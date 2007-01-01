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          Товары по акции

          Мебель для кафе в Гатчине оптом

          от 190 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Гатчине и Ленинградской области

          Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          7 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лофт-1
          Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          Хит
          8 190 ₽9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лофт-2
          Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover-6%
          7 590 ₽7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лофт-3
          Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          8 590 ₽9 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лофт-5
          Настоящее фото товара Табурет Эконом, произведённого компанией ChiedoCover
          319 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Табурет Эконом
          Настоящее фото товара Табурет Усиленный, произведённого компанией ChiedoCover
          369 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Табурет Усиленный
          Настоящее фото товара Табурет Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
          519 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Табурет Вегас
          Настоящее фото товара Табурет Рондо, произведённого компанией ChiedoCover
          519 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Табурет Рондо
          Настоящее фото товара Стул Премьер, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          890 ₽1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Премьер, кожзам
          Настоящее фото товара Стол обеденный Лаваль, произведённого компанией ChiedoCover
          26 780 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол обеденный Лаваль
          Настоящее фото товара Стул Гранд, синий вельвет, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          16 490 ₽21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Гранд, синий вельвет
          Настоящее фото товара Стул Камо М/МРД, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Камо М/МРД
          Настоящее фото товара Стул Бар /ПР, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Бар /ПР
          Настоящее фото товара Стул барный Премьер молочный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул барный Премьер молочный
          Настоящее фото товара Стол обеденный на одной точёной ножке, произведённого компанией ChiedoCover
          9 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол обеденный на одной точёной ножке
          Настоящее фото товара Модульный диван Кельн, произведённого компанией ChiedoCover
          11 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Модульный диван Кельн
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          Качественная недорогая мебель – залог успешного заведения

          Чтобы подчеркнуть уровень заведения, необходимо продумать каждую деталь в интерьере. За имидж отвечает мебель высокого качества. От выбора мебели для кафе зависит внешний вид, а главное – комфорт гостей.

          Где купить мебель для кафе оптом в Гатчине?

          Каждый ресторатор ставит перед собой задачу - купить качественную и недорогую мебель от производителя. И перед ним стоит ответственный выбор компаний-производителей и поставщиков, от которых многое зависит. Ведь выбирая хорошую мебель, проявляется забота о клиентах.

          ChiedoCover - поставщик товаров собственного производства для сферы HoReCa и надежный партнер по бизнесу. Листая каталог, вы найдете подходящие модели столов и стульев для кафе в городе Гатчина, не выходя за пределы своего кабинета. Купить банкетные стулья можно оптом и в розницу в любое удобное время. На сайте компании представлен огромный выбор текстиля и декора высокого качества, которые станут прекрасным дополнением к мебели для кафе. Дизайн стульев позволяет подобрать идеальное решение для любого помещения!

          Индивидуальный подход к каждому клиенту

          Одно из главных преимуществ сотрудничества с нашей компанией – каждому клиенту мы готовы сделать персональное предложение. Совершая покупку мебели для кафе и текстиля через сайт, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время и проконсультирует по поводу доставки и оплаты, расскажет о действующих акциях, а также даст рекомендации при выборе. Если у вас появились вопросы еще до заказа, вы можете позвонить по номеру горячей линии, либо заказать бесплатный звонок специалиста.

          Мы предлагаем купить мебель для кафе по привлекательным ценам в Гатчине, которые прослужат вам верой и правдой долгие годы.

          Почему мебель для кафе покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Гатчину и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Гатчине ?

            Доставка товара по Гатчине осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Гатчине ?

            Стоимость доставки по Гатчине рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Гатчине осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Гатчине телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Гатчине при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Гатчине с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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