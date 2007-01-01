Мебель для кафе в Ухте оптом

от 4 790 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ухте и Республике Коми

Настоящее фото товара Диван Legara 2-местный, произведённого компанией ChiedoCover
103 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Legara 2-местный
Настоящее фото товара Диван Guy 3х местный, произведённого компанией ChiedoCover
116 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Guy 3х местный
Настоящее фото товара Диван Off, произведённого компанией ChiedoCover
118 190 ₽
Оптовая цена
5
Диван Off
Настоящее фото товара Диван Safira 2х местный светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
121 890 ₽
Оптовая цена
5
Диван Safira 2х местный светло-серый
Настоящее фото товара Модуль 3-х местного дивана Compo, произведённого компанией ChiedoCover
161 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Модуль 3-х местного дивана Compo
Настоящее фото товара Диван 2-местный Bogart с пуфом, бархат , произведённого компанией ChiedoCover
182 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван 2-местный Bogart с пуфом, бархат
Настоящее фото товара Стол Oslo Rectangle WT белый металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
9 999 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Oslo Rectangle WT белый металлические ножки
Настоящее фото товара Стул ODEN WHITE оливковый x2, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул ODEN WHITE оливковый x2
Настоящее фото товара Стул Лофт 11 с подлокотниками, каркас красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
6 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Лофт 11 с подлокотниками, каркас красное дерево
Настоящее фото товара Стул Бертран какао, каркас шимо, произведённого компанией ChiedoCover
7 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Бертран какао, каркас шимо
Настоящее фото товара Стул Бертран миндаль, каркас вишня, произведённого компанией ChiedoCover
7 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Бертран миндаль, каркас вишня
Настоящее фото товара Стул Бертран шоколад экокожа, каркас серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390 ₽
Оптовая цена
5
Стул Бертран шоколад экокожа, каркас серый
Настоящее фото товара Стул Бертран голубой, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Бертран голубой, каркас белый
Настоящее фото товара Стул Бертран малахит, каркас орех, произведённого компанией ChiedoCover
7 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Бертран малахит, каркас орех
Настоящее фото товара Стул Бертран пудровый, каркас шимо, произведённого компанией ChiedoCover
7 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Бертран пудровый, каркас шимо
Настоящее фото товара Стул Solar, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Solar, красный
Смотреть все

Качественная недорогая мебель – залог успешного заведения

Чтобы подчеркнуть уровень заведения, необходимо продумать каждую деталь в интерьере. За имидж отвечает мебель высокого качества. От выбора мебели для кафе зависит внешний вид, а главное – комфорт гостей.

Где купить мебель для кафе оптом в Ухте?

Каждый ресторатор ставит перед собой задачу - купить качественную и недорогую мебель от производителя. И перед ним стоит ответственный выбор компаний-производителей и поставщиков, от которых многое зависит. Ведь выбирая хорошую мебель, проявляется забота о клиентах.

ChiedoCover - поставщик товаров собственного производства для сферы HoReCa и надежный партнер по бизнесу. Листая каталог, вы найдете подходящие модели столов и стульев для кафе в городе Ухта, не выходя за пределы своего кабинета. Купить банкетные стулья можно оптом и в розницу в любое удобное время. На сайте компании представлен огромный выбор текстиля и декора высокого качества, которые станут прекрасным дополнением к мебели для кафе. Дизайн стульев позволяет подобрать идеальное решение для любого помещения!

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Одно из главных преимуществ сотрудничества с нашей компанией – каждому клиенту мы готовы сделать персональное предложение. Совершая покупку мебели для кафе и текстиля через сайт, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время и проконсультирует по поводу доставки и оплаты, расскажет о действующих акциях, а также даст рекомендации при выборе. Если у вас появились вопросы еще до заказа, вы можете позвонить по номеру горячей линии, либо заказать бесплатный звонок специалиста.

Мы предлагаем купить мебель для кафе по привлекательным ценам в Ухте, которые прослужат вам верой и правдой долгие годы.

Почему мебель для кафе покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют