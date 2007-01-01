Мебель для кафе в Шахтёрске оптом

от 1 890 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Шахтёрску и Сахалинской области

Настоящее фото товара Диван Дива А3, произведённого компанией ChiedoCover
41 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Дива А3
Настоящее фото товара Стул Kongsberg, нежно-розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
4 890 ₽5 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Kongsberg, нежно-розовый велюр
Настоящее фото товара Диван Томас, солнечный желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
31 900 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Томас, солнечный желтый
Настоящее фото товара Стул Ларго велюр матовый зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Ларго велюр матовый зеленый
Настоящее фото товара Стул Марсель микровелюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Марсель микровелюр розовый
Настоящее фото товара Стул SVEN голубой, произведённого компанией ChiedoCover-29%
4 990 ₽6 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул SVEN голубой
Настоящее фото товара Стул FROST голубой, произведённого компанией ChiedoCover-31%
6 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул FROST голубой
Настоящее фото товара Стул FROST салатовый, произведённого компанией ChiedoCover-31%
6 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул FROST салатовый
Настоящее фото товара Стул Пенелопа бирюзовый/антрацит, произведённого компанией ChiedoCover-24%
12 990 ₽16 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Пенелопа бирюзовый/антрацит
Настоящее фото товара Кресло LMZL-PP620-009 светло-серое/ клетка, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло LMZL-PP620-009 светло-серое/ клетка
Настоящее фото товара Кресло LMZL-PP620-010, серый/клетка, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло LMZL-PP620-010, серый/клетка
Настоящее фото товара Кресло LMZL-PP620-012, антрацит/белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
5
Кресло LMZL-PP620-012, антрацит/белый
Настоящее фото товара Стул LMZL-PP638А, произведённого компанией ChiedoCover
3 750 ₽
Оптовая цена
5
Стул LMZL-PP638А
Настоящее фото товара Стул LML-7094 Alex Chrome, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул LML-7094 Alex Chrome, белый
Настоящее фото товара Кресло LMO-69А Swan, бордо, произведённого компанией ChiedoCover
23 100 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло LMO-69А Swan, бордо
Настоящее фото товара Табурет Берген 4, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Табурет Берген 4
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Качественная недорогая мебель – залог успешного заведения

Чтобы подчеркнуть уровень заведения, необходимо продумать каждую деталь в интерьере. За имидж отвечает мебель высокого качества. От выбора мебели для кафе зависит внешний вид, а главное – комфорт гостей.

Где купить мебель для кафе оптом в Шахтёрске?

Каждый ресторатор ставит перед собой задачу - купить качественную и недорогую мебель от производителя. И перед ним стоит ответственный выбор компаний-производителей и поставщиков, от которых многое зависит. Ведь выбирая хорошую мебель, проявляется забота о клиентах.

ChiedoCover - поставщик товаров собственного производства для сферы HoReCa и надежный партнер по бизнесу. Листая каталог, вы найдете подходящие модели столов и стульев для кафе в городе Шахтёрск, не выходя за пределы своего кабинета. Купить банкетные стулья можно оптом и в розницу в любое удобное время. На сайте компании представлен огромный выбор текстиля и декора высокого качества, которые станут прекрасным дополнением к мебели для кафе. Дизайн стульев позволяет подобрать идеальное решение для любого помещения!

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Одно из главных преимуществ сотрудничества с нашей компанией – каждому клиенту мы готовы сделать персональное предложение. Совершая покупку мебели для кафе и текстиля через сайт, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время и проконсультирует по поводу доставки и оплаты, расскажет о действующих акциях, а также даст рекомендации при выборе. Если у вас появились вопросы еще до заказа, вы можете позвонить по номеру горячей линии, либо заказать бесплатный звонок специалиста.

Мы предлагаем купить мебель для кафе по привлекательным ценам в Шахтёрске, которые прослужат вам верой и правдой долгие годы.

Почему мебель для кафе покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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