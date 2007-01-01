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          Товары по акции

          Мебель для клубов в Ноябрьске оптом

          от 190 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ноябрьску и Ямало-Ненецкому автономному округу

          Настоящее фото товара Кресло Байрон, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Байрон
          Настоящее фото товара Стул Элгин, черная обивка, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          6 685 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Элгин, черная обивка, черный каркас
          Настоящее фото товара Стул Элгин, серая обивка, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          6 685 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Элгин, серая обивка, черный каркас
          Настоящее фото товара Стул Элгин, светлая обивка, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          6 685 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Элгин, светлая обивка, черный каркас
          Настоящее фото товара Стул Eames DAW черный, произведённого компанией ChiedoCover-31%
          2 990 ₽4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Eames DAW черный
          Настоящее фото товара Стул Eames DAW голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Eames DAW голубой
          Настоящее фото товара Стул Eames DAR черный, произведённого компанией ChiedoCover-31%
          2 990 ₽4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Eames DAR черный
          Настоящее фото товара Стул Eames DAR белый, произведённого компанией ChiedoCover-31%
          2 990 ₽4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames DAR белый
          Настоящее фото товара Стул Eames DSR белый, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          2 990 ₽3 699 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Eames DSR белый
          Настоящее фото товара Стул Eames желтый, произведённого компанией ChiedoCover-40%
          1 990 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Eames желтый
          Настоящее фото товара Стул Eames оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Eames оранжевый
          Настоящее фото товара Стул Eames светло-оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover-40%
          1 990 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames светло-оранжевый
          Настоящее фото товара Стул Eames голубой, произведённого компанией ChiedoCover-40%
          1 990 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Eames голубой
          Настоящее фото товара Кресло 06-3069, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло 06-3069
          Настоящее фото товара Кресло Мельбурн, произведённого компанией ChiedoCover
          20 200 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло Мельбурн
          Настоящее фото товара Кресло Олово, произведённого компанией ChiedoCover
          8 950 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Олово
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          Практические советы по выбору мебели для клубов

          Индустрия клубов и других развлекательных заведений нацелена на то, чтобы создать приятное настроение для гостей и посетителей, для того, чтобы после их посещения возникло желание прийти сюда снова. Исходя из этого, очень важно, чтобы мебель в клубах соответствовала основным модным и европейским тенденциям, а также была комфортабельной, а также весьма компактной и надежной. В этом материале рассмотрим рекомендации по мебельному оснащению клубов.

          Стулья Eames – отличная возможность для того, чтобы дополнить интерьер помещения изысканным и необычным стилем в Ноябрьске.

          Главные достоинства стульев Eames

          • универсальность (данные стулья прекрасно впишутся в интерьеры практически любых клубных стилей)
          • особая форма конструкции (стулья имеют неповторимую форму)
          • большой цветовой ассортимент (стулья Eames разработаны в разных вариантах, палитра цветов удовлетворит даже самых требовательных клиентов)
          • гибкость (спинка стула меняет угол наклона, а также имеет возможность слегка поворачиваться в стороны, таким образом стулья Eames повторяют контуры человеческого тела и подстраиваются индивидуально к каждому)

          Итак, стулья Eames имеют очень много преимуществ, поэтому на сегодняшний день они себя прекрасно зарекомендовали не только во многих российских клубах, а также в Европе и США.

          Кроме того, интересным решением мебели для клубов являются стулья Дублин. Сочетание металлического каркаса и велюровой обивке роскошно смотрится также во многих интерьерах подобных заведений. Данные стулья подарят удобство, комфорт и станут центром внимания для Ваших гостей и посетителей. Сегодня в каталоге продукции представлены различные цветовые гаммы стульев Дублин, поэтому у клиентов есть возможность подобрать данный элемент мебели с учетом интерьера своего заведения.

          Таким образом, мебель для клубов является важным фактором для привлечения внимания со стороны гостей и посетителей, поскольку успешность бизнеса зависит от заполняемость и посещаемости клубов, важно грамотно и тщательно продумать покупку данной мебели.

          Где купить мебель для клубов в Ноябрьске и в Ямало-Ненецком автономном округе?

          ChiedoCover — предприятие производитель банкетной мебели и элитного текстиля. На основе многолетней работы, компания основана в 2007 году, мы создали репутацию надежного и качественного производителя банкетной мебели. Мы произвели оснащение кафе и ресторанов по всей России. Сегодня доставка продукции осуществляется в любой регион России и стран СНГ.

          Купить мебель для клубов в Ноябрьске можно на сайте нашей компании. Помимо стульев и столов в каталоге продукции имеются аксессуары и различное дополнительное оборудование. Закажите обратный звонок и в самые кротчайшие сроки с Вами свяжется наш профессиональный менеджер.

          Почему мебель для клубов покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ноябрьск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ноябрьску ?

            Доставка товара по Ноябрьску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ноябрьску ?

            Стоимость доставки по Ноябрьску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ноябрьску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ноябрьску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ноябрьске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ноябрьску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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