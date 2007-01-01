Несмотря на стремительный рост и популярность мобильных телефонов, все еще востребованы компьютерные клубы. Сегодня поговорим об мебельном оснащении таких заведений, расставим акценты и подчеркнем особенности таких изделий. Хорошая мебель для компьютерного клуба в Дзержинске — просто неотъемлемая часть интерьера, важно выбрать качественные и надежные модели, они прослужат долго и станут надежной опорой для Вашего малого бизнеса.
Простым и хорошим решением для мебельного оснащения подобных заведений станут модели, изготовленные из высококачественной стали. Мебель для компьютерного клуба на металлокаркасе является надежным и практичным вариантом. Стильный дизайн привлечет молодое поколение посетителей, крепкий и прочный каркас выдержит любые физические и механические воздействия. Если учитывать полную посадку, то для таких моделей это не проблема. Они рассчитаны и спроектированы на серьезные и интенсивные нагрузки. Простой, нетребовательный уход — еще одно из преимуществ, в ежедневной работе компьютерного клуба для уборки помещения, как правило, не остается много времени. Данные модели можно быстро привести в порядок простыми влажными салфетками.
Удобство и комфорт посетителей важная составляющая хорошего заведения. Кожаная мебель для компьютерного клуба придаст любого интерьеру в помещении статусность, а также презентабельность и роскошный вид. Данные изделия имеют приемлемую стоимость, отличные эксплуатационные показатели являются положительным фактором и хорошо влияют на долговечность.
Кроме того, покрытие таких моделей не накапливает пыль и грязь и обладает хорошей антибактериальной основой, поэтому они экологичны и абсолютно безопасны для использования. Широкий ассортимент, а также большой выбор — еще одно из достоинств. Если Вы планируете открытие компьютерного клуба, то присмотритесь к этим изделиям. Это идеальное сочетание цены и качества, они не истираются, не рвутся и на протяжении длительного времени сохранят товарный внешний вид.
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Доставка товара по Дзержинску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Дзержинску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Дзержинску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Дзержинску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня