Мебель для конференц-залов в Шахтёрске оптом

от 7 990 ₽

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Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Maybach черно/красное, произведённого компанией ChiedoCover-22%
Новинка
17 990 ₽22 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло игровое TopChairs Maybach черно/красное
Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Continental черное, произведённого компанией ChiedoCover-24%
Новинка
12 990 ₽16 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло игровое TopChairs Continental черное
Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Skyline серое, произведённого компанией ChiedoCover-34%
9 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло игровое TopChairs Skyline серое
Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Skyline красное, произведённого компанией ChiedoCover-34%
9 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло игровое TopChairs Skyline красное
Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Genesis черное, произведённого компанией ChiedoCover-17%
9 990 ₽11 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло игровое TopChairs Genesis черное
Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Macan серое, произведённого компанией ChiedoCover-17%
9 990 ₽11 990 ₽
Оптовая цена
5
Кресло игровое TopChairs Macan серое
Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Concorde синее, произведённого компанией ChiedoCover-21%
7 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло игровое TopChairs Concorde синее
Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Sprinter зеленое, произведённого компанией ChiedoCover-21%
Новинка
7 990 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло игровое TopChairs Sprinter зеленое
Настоящее фото товара Стол Rio Glazed Glass вулкано, произведённого компанией ChiedoCover
55 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Rio Glazed Glass вулкано
Настоящее фото товара Стол Freya, белый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
64 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Freya, белый глянец
Настоящее фото товара Стол Eliot, белое стекло/ дерево, произведённого компанией ChiedoCover
34 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Eliot, белое стекло/ дерево
Настоящее фото товара Стол Corner, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
43 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Corner, коричневый
Настоящее фото товара Стол Corner, металлический серый, произведённого компанией ChiedoCover
43 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Corner, металлический серый
Настоящее фото товара Стол Conti, белый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
57 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Conti, белый глянец
Настоящее фото товара Стол Conti, бежевый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
57 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Conti, бежевый глянец
Настоящее фото товара Стол Complex, произведённого компанией ChiedoCover
29 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Complex
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Мебель для конференц-зала: практичность, удобство и стильный интерьер

Сегодня являются востребованными и популярными комнаты переговоров, всевозможные тренинги, конференции и другие обучающие семинары, где проводятся презентации и другие мероприятия. Для того, чтобы расположить участников тренингов и мастер-классов необходимо грамотно оснастить помещение мебелью. Интересным и хорошим решением станет мебель для конференц-залов.

Комната для переговоров должна быть не только удобной, но и комфортабельной, ничего не должно отвлекать от продуктивного диалога, скорее наоборот мебельное оснащение должно располагать к эффективным рабочим встречам. Выбор мебели зависит от площади комнаты или помещения, от интерьера и других нюансов. Самая главная задача состоит в том, чтобы мебель для конференц -зала была компактной, а также удобной для сиденья и в случае необходимости ее можно было бы легко переставить.

На сегодняшний день хитом продаж для проведения тренингов и конференций являются стулья с поворотно-откидным механизмом. В комплектации к стулу идут подлокотник левый, подлокотник правый, а также небольшой столик и поворотно-откидной механизм. Это предельно удобный стул, который позволяет производить различные записи в процессе тренингов, конференций и мастер-классов. Помимо эргономических требований, предъявляемых к мебели для конференц-залов, следует учитывать основной интерьер. Прекрасно будут сочетаться мебель и декор заведения в одной цветовой гамме. Столы, как и стулья, должны быть удобны и вместительны, на них должны размещаться компьютер, необходимые документы и другие вещи, которые нужны для проведения переговоров.

Средний вес стульев для конференц -зала составляет 6 -7 кг., таким образом их можно легко поднять и переставить при необходимости. Каркас стульев может быть изготовлен из различных материалов, хром, сталь. Эти материалы обладают современной эстетической привлекательностью, благодаря чему они великолепно вписываются в любой интерьер помещения.

Где купить мебель для конференц-зала для тренингов и семинаров в Сахалинской области?

Компания ChiedoCover является производителем собственной мебели для гостиниц, ресторанов и кафе. Мы изготавливаем и продаем банкетную мебель, которая станет незаменимым помощником в повседневной работе Вашего заведения, впечатлит гостей и создаст атмосферу уюта и комфорта для посетителей. В наше производство мы заготавливаем только безопасное и экологически чистое сырье, новейшее и высокотехнологичное оборудование позволяет доставлять клиентам только качественные и надежные товары.

Купить мебель для конференц -зала в Шахтёрске можно на нашем сайте. Тысячи успешных сделок, оперативный сервис и положительные отзывы — наши менеджеры советуют и рекомендуют клиентам только самые лучшие решения для бизнеса HoReCa.

Почему мебель для конференц-залов покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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