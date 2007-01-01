Мебель для кофейни в Ухте оптом

от 8 890 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ухте и Республике Коми

Настоящее фото товара Диван 2-х местный Верона, произведённого компанией ChiedoCover
43 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван 2-х местный Верона
Настоящее фото товара Диван 2-х местный Сиена, произведённого компанией ChiedoCover
58 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван 2-х местный Сиена
Настоящее фото товара Диван 3-й местный Сиена, произведённого компанией ChiedoCover
73 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван 3-й местный Сиена
Настоящее фото товара Стол Веранда, 160, произведённого компанией ChiedoCover
49 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Веранда, 160
Настоящее фото товара Стол Фуджи, 80х80, произведённого компанией ChiedoCover
17 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Фуджи, 80х80
Настоящее фото товара Стол Фуджи, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
22 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Фуджи, 120х80
Настоящее фото товара Стол Фуджи, 160х80, произведённого компанией ChiedoCover
25 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Фуджи, 160х80
Настоящее фото товара Кофейный стол Вояж, 50х50, произведённого компанией ChiedoCover
8 890 ₽
Оптовая цена
5
Кофейный стол Вояж, 50х50
Настоящее фото товара Диван Терраса, произведённого компанией ChiedoCover
23 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван Терраса
Настоящее фото товара Диван Веранда, произведённого компанией ChiedoCover
27 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Веранда
Настоящее фото товара Плетеный диван Фуджи, произведённого компанией ChiedoCover
22 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Плетеный диван Фуджи
Настоящее фото товара Диван угловой Вояж, левый, произведённого компанией ChiedoCover
36 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван угловой Вояж, левый
Настоящее фото товара Диван угловой Вояж, правый, произведённого компанией ChiedoCover
36 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван угловой Вояж, правый
Настоящее фото товара Диван 2х-местный Вояж, произведённого компанией ChiedoCover
40 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван 2х-местный Вояж
Настоящее фото товара Диван 3х-местный Вояж, произведённого компанией ChiedoCover
52 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван 3х-местный Вояж
Настоящее фото товара Диван прямой Лаунж, произведённого компанией ChiedoCover
40 290 ₽
Оптовая цена
5
Диван прямой Лаунж
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Особенности выбора мебели для кофейни

Сегодня наблюдается мировая тенденция популярности кофе, люди пьют этот насыщенный напиток дома, на работе, в гостях, на улице и, конечно, в самых различных кофейнях. Такая любовь к кофе обусловлена несколькими причинами: так, этот напиток является очень полезным для печени и сердца, прекрасно стимулирует и бодрит, а, кроме того, это прекрасный повод для встречи с друзьями или делового совещания.

Мебель для кофейни должна быть очень удобной и соответствовать общему интерьеру помещения. Как правило, коричневый и черный являются основными цветами интерьера для большинства кофеин. Столы Лидер — отличный вариант для таких заведений, овальная и круглая форма дополнит интерьер и удачно впишется в общий декор. Каркас изготовлен из высокопрочной стали, благодаря чему он не подвержен коррозии, поэтому не меняет внешний вид и на протяжении длительного времени будет надежным помощником Вашего бизнеса. Столешница стола Лидер выполнена из ЛДСП, это очень бюджетный и доступный материал, который не требователен в уходе, широкая цветовая гамма расширяет выбор для интерьеров кофеин.

Особой популярностью на сегодняшний день пользуются кофейни в лофт стиле. Этот стиль характеризуется свободой выражения и отсутствием рамок. Стулья и столы лофт максимально точно дополнят интерьер кофейни и дополнительно подчеркнут незабываемый и неповторимый дизайн всего помещения. Такие стулья и столы изготавливаются из металла (каркас) и дерева (столешница). Подобные сочетания считаются очень удачными в лофте, они создают именно ту атмосферу в заведении, в которую хочется возвращаться вновь и вновь.

Таким образом, правильный выбор мебели для кофейни основывается на продумывании интерьера, идеальным решением станут такие столы и стулья, которые максимально точно подчеркнут стиль и композицию заведения. Для того, чтобы гостям и посетителям кофейни было приятно не только перекусить и выпить чашечку кофе, но и, возможно, встретиться с друзьями или комфортно провести время необходимо, чтобы мебель была высокого качества, приятная на ощупь и выгодно выделялась на общем фоне помещения.

Где купить мебель для кофейни в Ухте и Республике Коми?

Компания ChiedoCover осуществляет комплексное оснащение мебелью и текстилем в сфере HoReCa. Мы поможем Вам сделать правильный выбор, к Вашим услугам большой каталог продукции, где представлены самые разные модели стульев, столов, кресел, диванов и другой мебели. Наша компания заботится о своих клиентах, поэтому мы заготавливаем только экологически чистое сырье, таким образом, вся выпускаемая продукция максимально безопасна.

Купить мебель для кофейни в Ухте Вы всегда можете на нашем сайте. Если Вы определились с дизайном и интерьером Вашей кофейни, а также готовы произвести заказ, то свяжитесь с нашими менеджерами, они ответят на все интересующие Вас вопросы.

Почему мебель для кофейни покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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