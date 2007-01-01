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          Товары по акции

          Мебель для кондитерской в Самаре оптом

          от 3 190 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Самаре и Самарской области

          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый , произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Soft полубарный Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Tolix Soft полубарный Серебристый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
          Настоящее фото товара Полубарный стул Алагир, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Полубарный стул Алагир
          Настоящее фото товара Полубарный стул Албена, произведённого компанией ChiedoCover
          7 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Полубарный стул Албена
          Настоящее фото товара Полубарный стул Амберг розовый/ дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Полубарный стул Амберг розовый/ дерево
          Настоящее фото товара Полубарный стул Ангрен, произведённого компанией ChiedoCover
          8 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Полубарный стул Ангрен
          Настоящее фото товара Полубарный стул Линц, произведённого компанией ChiedoCover
          15 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Полубарный стул Линц
          Настоящее фото товара Полубарный стул Версаль, произведённого компанией ChiedoCover
          16 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Полубарный стул Версаль
          Настоящее фото товара Полубарное полукресло Версаль, произведённого компанией ChiedoCover
          17 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Полубарное полукресло Версаль
          Настоящее фото товара Табурет пластиковый полубарный X-Treme Sled, произведённого компанией ChiedoCover
          13 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Табурет пластиковый полубарный X-Treme Sled
          Настоящее фото товара Стул полубарный пластиковый Zebra Antishock, произведённого компанией ChiedoCover
          12 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул полубарный пластиковый Zebra Antishock
          Настоящее фото товара Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          7 490 ₽9 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-бирюзовый
          Настоящее фото товара Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          7 490 ₽9 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-синий
          Настоящее фото товара Стул Бар /ЕМС, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Бар /ЕМС
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          Мебель для кондитерской: универсальность и долговечность

          Места общественного питания, специфика которых направлена на быстрый перекус имеют свои особенности. На сегодняшний день, в любом городе таких заведений достаточно много, это совсем не удивительно, спрос на подобные места довольно большой. Открытие любого заведения общественного питания невозможно без проведения качественного мебельного оснащения. Если Вы запланировали открытие кондитерской в Самаре, тогда Вам точно будет интересен этот материал. Сегодня мы расскажем о том, как выбрать хорошую мебель для кондитерской.

          Мебель для кондитерской на металлокаркасе

          Изумительным вариантом станет мебель для кондитерской на металлокаркасе. Данные изделия широко применяются практически во всех местах общественного питания. Низкая цена является одним из главных факторов такой доступности. В настоящее время такие изделия — лидеры по продажам на мебельном рынке. Они очень удобны, обладают европейским дизайном, прекрасно освежают интерьер и могут великолепно вписаться в уже существующий. Большой выбор цвета является также одним из достоинств, таким образом, можно легко и просто подобрать именно те модели, которые точно попадут цвет в цвет с отделкой помещения кондитерской. Помимо того, практичность и долговечность также относятся к основным преимуществом данной мебели. Эти модели рассчитаны на повседневное использование и большой поток людей, за счет компактности, они легко и свободно впишутся даже в небольшие подобные заведения.

          Пластиковая мебель для кондитерской

          Рассмотрим поближе основные преимущества и положительные стороны пластиковой мебели для кондитерской. Прежде всего — это дизайн моделей и приятные тактильные ощущения. Для того, чтобы посетителям было комфортно необходимо использовать максимально удобную мебель. Изделия из пластика характеризуются износостойкостью, а также легким весом и стойкостью к изменениям температур, поэтому данные модели также подходят для летних террас, когда можно расположить мебель возле самой кондитерской. Они без проблем перенесут обильные дожди или сильные порывы ветра. На сегодняшний день высококачественный пластик не источает неприятные запахи, поэтому их можно спокойно использовать в местах общественного питания, они абсолютно безопасны.

          Итак, хорошая мебель для кондитерской должна в первую очередь отличаться универсальностью, хорошими показателями износостойкости и большим сроком службы. Вышеперечисленные преимущества гарантируют успешность выбора мебели для таких заведений.

          Где купить мебель для кондитерской в Самаре?

          Компания ChiedoCover осуществляет производство банкетной мебели для мест общественного питания и гостиничного бизнеса. Наша мебель известна на российском рынке HoReCa. Мы абсолютно заслуженно являемся лидерами по изготовлению и продаже мебели. Адекватная стоимость, высокое качество, в сочетании с быстрой доставкой в любой регион России и стран СНГ удобной транспортной компанией позволяют отдавать предпочтение именно на нашей компании.

          Купить мебель для кондитерской в Самаре можно на официальном сайте нашей компании. Наши менеджеры всегда готовы помочь по любым вопросам относительно продукции ChiedoCover. Мы принимаем индивидуальные заказы, если Вы долго вынашиваете дизайн — проект своей мебели, то можете смело заказывать ее у нас. Мы изготовим мебель любой сложности и объема.

          Почему мебель для кондитерской покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Самару и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Самаре ?

            Доставка товара по Самаре осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Самаре ?

            Стоимость доставки по Самаре рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Самаре осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Самаре телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Самаре при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Самаре с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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