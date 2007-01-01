Мебель для кальянной в Ухте оптом

от 52 790 ₽

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Настоящее фото товара Диван Soft Life прямой, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
83 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Soft Life прямой, темно-серый
Настоящее фото товара Диван Avec Plaisir, прямой черный, произведённого компанией ChiedoCover
52 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Avec Plaisir, прямой черный
Настоящее фото товара Диван Barcelona, трехместный белый, произведённого компанией ChiedoCover
84 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Barcelona, трехместный белый
Настоящее фото товара Диван Jack, аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
66 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Jack, аквамарин
Настоящее фото товара Диван Nara, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
55 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Nara, серо-коричневый
Настоящее фото товара Диван Nara, серый, произведённого компанией ChiedoCover
66 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Nara, серый
Настоящее фото товара Диван Avec Plaisir, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
72 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Avec Plaisir, светло-серый
Настоящее фото товара Диван Rozi двухместный полукруглый сиреневый Р, произведённого компанией ChiedoCover
93 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Rozi двухместный полукруглый сиреневый Р
Настоящее фото товара Диван Camber Sofa прямой серо-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
75 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Camber Sofa прямой серо-розовый
Настоящее фото товара Диван Lucia двухместный темно-серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
73 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван Lucia двухместный темно-серый велюр
Настоящее фото товара Диван Tobi трехместный прямой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
91 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Tobi трехместный прямой бежевый
Настоящее фото товара Диван Kira прямой серый, произведённого компанией ChiedoCover
95 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Kira прямой серый
Настоящее фото товара Диван Fendy прямой светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
90 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Fendy прямой светло-серый
Настоящее фото товара Диван Lucia двухместный прямой темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
73 990 ₽
Оптовая цена
5
Диван Lucia двухместный прямой темно-зеленый
Настоящее фото товара Диван прямой голубой Costy, произведённого компанией ChiedoCover
83 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван прямой голубой Costy
Настоящее фото товара Диван Морендо, прямой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
80 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван Морендо, прямой бежевый
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Основные рекомендации по выбору комфортной мебели для кальянной

Индустрия кальянных в России прижилась и набирает какую-то огромную популярность. Если приглядеться, то, наверное, в каждом районе любого города такие заведения присутствуют, а то и не в одном количестве. Но если есть спрос, будет и предложение, поэтому сегодня поговорим о том, как создать приятную атмосферу в кальянной, чтобы посетители и гости наслаждались отдыхом и возвращались в одно и тоже место снова. Разберем общие рекомендации по выбору мебели для кальянной в Ухте.

Хорошая мебель для кальянной как основной атрибут интерьера

На сегодняшний день мебель стала неотъемлемой частью многих заведений общественного питания и других развлекательных организаций. Самым распространенным стилем оформления интерьеров является восточная тематика, однако также часто встречается различное смешение стилей, поэтому здесь более уместно использовать классические, традиционные и универсальные модели, они точно удачно впишутся в подобные заведения.

Красивая мебель для кальянной обязательно привлечет внимание посетителей, поскольку специфика таких заведений — это максимальный релакс, а необходимой составляющей такого расслабления будут удобные и комфортабельные изделия.

В настоящее время встречается несколько комплектации расположения таких изделий, рекомендуется не нагромождать пространство, можно использовать перегородки между столиками, можно без них, самое главное правило — формирование непринужденной атмосферы и приятного отдыха у посетителей и гостей заведения.

Деревянная мебель для кальянной — хит продаж

Современная мебель для кальянной должна соответствовать нескольким правилам. В связи со спецификой заведения, необходимо отдавать предпочтение максимально не горючим материалам. Сегодня такую мебель покрывают огнезащитным лаком, такое средство препятствует распространению огня, они являются хорошей пассивной защитой для деревянных и металлических конструкций.

Деревянная мебель для кальянной прекрасно дополняет интерьер и выгодно отличается от других материалов изготовления. В первую очередь необходимо отметить эксклюзивный и редкий стиль, который создают такие изделия. Поскольку кальянная — место приятного и комфортного отдыха, следовательно удобство — определяющий критерий при выборе данных моделей.

Кожаная мебель для кальянных также является востребованной на российском рынке, эти модели сразу визуально отличаются от любых других. Такие изделия отличаются мягкостью материала в сочетании с простым и легким уходом. Они долго прослужат и станут неотъемлемой частью подобных заведений.

Где купить мебель для кальянной в Ухте?

Наша компания ориентирована на постоянный рост и поступательные движения вперед. За время существования предприятия мы расширяли линейку продукции, добавляя новые, оригинальные модели, которые стали популярными среди наших заказчиков. Наши товары востребованы по всей России и странам СНГ, мы доставляем продукцию любой транспортной компаний в кротчайшие сроки.

Купить мебель для кальянной в Ухте можно очень легко. Вам нужно зайти на наш сайт, найти подходящую модель, далее оставить заявку и ожидать звонка от наших менеджеров. Компетентность, профессионализм и большой опыт помогут осуществить даже самый сложный выбор. Мы стремимся к тому, чтобы наша мебель стала хорошим элементом не только декора в Вашем интерьере, но и была очень удобной.

Почему мебель для кальянной покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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