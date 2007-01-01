Мебель для компьютерного клуба в Шахтёрске оптом

от 4 490 ₽

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Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Style, красное, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
8 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло офисное TopChairs Style, красное
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-11, красное, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло игровое VIKING-11, красное
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-11, черное, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло игровое VIKING-11, черное
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-8N черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло игровое VIKING-8N черный
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-8N черный/красный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло игровое VIKING-8N черный/красный
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-8N белый/черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло игровое VIKING-8N белый/черный
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-8N черный/оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло игровое VIKING-8N черный/оранжевый
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-8N черный/желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло игровое VIKING-8N черный/желтый
Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 490 ₽
Оптовая цена
5
Кресло CH-330M без подлокотников, темно-синий
Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Impala зеленое, произведённого компанией ChiedoCover-34%
Новинка
9 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло игровое TopChairs Impala зеленое
Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Impala красное, произведённого компанией ChiedoCover-34%
Новинка
9 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло игровое TopChairs Impala красное
Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Skyline камуфляж, произведённого компанией ChiedoCover-34%
9 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло игровое TopChairs Skyline камуфляж
Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Phantom черное, произведённого компанией ChiedoCover-34%
9 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло игровое TopChairs Phantom черное
Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Continental белое, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
12 990 ₽16 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло игровое TopChairs Continental белое
Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Concorde красное, произведённого компанией ChiedoCover-21%
7 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло игровое TopChairs Concorde красное
Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Virage черно-белое, произведённого компанией ChiedoCover-16%
16 990 ₽19 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло игровое TopChairs Virage черно-белое
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Мебель для компьютерного клуба: удобство и долговечность

Несмотря на стремительный рост и популярность мобильных телефонов, все еще востребованы компьютерные клубы. Сегодня поговорим об мебельном оснащении таких заведений, расставим акценты и подчеркнем особенности таких изделий. Хорошая мебель для компьютерного клуба в Шахтёрске — просто неотъемлемая часть интерьера, важно выбрать качественные и надежные модели, они прослужат долго и станут надежной опорой для Вашего малого бизнеса.

Мебель для компьютерного клуба на металлокаркасе

Простым и хорошим решением для мебельного оснащения подобных заведений станут модели, изготовленные из высококачественной стали. Мебель для компьютерного клуба на металлокаркасе является надежным и практичным вариантом. Стильный дизайн привлечет молодое поколение посетителей, крепкий и прочный каркас выдержит любые физические и механические воздействия. Если учитывать полную посадку, то для таких моделей это не проблема. Они рассчитаны и спроектированы на серьезные и интенсивные нагрузки. Простой, нетребовательный уход — еще одно из преимуществ, в ежедневной работе компьютерного клуба для уборки помещения, как правило, не остается много времени. Данные модели можно быстро привести в порядок простыми влажными салфетками.

Кожаная мебель для компьютерного клуба

Удобство и комфорт посетителей важная составляющая хорошего заведения. Кожаная мебель для компьютерного клуба придаст любого интерьеру в помещении статусность, а также презентабельность и роскошный вид. Данные изделия имеют приемлемую стоимость, отличные эксплуатационные показатели являются положительным фактором и хорошо влияют на долговечность.

Кроме того, покрытие таких моделей не накапливает пыль и грязь и обладает хорошей антибактериальной основой, поэтому они экологичны и абсолютно безопасны для использования. Широкий ассортимент, а также большой выбор — еще одно из достоинств. Если Вы планируете открытие компьютерного клуба, то присмотритесь к этим изделиям. Это идеальное сочетание цены и качества, они не истираются, не рвутся и на протяжении длительного времени сохранят товарный внешний вид.

Где купить мебель для компьютерного клуба в Шахтёрске?

Компания ChiedoCover производит банкетную мебель, а также деревянные столы, стулья на металлокаркасе и многое другое. Собственное производство позволяет не завышать цены, стоимость товаров на российском мебельном рынке у нас одна из самых выгодных. Большой ассортимент продукции, отличное качество и стильный внешний вид выдвигает нашу компанию в лидеры. Производственная мощь позволяет принимать оптовые большие заказы. Если Вы желаете произвести полное комплексное мебельное оснащение ресторана, кафе или гостиницы, то обращайтесь в нашу компанию, менеджеры из отдела продаж помогут определиться с точным выбором.

Купить мебель для компьютерного клуба в Шахтёрске можно на нашем сайте. Здесь Вашему вниманию советы экспертов по выбору и уходу за мебелью, актуальные новости нашей компании и другая полезная информация. Если Вы экономите и дорожите своим временем, закажите функцию обратный звонок и наши менеджеры перезвонят Вам в удобное время.

Профессиональный взгляд, а также большой опыт и компетентные знания, им можно доверить Ваш выбор.

Почему мебель для компьютерного клуба покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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