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          Товары по акции

          Мебель для компьютерного клуба в Костроме оптом

          от 4 590 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Костроме и Костромской области

          Настоящее фото товара Кресло Бона (бронза), произведённого компанией ChiedoCover
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Бона (бронза)
          Настоящее фото товара Кресло Амели, произведённого компанией ChiedoCover
          17 250 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Амели
          Настоящее фото товара Кресло Мангуст, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло Мангуст
          Настоящее фото товара Кресло Рисмер, произведённого компанией ChiedoCover
          15 650 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Рисмер
          Настоящее фото товара Кресло Сигма, произведённого компанией ChiedoCover
          4 999 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло Сигма
          Настоящее фото товара Кресло Стинг, произведённого компанией ChiedoCover
          9 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Стинг
          Настоящее фото товара Кресло Чери Биг, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло Чери Биг
          Настоящее фото товара Кресло Чери В, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Чери В
          Настоящее фото товара Кресло TopChairs City серый, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          7 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло TopChairs City серый
          Настоящее фото товара Кресло TopChairs City черный, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          7 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло TopChairs City черный
          Настоящее фото товара Кресло College, произведённого компанией ChiedoCover
          15 240 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло College
          Настоящее фото товара Кресло TopChairs Village черный, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          5 990 ₽7 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло TopChairs Village черный
          Настоящее фото товара Стол Space, произведённого компанией ChiedoCover
          111 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Space
          Настоящее фото товара Стол More, произведённого компанией ChiedoCover
          95 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол More
          Настоящее фото товара Стол Matrix, произведённого компанией ChiedoCover
          170 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Matrix
          Настоящее фото товара Стол Exteso, произведённого компанией ChiedoCover
          246 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Exteso
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          Мебель для компьютерного клуба: удобство и долговечность

          Несмотря на стремительный рост и популярность мобильных телефонов, все еще востребованы компьютерные клубы. Сегодня поговорим об мебельном оснащении таких заведений, расставим акценты и подчеркнем особенности таких изделий. Хорошая мебель для компьютерного клуба в Костроме — просто неотъемлемая часть интерьера, важно выбрать качественные и надежные модели, они прослужат долго и станут надежной опорой для Вашего малого бизнеса.

          Мебель для компьютерного клуба на металлокаркасе

          Простым и хорошим решением для мебельного оснащения подобных заведений станут модели, изготовленные из высококачественной стали. Мебель для компьютерного клуба на металлокаркасе является надежным и практичным вариантом. Стильный дизайн привлечет молодое поколение посетителей, крепкий и прочный каркас выдержит любые физические и механические воздействия. Если учитывать полную посадку, то для таких моделей это не проблема. Они рассчитаны и спроектированы на серьезные и интенсивные нагрузки. Простой, нетребовательный уход — еще одно из преимуществ, в ежедневной работе компьютерного клуба для уборки помещения, как правило, не остается много времени. Данные модели можно быстро привести в порядок простыми влажными салфетками.

          Кожаная мебель для компьютерного клуба

          Удобство и комфорт посетителей важная составляющая хорошего заведения. Кожаная мебель для компьютерного клуба придаст любого интерьеру в помещении статусность, а также презентабельность и роскошный вид. Данные изделия имеют приемлемую стоимость, отличные эксплуатационные показатели являются положительным фактором и хорошо влияют на долговечность.

          Кроме того, покрытие таких моделей не накапливает пыль и грязь и обладает хорошей антибактериальной основой, поэтому они экологичны и абсолютно безопасны для использования. Широкий ассортимент, а также большой выбор — еще одно из достоинств. Если Вы планируете открытие компьютерного клуба, то присмотритесь к этим изделиям. Это идеальное сочетание цены и качества, они не истираются, не рвутся и на протяжении длительного времени сохранят товарный внешний вид.

          Где купить мебель для компьютерного клуба в Костроме?

          Компания ChiedoCover производит банкетную мебель, а также деревянные столы, стулья на металлокаркасе и многое другое. Собственное производство позволяет не завышать цены, стоимость товаров на российском мебельном рынке у нас одна из самых выгодных. Большой ассортимент продукции, отличное качество и стильный внешний вид выдвигает нашу компанию в лидеры. Производственная мощь позволяет принимать оптовые большие заказы. Если Вы желаете произвести полное комплексное мебельное оснащение ресторана, кафе или гостиницы, то обращайтесь в нашу компанию, менеджеры из отдела продаж помогут определиться с точным выбором.

          Купить мебель для компьютерного клуба в Костроме можно на нашем сайте. Здесь Вашему вниманию советы экспертов по выбору и уходу за мебелью, актуальные новости нашей компании и другая полезная информация. Если Вы экономите и дорожите своим временем, закажите функцию обратный звонок и наши менеджеры перезвонят Вам в удобное время.

          Профессиональный взгляд, а также большой опыт и компетентные знания, им можно доверить Ваш выбор.

          Почему мебель для компьютерного клуба покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Кострому и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Костроме ?

            Доставка товара по Костроме осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Костроме ?

            Стоимость доставки по Костроме рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Костроме осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Костроме телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Костроме при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Костроме с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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