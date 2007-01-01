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          Товары по акции

          Мебель для кальянной в Махачкале оптом

          от 190 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Махачкале и Дагестану

          Настоящее фото товара Стол Лофт-8, произведённого компанией ChiedoCover
          13 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Лофт-8
          Настоящее фото товара Стул Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          В наличииХит
          2 190 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Лофт-1
          Настоящее фото товара Стул Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          2 190 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Лофт-2
          Настоящее фото товара Стул Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          2 290 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Лофт-3
          Настоящее фото товара Стул Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          1 990 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Лофт-4
          Настоящее фото товара Стул Лофт-11, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Лофт-11
          Настоящее фото товара Стул Лофт-11 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Лофт-11 М барный
          Настоящее фото товара Стул Лофт-12 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Лофт-12 Н барный
          Настоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          13 190 ₽16 499 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото
          Настоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          10 590 ₽13 199 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро
          Настоящее фото товара Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          21 990 ₽27 499 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро
          Настоящее фото товара Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          26 390 ₽32 999 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 золото
          Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          14 990 ₽18 699 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро
          Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          17 590 ₽21 999 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото
          Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          17 590 ₽21 999 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный
          Настоящее фото товара Журнальный столик Лисмор, произведённого компанией ChiedoCover
          46 670 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Журнальный столик Лисмор
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          Основные рекомендации по выбору комфортной мебели для кальянной

          Индустрия кальянных в России прижилась и набирает какую-то огромную популярность. Если приглядеться, то, наверное, в каждом районе любого города такие заведения присутствуют, а то и не в одном количестве. Но если есть спрос, будет и предложение, поэтому сегодня поговорим о том, как создать приятную атмосферу в кальянной, чтобы посетители и гости наслаждались отдыхом и возвращались в одно и тоже место снова. Разберем общие рекомендации по выбору мебели для кальянной в Махачкале.

          Хорошая мебель для кальянной как основной атрибут интерьера

          На сегодняшний день мебель стала неотъемлемой частью многих заведений общественного питания и других развлекательных организаций. Самым распространенным стилем оформления интерьеров является восточная тематика, однако также часто встречается различное смешение стилей, поэтому здесь более уместно использовать классические, традиционные и универсальные модели, они точно удачно впишутся в подобные заведения.

          Красивая мебель для кальянной обязательно привлечет внимание посетителей, поскольку специфика таких заведений — это максимальный релакс, а необходимой составляющей такого расслабления будут удобные и комфортабельные изделия.

          В настоящее время встречается несколько комплектации расположения таких изделий, рекомендуется не нагромождать пространство, можно использовать перегородки между столиками, можно без них, самое главное правило — формирование непринужденной атмосферы и приятного отдыха у посетителей и гостей заведения.

          Деревянная мебель для кальянной — хит продаж

          Современная мебель для кальянной должна соответствовать нескольким правилам. В связи со спецификой заведения, необходимо отдавать предпочтение максимально не горючим материалам. Сегодня такую мебель покрывают огнезащитным лаком, такое средство препятствует распространению огня, они являются хорошей пассивной защитой для деревянных и металлических конструкций.

          Деревянная мебель для кальянной прекрасно дополняет интерьер и выгодно отличается от других материалов изготовления. В первую очередь необходимо отметить эксклюзивный и редкий стиль, который создают такие изделия. Поскольку кальянная — место приятного и комфортного отдыха, следовательно удобство — определяющий критерий при выборе данных моделей.

          Кожаная мебель для кальянных также является востребованной на российском рынке, эти модели сразу визуально отличаются от любых других. Такие изделия отличаются мягкостью материала в сочетании с простым и легким уходом. Они долго прослужат и станут неотъемлемой частью подобных заведений.

          Где купить мебель для кальянной в Махачкале?

          Наша компания ориентирована на постоянный рост и поступательные движения вперед. За время существования предприятия мы расширяли линейку продукции, добавляя новые, оригинальные модели, которые стали популярными среди наших заказчиков. Наши товары востребованы по всей России и странам СНГ, мы доставляем продукцию любой транспортной компаний в кротчайшие сроки.

          Купить мебель для кальянной в Махачкале можно очень легко. Вам нужно зайти на наш сайт, найти подходящую модель, далее оставить заявку и ожидать звонка от наших менеджеров. Компетентность, профессионализм и большой опыт помогут осуществить даже самый сложный выбор. Мы стремимся к тому, чтобы наша мебель стала хорошим элементом не только декора в Вашем интерьере, но и была очень удобной.

          Почему мебель для кальянной покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Махачкалу и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Махачкале ?

            Доставка товара по Махачкале осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Махачкале ?

            Стоимость доставки по Махачкале рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Махачкале осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Махачкале телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Махачкале при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Махачкале с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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