+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Мебель для хинкальной в Красногорске оптом

          от 1 790 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Красногорску и Московской области

          Настоящее фото товара Стул Дининг, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 540 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Дининг, белый
          Настоящее фото товара Стул Miro Колор, произведённого компанией ChiedoCover
          19 000 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Miro Колор
          Настоящее фото товара Стул Miro светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          19 000 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Miro светло-серый
          Настоящее фото товара Стул Miro лиловый, произведённого компанией ChiedoCover
          15 200 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Miro лиловый
          Настоящее фото товара Стул Miro белый и серый, произведённого компанией ChiedoCover
          19 000 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Miro белый и серый
          Настоящее фото товара Стул Miro Зебра, произведённого компанией ChiedoCover
          19 000 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Miro Зебра
          Настоящее фото товара Стул Miro черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
          19 000 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Miro черно-белый
          Настоящее фото товара Стул Miro pinstripe 2, произведённого компанией ChiedoCover
          20 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Miro pinstripe 2
          Настоящее фото товара Стул Volf темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 750 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Volf темно-серый
          Настоящее фото товара Стул Volf коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          5 175 ₽5 750 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Volf коричневый
          Настоящее фото товара Стул Vita кварцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 050 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Vita кварцевый
          Настоящее фото товара Стул Vita медный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          4 545 ₽5 050 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Vita медный
          Настоящее фото товара Стул Vita изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 050 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Vita изумрудный
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          3 190 ₽3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          3 190 ₽3 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый
          Настоящее фото товара Диван Антверпен, произведённого компанией ChiedoCover
          17 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Антверпен
          Смотреть все

          Простые советы по выбору мебели для хинкальной

          Места общественного питания, которые специализируются на различных кухнях мира являются популярными в любом городе, таких заведений очень много, это совсем не удивительно: что может быть лучше вкусно покушать и приятно провести вечер в кафе или ресторане. Поговорим о любимом для многих блюде, которое, безусловно, по праву считается визитной карточкой грузинской кухни и Грузии — это хинкали. Запланировали открытие хинкальной в Красногорске? Мы расскажем о том, как оснастить мебелью подобные заведения.

          Главные рекомендации в выборе мебели для хинкальной

          Интерьеры хинкальных, как правило, оформлены в грузинском стиле, с кавказским колоритом. В таких помещениях все продумано до мелочей, текстиль с национальными узорами, использование на стенах различного орнамента. Таким образом, осуществляется погружение посетителей в особую атмосферу, учитывая кавказское гостеприимство. Владельцы подобных заведений рекомендуют выбирать материалом изготовления для качественной мебели для хинкальной массив дерева. Именно деревянная мебель идеально будет сочетаться с основным интерьером, прекрасно его дополнит и поможет сформировать общее впечатление о данном месте общественного питания. Итак, с выбором материала определились. В качестве стилистической направленности, следует рассматривать более классические варианты, универсальная мебель для хинкальной органично будет смотреться в любом таком заведении.

          Преимущества деревянной мебели для хинкальной

          Рассмотрим поближе основные преимущества и положительные стороны мебели из дерева. Прежде всего — это дизайн моделей и приятные тактильные ощущения. Для того, чтобы посетителям было комфортно, необходимо использовать максимально удобную мебель. Деревянные изделия не только приятны на ощупь, они еще очень комфортабельны, оснащая такой мебелью Ваше заведения, посетители не захотят от Вас уходить. В тоже время, гипоаллергенность — также весомое преимущество, это экологически чистый материал, с приятным запахом, который к тому же еще легко и просто убрать, со временем он не портится, не покрывается коррозией, даже небольшой налет старины, придаст свой антураж такой мебели.

          Итак, хорошая мебель для хинкальной должна в первую очередь сочетаться со спецификой грузинской кухни и кавказского стиля. Нужно тщательно продумать концепцию заведения, основной материал при мебельном оснащении их является массив дерева. Вышеперечисленные преимущества гарантируют успешность выбора мебели для таких заведений.

          Где купить мебель для хинкальной в Красногорске?

          Компания ChiedoCover занимается изготовлением банкетной мебели для мест общественного питания и гостиничного бизнеса. Наша продукция известна на российском рынке HoReCa. Отзывы наших клиентов говорят о том, что мы заслуженно являемся одними из лидеров по производству и продаже мебели. Адекватная стоимость, короткие сроки доставки до клиента, любой удобной для него транспортной компанией, в сочетании с высоким качеством и максимальной надежностью позволяют уверенно останавливать выбор именно на нашей компании.

          Купить мебель для грузинского кафе в Красногорске можно на официальном сайте нашей компании. Менеджеры всегда готовы помочь по любым вопросам, связанным с мебельным оснащением сегмента HoReCa.

          Почему мебель для хинкальной покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Красногорск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Красногорску ?

            Доставка товара по Красногорску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Красногорску ?

            Стоимость доставки по Красногорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Красногорску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Красногорску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Красногорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Красногорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют