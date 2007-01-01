Мебель для компьютерного клуба в Тайшете оптом

от 4 590 ₽

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Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло CH-330M без подлокотников, темно-коричневый
Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, песочный, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло CH-330M без подлокотников, песочный
Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
5
Кресло CH-330M без подлокотников, темно-синий
Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло CH-330M без подлокотников, желтый
Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, светло-салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло CH-330M без подлокотников, светло-салатовый
Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло CH-330M без подлокотников, черная экокожа
Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, зеленая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло CH-330M без подлокотников, зеленая экокожа
Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, красная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло CH-330M без подлокотников, красная экокожа
Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, бежевая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло CH-330M без подлокотников, бежевая экокожа
Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Impala желтое, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло игровое TopChairs Impala желтое
Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Impala оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло игровое TopChairs Impala оранжевое
Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Racer Premium черное, произведённого компанией ChiedoCover
21 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло спортивное TopChairs Racer Premium черное
Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Sprinter зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло игровое TopChairs Sprinter зеленое
Настоящее фото товара Офисное кресло Ситро, пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
5
Офисное кресло Ситро, пластик черный
Настоящее фото товара Офисное кресло Ситро, пластик серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Офисное кресло Ситро, пластик серый
Настоящее фото товара Офисное кресло Ситро, бирюзовый, пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Офисное кресло Ситро, бирюзовый, пластик белый
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Мебель для компьютерного клуба: удобство и долговечность

Несмотря на стремительный рост и популярность мобильных телефонов, все еще востребованы компьютерные клубы. Сегодня поговорим об мебельном оснащении таких заведений, расставим акценты и подчеркнем особенности таких изделий. Хорошая мебель для компьютерного клуба в Тайшете — просто неотъемлемая часть интерьера, важно выбрать качественные и надежные модели, они прослужат долго и станут надежной опорой для Вашего малого бизнеса.

Мебель для компьютерного клуба на металлокаркасе

Простым и хорошим решением для мебельного оснащения подобных заведений станут модели, изготовленные из высококачественной стали. Мебель для компьютерного клуба на металлокаркасе является надежным и практичным вариантом. Стильный дизайн привлечет молодое поколение посетителей, крепкий и прочный каркас выдержит любые физические и механические воздействия. Если учитывать полную посадку, то для таких моделей это не проблема. Они рассчитаны и спроектированы на серьезные и интенсивные нагрузки. Простой, нетребовательный уход — еще одно из преимуществ, в ежедневной работе компьютерного клуба для уборки помещения, как правило, не остается много времени. Данные модели можно быстро привести в порядок простыми влажными салфетками.

Кожаная мебель для компьютерного клуба

Удобство и комфорт посетителей важная составляющая хорошего заведения. Кожаная мебель для компьютерного клуба придаст любого интерьеру в помещении статусность, а также презентабельность и роскошный вид. Данные изделия имеют приемлемую стоимость, отличные эксплуатационные показатели являются положительным фактором и хорошо влияют на долговечность.

Кроме того, покрытие таких моделей не накапливает пыль и грязь и обладает хорошей антибактериальной основой, поэтому они экологичны и абсолютно безопасны для использования. Широкий ассортимент, а также большой выбор — еще одно из достоинств. Если Вы планируете открытие компьютерного клуба, то присмотритесь к этим изделиям. Это идеальное сочетание цены и качества, они не истираются, не рвутся и на протяжении длительного времени сохранят товарный внешний вид.

Где купить мебель для компьютерного клуба в Тайшете?

Компания ChiedoCover производит банкетную мебель, а также деревянные столы, стулья на металлокаркасе и многое другое. Собственное производство позволяет не завышать цены, стоимость товаров на российском мебельном рынке у нас одна из самых выгодных. Большой ассортимент продукции, отличное качество и стильный внешний вид выдвигает нашу компанию в лидеры. Производственная мощь позволяет принимать оптовые большие заказы. Если Вы желаете произвести полное комплексное мебельное оснащение ресторана, кафе или гостиницы, то обращайтесь в нашу компанию, менеджеры из отдела продаж помогут определиться с точным выбором.

Купить мебель для компьютерного клуба в Тайшете можно на нашем сайте. Здесь Вашему вниманию советы экспертов по выбору и уходу за мебелью, актуальные новости нашей компании и другая полезная информация. Если Вы экономите и дорожите своим временем, закажите функцию обратный звонок и наши менеджеры перезвонят Вам в удобное время.

Профессиональный взгляд, а также большой опыт и компетентные знания, им можно доверить Ваш выбор.

Почему мебель для компьютерного клуба покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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