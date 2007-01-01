Сегодня наблюдается мировая тенденция популярности кофе, люди пьют этот насыщенный напиток дома, на работе, в гостях, на улице и, конечно, в самых различных кофейнях. Такая любовь к кофе обусловлена несколькими причинами: так, этот напиток является очень полезным для печени и сердца, прекрасно стимулирует и бодрит, а, кроме того, это прекрасный повод для встречи с друзьями или делового совещания.
Мебель для кофейни должна быть очень удобной и соответствовать общему интерьеру помещения. Как правило, коричневый и черный являются основными цветами интерьера для большинства кофеин. Столы Лидер — отличный вариант для таких заведений, овальная и круглая форма дополнит интерьер и удачно впишется в общий декор. Каркас изготовлен из высокопрочной стали, благодаря чему он не подвержен коррозии, поэтому не меняет внешний вид и на протяжении длительного времени будет надежным помощником Вашего бизнеса. Столешница стола Лидер выполнена из ЛДСП, это очень бюджетный и доступный материал, который не требователен в уходе, широкая цветовая гамма расширяет выбор для интерьеров кофеин.
Особой популярностью на сегодняшний день пользуются кофейни в лофт стиле. Этот стиль характеризуется свободой выражения и отсутствием рамок. Стулья и столы лофт максимально точно дополнят интерьер кофейни и дополнительно подчеркнут незабываемый и неповторимый дизайн всего помещения. Такие стулья и столы изготавливаются из металла (каркас) и дерева (столешница). Подобные сочетания считаются очень удачными в лофте, они создают именно ту атмосферу в заведении, в которую хочется возвращаться вновь и вновь.
Таким образом, правильный выбор мебели для кофейни основывается на продумывании интерьера, идеальным решением станут такие столы и стулья, которые максимально точно подчеркнут стиль и композицию заведения. Для того, чтобы гостям и посетителям кофейни было приятно не только перекусить и выпить чашечку кофе, но и, возможно, встретиться с друзьями или комфортно провести время необходимо, чтобы мебель была высокого качества, приятная на ощупь и выгодно выделялась на общем фоне помещения.
Компания ChiedoCover осуществляет комплексное оснащение мебелью и текстилем в сфере HoReCa. Мы поможем Вам сделать правильный выбор, к Вашим услугам большой каталог продукции, где представлены самые разные модели стульев, столов, кресел, диванов и другой мебели. Наша компания заботится о своих клиентах, поэтому мы заготавливаем только экологически чистое сырье, таким образом, вся выпускаемая продукция максимально безопасна.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Златоусту осуществляется бесплатно.
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Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Златоусту с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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