого компанией ChiedoCover
          18 900 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван ДН 130
          Настоящее фото товара Диван Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
          17 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Квадро
          Настоящее фото товара Диван Кельн, произведённого компанией ChiedoCover
          9 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Кельн
          Настоящее фото товара Кресло TopChairs City серый, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          7 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло TopChairs City серый
          Настоящее фото товара Кресло TopChairs City черный, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          7 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло TopChairs City черный
          Настоящее фото товара Кресло TopChairs Village черный, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          5 990 ₽7 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло TopChairs Village черный
          Настоящее фото товара Стул Самба черный, произведённого компанией ChiedoCover-33%
          2 290 ₽3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Самба черный
          Настоящее фото товара Диван лофт Стэйт Гросс, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван лофт Стэйт Гросс
          Настоящее фото товара Диван Абилин, произведённого компанией ChiedoCover
          24 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Абилин
          Настоящее фото товара Диван Роял с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
          25 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Роял с высокой спинкой
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          Мебель для интернет кафе: повышенное удобство и комфортабельность

          В настоящее время имеется большой выбор мест для отдыха, общения с друзьями или деловых встреч. Сегодня пользуются спросом заведения с особой атмосферой, отличающиеся своеобразным дизайном и стилем — интернет кафе. Проведение обустройства таких помещений, а также мебельное оснащение имеет свои особенности, если все сделать правильно, то это будет одно из самых популярных мест, особенно среди молодежи. Как выбрать хорошую мебель для интернет кафе в Коврове?

          Мягкая мебель для интернет кафе

          Традиционно мебельное оснащение интернет кафе ориентируется на повышенную комфортабельность и удобство. Специфика данных заведений в том, что посетители проводят время преимущественно в сидячем положении, следовательно необходимо выбирать такую мебель, которая не будет отвлекать от работы неудобством, а скорее наоборот, будет способствовать продуктивности и эффективности. Мягкая мебель для интернет кафе выгодно отличается от других аналогов. На первый план выходит надежность, каркас изготавливается из массива дерева, мягкая обивка обеспечит уют и комфорт. Хорошим достоинством также является неприхотливость в уходе и простые требования по эксплуатации. Это важное замечание, поскольку в условиях большого потока людей и, как правило, круглосуточной работы необходимо, чтобы мебель была очень прочной, износостойкой и неприхотливой в использовании. Данные изделия точь-в-точь отвечают всем предъявляемым требованиям. Если соблюдать стандартные правила пользования такой мебели, то она не изменит свой первоначальный внешний вид и будет радовать посетителей своими положительными качествами долгое время.

          Преимущества кожаной мебели для интернет кафе

          При выборе этих изделий следует отдавать предпочтение прочным материалам изготовления, как мы уже отмечали раннее в подобных заведениях возрастает нагрузка на мебель. Кожаная мебель для интернет кафе отличается высоким качеством, а также великолепными эстетическими показателями и превосходно вписывается практически в любой интерьер заведения. Исходя из этого, такие модели отлично справится с поставленными задачами. Кроме того, данные изделия, как правило, имеют черный и коричневый цвет, который восхитительно подходит под стиль помещений интернет кафе. Стильный и модный дизайн дополнят яркое освещение и различные аксессуары, которые необходимо выбирать в соответствии с основной стилистикой интерьера.

          Таким образом, удачным решением будет кожаная мебель для интернет кафе. Такие изделия придадут интерьеру статусность, а также роскошный и богатый вид. Помимо того, практичность и стойкость к влаге считаются одними из главных их достоинств.

          Где купить мебель для интернет кафе в Коврове?

          Компания ChiedoCover обладает большим опытом производства банкетной мебели и элитного текстиля. Мы быстро осуществим доставку продукции в любой регион России и стран СНГ в Ваш ресторан, кафе или любое другое заведение. Мы заботимся о качестве и современном стильном дизайне, поэтому пристально следим за мировыми тенденции на мебельном рынке.

          Купить мебель для интернет кафе в Коврове можно на нашем официальном сайте. Для Вас мы подготовили несколько разделов, мы доступны в популярных соцсетях, не пропустите выгодные акции и скидки. Если Вы готовы сделать заказ, тогда перейдите по ссылке в каталог наших товаров, выберите понравившуюся мебель и ожидайте, в самые ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер и ответит на все вопросы, касающиеся Вашего выбора.

          Почему мебель для интернет кафе покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ковров и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Коврову ?

            Доставка товара по Коврову осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Коврову ?

            Стоимость доставки по Коврову рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Коврову осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Коврову телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Коврове при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Коврову с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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