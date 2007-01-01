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Места общественного питания, специфика которых направлена на быстрый перекус имеют свои особенности. На сегодняшний день, в любом городе таких заведений достаточно много, это совсем не удивительно, спрос на подобные места довольно большой. Открытие любого заведения общественного питания невозможно без проведения качественного мебельного оснащения. Если Вы запланировали открытие кондитерской в Зеленодольске, тогда Вам точно будет интересен этот материал. Сегодня мы расскажем о том, как выбрать хорошую мебель для кондитерской.
Изумительным вариантом станет мебель для кондитерской на металлокаркасе. Данные изделия широко применяются практически во всех местах общественного питания. Низкая цена является одним из главных факторов такой доступности. В настоящее время такие изделия — лидеры по продажам на мебельном рынке. Они очень удобны, обладают европейским дизайном, прекрасно освежают интерьер и могут великолепно вписаться в уже существующий. Большой выбор цвета является также одним из достоинств, таким образом, можно легко и просто подобрать именно те модели, которые точно попадут цвет в цвет с отделкой помещения кондитерской. Помимо того, практичность и долговечность также относятся к основным преимуществом данной мебели. Эти модели рассчитаны на повседневное использование и большой поток людей, за счет компактности, они легко и свободно впишутся даже в небольшие подобные заведения.
Рассмотрим поближе основные преимущества и положительные стороны пластиковой мебели для кондитерской. Прежде всего — это дизайн моделей и приятные тактильные ощущения. Для того, чтобы посетителям было комфортно необходимо использовать максимально удобную мебель. Изделия из пластика характеризуются износостойкостью, а также легким весом и стойкостью к изменениям температур, поэтому данные модели также подходят для летних террас, когда можно расположить мебель возле самой кондитерской. Они без проблем перенесут обильные дожди или сильные порывы ветра. На сегодняшний день высококачественный пластик не источает неприятные запахи, поэтому их можно спокойно использовать в местах общественного питания, они абсолютно безопасны.
Итак, хорошая мебель для кондитерской должна в первую очередь отличаться универсальностью, хорошими показателями износостойкости и большим сроком службы. Вышеперечисленные преимущества гарантируют успешность выбора мебели для таких заведений.
Компания ChiedoCover осуществляет производство банкетной мебели для мест общественного питания и гостиничного бизнеса. Наша мебель известна на российском рынке HoReCa. Мы абсолютно заслуженно являемся лидерами по изготовлению и продаже мебели. Адекватная стоимость, высокое качество, в сочетании с быстрой доставкой в любой регион России и стран СНГ удобной транспортной компанией позволяют отдавать предпочтение именно на нашей компании.
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Доставка товара по Зеленодольску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Зеленодольску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Зеленодольску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Зеленодольску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня