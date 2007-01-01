Мебель для киберспортивных клубов в Шахтёрске оптом

от 4 490 ₽

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Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-8N черный/синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло игровое VIKING-8N черный/синий
Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽10 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое
Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Racer Premium Gray, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽19 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло спортивное TopChairs Racer Premium Gray
Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Style, красное, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
8 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло офисное TopChairs Style, красное
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-11, красное, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло игровое VIKING-11, красное
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-11, черное, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло игровое VIKING-11, черное
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-8N черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло игровое VIKING-8N черный
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-8N черный/красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло игровое VIKING-8N черный/красный
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-8N белый/черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло игровое VIKING-8N белый/черный
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-8N черный/оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло игровое VIKING-8N черный/оранжевый
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-8N черный/желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло игровое VIKING-8N черный/желтый
Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 490 ₽
Оптовая цена
5
Кресло CH-330M без подлокотников, темно-синий
Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Impala синее, произведённого компанией ChiedoCover-34%
Новинка
9 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло игровое TopChairs Impala синее
Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Sprinter красное, произведённого компанией ChiedoCover-21%
Новинка
7 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло игровое TopChairs Sprinter красное
Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Sprinter синее, произведённого компанией ChiedoCover-21%
Новинка
7 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло игровое TopChairs Sprinter синее
Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Virage черно-белое, произведённого компанией ChiedoCover-16%
16 990 ₽19 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло игровое TopChairs Virage черно-белое
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Общие рекомендации по выбору мебели для киберспортивных клубов

На сегодняшний день одной из самых актуальных сфер деятельности является киберспорт. Это молодежное веяние бурно развивается, захватывая все большую аудиторию. В Шахтёрске открываются новые клубы, самое время поговорить о мебельном оснащении подобных заведений. В нашей статье мы найдем лучшую мебель для киберспортивных клубов, рассмотрим самые актуальные и модные модели, которые не только станут удобным и комфортным местом для Ваших посетителей, но и искусно преобразят интерьер.

Мебель для киберспортивных клубов на металлокаркасе

В настоящее время, пожалуй, самым распространенным вариантом меблировки считается мебель для киберспортивных клубов на металлокаркасе. Это прекрасная возможность предоставить максимальный уют и комфорт Вашим посетителям. Такие изделия производятся с учетом всех антропометрических особенностей человеческого тела, поэтому киберспортсмены не почувствуют усталости и утомляемости. Это ключевые параметры для данной сферы деятельности. Специфика подобной деятельности заключается в статичности, как правило, после длительного сидения появляется дискомфорт в области спины. Мебель для киберспортсменов на металлокаркасе максимально комфортна — Ваши посетители будут полностью удовлетворены качеством и удобством. Еще одним из преимуществ является износостойкость и высокие показатели устойчивости. Киберспорт подразумевает наличие эмоций, такие модели легко справятся с самыми различными механическими и физическими воздействиями. Стальной каркас — идеальная основа мебели для киберспортивных клубов.

Деревянная мебель для киберспортивных клубов

В тоже время, надежным и прочным материалом изготовления является массив дерева. Деревянная мебель для киберспортивных клубов — это не только изумительный и великолепный внешний вид, такая мебель считается одной из самых надежных и долговечных. Преимуществом данных изделий является экологичность, абсолютно безопасные и натуральные материалы могут стать одним из способов привлечения внимания к Вашему заведению.

Итак, идеальная мебель для киберспортивных клубов абсолютно точно должна соответствовать высоким показателям качества, а также эстетики и удобства. Для того, чтобы не переплачивать и произвести успешное мебельное оснащении обратите внимание на вышеописанные модели. Такие модели на протяжении длительного времени сохраняют все свои положительные эксплуатационные характеристики и станут любимыми для киберспортсменов.

Где купить мебель для киберспортивных клубов в Шахтёрске?

ChiedoCover – российская мебельная компания, основанная в 2007 году. Мы держим марку, изготавливая мебель высокого качества, современного дизайна и приемлемой стоимости. Мы внимательно следим за каждым этапом производства, таким образом, сводим к минимуму брак продукции. Опытные и профессиональные сотрудники — одно из наших преимуществ.

Купить мебель для киберспортивных клубов в Шахтёрске легко и просто. Вам необходимо посетить наш официальный сайт, произвести выбор мебели и все. В короткие сроки с Вами свяжутся наши менеджеры и ответят на все Ваши интересующие вопросы. Вы можете проконсультироваться относительно других моделей или аналогов. Наши менеджеры имеют все необходимые компетенции, поэтому готовы предоставить исчерпывающую информацию о всей линейке нашей продукции.

Почему мебель для киберспортивных клубов покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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