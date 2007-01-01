Места общественного питания, которые специализируются на различных кухнях мира являются популярными в любом городе, таких заведений очень много, это совсем не удивительно: что может быть лучше вкусно покушать и приятно провести вечер в кафе или ресторане. Поговорим о любимом для многих блюде, которое, безусловно, по праву считается визитной карточкой грузинской кухни и Грузии — это хинкали. Запланировали открытие хинкальной в Кимрах? Мы расскажем о том, как оснастить мебелью подобные заведения.
Интерьеры хинкальных, как правило, оформлены в грузинском стиле, с кавказским колоритом. В таких помещениях все продумано до мелочей, текстиль с национальными узорами, использование на стенах различного орнамента. Таким образом, осуществляется погружение посетителей в особую атмосферу, учитывая кавказское гостеприимство. Владельцы подобных заведений рекомендуют выбирать материалом изготовления для качественной мебели для хинкальной массив дерева. Именно деревянная мебель идеально будет сочетаться с основным интерьером, прекрасно его дополнит и поможет сформировать общее впечатление о данном месте общественного питания. Итак, с выбором материала определились. В качестве стилистической направленности, следует рассматривать более классические варианты, универсальная мебель для хинкальной органично будет смотреться в любом таком заведении.
Рассмотрим поближе основные преимущества и положительные стороны мебели из дерева. Прежде всего — это дизайн моделей и приятные тактильные ощущения. Для того, чтобы посетителям было комфортно, необходимо использовать максимально удобную мебель. Деревянные изделия не только приятны на ощупь, они еще очень комфортабельны, оснащая такой мебелью Ваше заведения, посетители не захотят от Вас уходить. В тоже время, гипоаллергенность — также весомое преимущество, это экологически чистый материал, с приятным запахом, который к тому же еще легко и просто убрать, со временем он не портится, не покрывается коррозией, даже небольшой налет старины, придаст свой антураж такой мебели.
Итак, хорошая мебель для хинкальной должна в первую очередь сочетаться со спецификой грузинской кухни и кавказского стиля. Нужно тщательно продумать концепцию заведения, основной материал при мебельном оснащении их является массив дерева. Вышеперечисленные преимущества гарантируют успешность выбора мебели для таких заведений.
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Доставка товара по Кимрам осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Кимрам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Кимрам осуществляется бесплатно.
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Кимрам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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