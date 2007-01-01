Индустрия клубов и других развлекательных заведений нацелена на то, чтобы создать приятное настроение для гостей и посетителей, для того, чтобы после их посещения возникло желание прийти сюда снова. Исходя из этого, очень важно, чтобы мебель в клубах соответствовала основным модным и европейским тенденциям, а также была комфортабельной, а также весьма компактной и надежной. В этом материале рассмотрим рекомендации по мебельному оснащению клубов.
Стулья Eames – отличная возможность для того, чтобы дополнить интерьер помещения изысканным и необычным стилем в Елабуге.
Итак, стулья Eames имеют очень много преимуществ, поэтому на сегодняшний день они себя прекрасно зарекомендовали не только во многих российских клубах, а также в Европе и США.
Кроме того, интересным решением мебели для клубов являются стулья Дублин. Сочетание металлического каркаса и велюровой обивке роскошно смотрится также во многих интерьерах подобных заведений. Данные стулья подарят удобство, комфорт и станут центром внимания для Ваших гостей и посетителей. Сегодня в каталоге продукции представлены различные цветовые гаммы стульев Дублин, поэтому у клиентов есть возможность подобрать данный элемент мебели с учетом интерьера своего заведения.
Таким образом, мебель для клубов является важным фактором для привлечения внимания со стороны гостей и посетителей, поскольку успешность бизнеса зависит от заполняемость и посещаемости клубов, важно грамотно и тщательно продумать покупку данной мебели.
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Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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При выборе доставки по Елабуге с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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