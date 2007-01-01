Мебель для клубов в Пятигорске оптом

от 490 ₽

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Настоящее фото товара Декоративная подушка Мекнес, Морокко, произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
4.1
Декоративная подушка Мекнес, Морокко
Настоящее фото товара Декоративная подушка Мекнес, Майя, произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
5
Декоративная подушка Мекнес, Майя
Настоящее фото товара Декоративная подушка Касабланка, произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
4.7
Декоративная подушка Касабланка
Настоящее фото товара Декоративная подушка Марракеш, произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
4.8
Декоративная подушка Марракеш
Настоящее фото товара Декоративная подушка Морокко, произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
4.1
Декоративная подушка Морокко
Настоящее фото товара Декоративная подушка Кофе, произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
4.6
Декоративная подушка Кофе
Настоящее фото товара Декоративная подушка Златоуст, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.4
Декоративная подушка Златоуст
Настоящее фото товара Декоративная подушка Золинген, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.6
Декоративная подушка Золинген
Настоящее фото товара Декоративная подушка Зоммерда, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.7
Декоративная подушка Зоммерда
Настоящее фото товара Диван Brida 128 см, произведённого компанией ChiedoCover
70 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван Brida 128 см
Настоящее фото товара Диван Bogart 2х местный, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
135 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Bogart 2х местный, ткань
Настоящее фото товара Диван Vinny, произведённого компанией ChiedoCover
145 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Vinny
Настоящее фото товара Диван-кровать Neiela, произведённого компанией ChiedoCover
58 590 ₽
Оптовая цена
5
Диван-кровать Neiela
Настоящее фото товара Диван Regor, произведённого компанией ChiedoCover
72 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Regor
Настоящее фото товара Стол круглый складной пластиковый Кейт 116, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол круглый складной пластиковый Кейт 116
Настоящее фото товара Стол круглый складной пластиковый Кейт 160, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол круглый складной пластиковый Кейт 160
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Практические советы по выбору мебели для клубов

Индустрия клубов и других развлекательных заведений нацелена на то, чтобы создать приятное настроение для гостей и посетителей, для того, чтобы после их посещения возникло желание прийти сюда снова. Исходя из этого, очень важно, чтобы мебель в клубах соответствовала основным модным и европейским тенденциям, а также была комфортабельной, а также весьма компактной и надежной. В этом материале рассмотрим рекомендации по мебельному оснащению клубов.

Стулья Eames – отличная возможность для того, чтобы дополнить интерьер помещения изысканным и необычным стилем в Пятигорске.

Главные достоинства стульев Eames

  • универсальность (данные стулья прекрасно впишутся в интерьеры практически любых клубных стилей)
  • особая форма конструкции (стулья имеют неповторимую форму)
  • большой цветовой ассортимент (стулья Eames разработаны в разных вариантах, палитра цветов удовлетворит даже самых требовательных клиентов)
  • гибкость (спинка стула меняет угол наклона, а также имеет возможность слегка поворачиваться в стороны, таким образом стулья Eames повторяют контуры человеческого тела и подстраиваются индивидуально к каждому)

Итак, стулья Eames имеют очень много преимуществ, поэтому на сегодняшний день они себя прекрасно зарекомендовали не только во многих российских клубах, а также в Европе и США.

Кроме того, интересным решением мебели для клубов являются стулья Дублин. Сочетание металлического каркаса и велюровой обивке роскошно смотрится также во многих интерьерах подобных заведений. Данные стулья подарят удобство, комфорт и станут центром внимания для Ваших гостей и посетителей. Сегодня в каталоге продукции представлены различные цветовые гаммы стульев Дублин, поэтому у клиентов есть возможность подобрать данный элемент мебели с учетом интерьера своего заведения.

Таким образом, мебель для клубов является важным фактором для привлечения внимания со стороны гостей и посетителей, поскольку успешность бизнеса зависит от заполняемость и посещаемости клубов, важно грамотно и тщательно продумать покупку данной мебели.

Где купить мебель для клубов в Пятигорске и в Ставропольском крае?

ChiedoCover — предприятие производитель банкетной мебели и элитного текстиля. На основе многолетней работы, компания основана в 2007 году, мы создали репутацию надежного и качественного производителя банкетной мебели. Мы произвели оснащение кафе и ресторанов по всей России. Сегодня доставка продукции осуществляется в любой регион России и стран СНГ.

Купить мебель для клубов в Пятигорске можно на сайте нашей компании. Помимо стульев и столов в каталоге продукции имеются аксессуары и различное дополнительное оборудование. Закажите обратный звонок и в самые кротчайшие сроки с Вами свяжется наш профессиональный менеджер.

Почему мебель для клубов покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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