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          Товары по акции

          Мебель для храма в Муроме оптом

          от 1 590 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Мурому и Владимирской области

          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 3
          Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лидер 4
          Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 5
          Настоящее фото товара Стол Лидер 11, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лидер 11
          Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скамья "Лидер 8", орех, каркас черный
          Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", венге, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скамья "Лидер 8", венге, каркас бронза
          Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", бук, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
          1 540 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скамья "Лидер 8", бук, каркас золото
          Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Скамья "Лидер 8"
          Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8" с мягким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Скамья "Лидер 8" с мягким сиденьем
          Настоящее фото товара Стол Лидер 21, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лидер 21
          Настоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лидер 23 прямоугольный
          Настоящее фото товара Стол Лидер 23 круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лидер 23 круглый
          Настоящее фото товара Скамья Лидер 8, уличная из реек, произведённого компанией ChiedoCover
          2 850 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скамья Лидер 8, уличная из реек
          Настоящее фото товара Стол Лидер 9, D80см, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          В наличии
          1 790 ₽1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Лидер 9, D80см, серый, белый
          Настоящее фото товара Обеденный стол Монарх, произведённого компанией ChiedoCover
          80 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Обеденный стол Монарх
          Настоящее фото товара Обеденный стол Премьер, произведённого компанией ChiedoCover
          55 000 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденный стол Премьер
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          Как выбрать мебель для храма: главные критерии и основные особенности

          Мебель — основа для создания интерьера любого помещения, от правильного выбора которого зависит восприятие и формирующаяся атмосфера. Производство мебели для узких сфер деятельности всегда накладывает особые обстоятельства, важно тщательно подходить к пожеланиям клиентов, при этом соблюдая все рекомендации. Сегодня попытаемся разобраться: как выбрать хорошую мебель для храма в Муроме? Мы постарались собрать все основные составляющие правильного выбора такой мебели.

          Производство мебели для храма

          Изготовление этих изделий — весьма специфическое и достаточно тонкое искусство. Такая мебель является неотъемлемой частью любого церковного убранства. Правильный ее выбор обеспечит хороший комфорт и удобство прихожан, сделает так, чтобы они не отвлекались на различные физические неудобства, а полностью погрузились в церковную атмосферу.

          Критерии выбора мебели для храма

          Материал производства - одно из ключевых критериев для таких моделей. Следует отдавать предпочтение, с одной стороны, более бюджетным материалам, но чтобы это не сказывалось на качестве и внешнем виде изделия. Самым идеальным вариантом является деревянная мебель для храма. Она изумительно украсит собой любое помещение, придаст собору, а также церкви и храму неповторимый и уникальный интерьер, который восхитит и не оставит равнодушным ни одних посетителей и прихожан. На сегодняшний день каждый храм, несомненно, отличается друг от друга, поэтому еще одним критерием является эстетическая привлекательность. Изделия из массива дерева — это уникальный и всегда неповторимый срез и спил, таким образом, выбирая их Вы становитесь обладателем редкого дизайна и эксклюзивной мебели. Прочная мебель для храма — это также важная часть правильного выбора. От прочности изделия напрямую зависит долговечность, модели из дерева — это самая надежная и имеющая большой срок службы мебель.

          Итак, для того, чтобы подобрать красивую мебель для храма необходимо придерживаться вышеперечисленных критериев. Хорошие изделия изготавливаются из предельно качественных, неоднократно проверенных на практике материалов, легко справляющихся с повседневным пользованием. Применение специальных лаков увеличит эксплуатационные качества, такая мебель долго не изменят форму и цвет.

          Следует отметить, сегодня предельно доступны различные индивидуальные заказы таких изделий, их великолепно и изумительно украшают драгоценными камнями, а также различными узорами и эксклюзивным орнаментом.

          Где купить мебель для храма в Муроме?

          Наша компания зарекомендовала себя, как надежный и проверенный производитель мебели и текстиля. Мы постоянно следим за качеством изготовления нашей продукции, отдел технического контроля свел к минимуму брак, для этого мы оптимизировали производство, а также закупили новейшее оборудование и расширили производственные цеха. Таким образом, наша компания принимает даже самые сложные, эксклюзивные и редкие заказы. Если Вы располагаетесь в другом городе — это не является проблемой, поскольку транспортировка товаров возможна в любой регион России.

          Купить мебель для храма в Муроме просто, для это потребуется посетить наш сайт и подобрать нужную модель. Долго искали подходящий вариант и не могли ничего найти? Тогда Вам следует открыть наш каталог, перейти в нужную категорию и Вы точно определитесь с выбором. Опытные менеджеры окажут всю необходимую поддержку по выбору и ответят на любые вопросы, касающиеся наших товаров.

          Почему мебель для храма покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Муром и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Мурому ?

            Доставка товара по Мурому осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Мурому ?

            Стоимость доставки по Мурому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Мурому осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Мурому телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Муроме при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Мурому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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