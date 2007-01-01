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          Товары по акции

          Мебель для киберспортивных клубов в Нижнем Тагиле оптом

          от 3 190 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Нижнему Тагилу и Свердловской области

          Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          7 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лофт-1
          Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          Хит
          8 190 ₽9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лофт-2
          Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover-6%
          7 590 ₽7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лофт-3
          Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          Хит
          8 190 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лофт-4
          Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          8 590 ₽9 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лофт-5
          Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          8 190 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лофт-6
          Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          Новинка
          12 390 ₽13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лофт-7
          Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          8 200 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
          Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
          15 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Вустер
          Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Шрустбери
          Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Монмут
          Настоящее фото товара Стол Лофт Дхату, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лофт Дхату
          Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лофт Гинди
          Настоящее фото товара Стол Лофт Ларисса, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лофт Ларисса
          Настоящее фото товара Стол Kuadro, произведённого компанией ChiedoCover
          20 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Kuadro
          Настоящее фото товара Стул Бар 2 /ЕМС, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Бар 2 /ЕМС
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          Общие рекомендации по выбору мебели для киберспортивных клубов

          На сегодняшний день одной из самых актуальных сфер деятельности является киберспорт. Это молодежное веяние бурно развивается, захватывая все большую аудиторию. В Нижнем Тагиле открываются новые клубы, самое время поговорить о мебельном оснащении подобных заведений. В нашей статье мы найдем лучшую мебель для киберспортивных клубов, рассмотрим самые актуальные и модные модели, которые не только станут удобным и комфортным местом для Ваших посетителей, но и искусно преобразят интерьер.

          Мебель для киберспортивных клубов на металлокаркасе

          В настоящее время, пожалуй, самым распространенным вариантом меблировки считается мебель для киберспортивных клубов на металлокаркасе. Это прекрасная возможность предоставить максимальный уют и комфорт Вашим посетителям. Такие изделия производятся с учетом всех антропометрических особенностей человеческого тела, поэтому киберспортсмены не почувствуют усталости и утомляемости. Это ключевые параметры для данной сферы деятельности. Специфика подобной деятельности заключается в статичности, как правило, после длительного сидения появляется дискомфорт в области спины. Мебель для киберспортсменов на металлокаркасе максимально комфортна — Ваши посетители будут полностью удовлетворены качеством и удобством. Еще одним из преимуществ является износостойкость и высокие показатели устойчивости. Киберспорт подразумевает наличие эмоций, такие модели легко справятся с самыми различными механическими и физическими воздействиями. Стальной каркас — идеальная основа мебели для киберспортивных клубов.

          Деревянная мебель для киберспортивных клубов

          В тоже время, надежным и прочным материалом изготовления является массив дерева. Деревянная мебель для киберспортивных клубов — это не только изумительный и великолепный внешний вид, такая мебель считается одной из самых надежных и долговечных. Преимуществом данных изделий является экологичность, абсолютно безопасные и натуральные материалы могут стать одним из способов привлечения внимания к Вашему заведению.

          Итак, идеальная мебель для киберспортивных клубов абсолютно точно должна соответствовать высоким показателям качества, а также эстетики и удобства. Для того, чтобы не переплачивать и произвести успешное мебельное оснащении обратите внимание на вышеописанные модели. Такие модели на протяжении длительного времени сохраняют все свои положительные эксплуатационные характеристики и станут любимыми для киберспортсменов.

          Где купить мебель для киберспортивных клубов в Нижнем Тагиле?

          ChiedoCover – российская мебельная компания, основанная в 2007 году. Мы держим марку, изготавливая мебель высокого качества, современного дизайна и приемлемой стоимости. Мы внимательно следим за каждым этапом производства, таким образом, сводим к минимуму брак продукции. Опытные и профессиональные сотрудники — одно из наших преимуществ.

          Купить мебель для киберспортивных клубов в Нижнем Тагиле легко и просто. Вам необходимо посетить наш официальный сайт, произвести выбор мебели и все. В короткие сроки с Вами свяжутся наши менеджеры и ответят на все Ваши интересующие вопросы. Вы можете проконсультироваться относительно других моделей или аналогов. Наши менеджеры имеют все необходимые компетенции, поэтому готовы предоставить исчерпывающую информацию о всей линейке нашей продукции.

          Почему мебель для киберспортивных клубов покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Нижний Тагил и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Нижнему Тагилу ?

            Доставка товара по Нижнему Тагилу осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Нижнему Тагилу ?

            Стоимость доставки по Нижнему Тагилу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Нижнему Тагилу осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Нижнему Тагилу телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Нижнем Тагиле при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Нижнему Тагилу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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