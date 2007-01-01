Мебель для конференц-залов в Ухте оптом

от 10 090 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ухте и Республике Коми

Настоящее фото товара Кресло для руководителя Свинг Н/П, хром, произведённого компанией ChiedoCover
10 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло для руководителя Свинг Н/П, хром
Настоящее фото товара Кресло офисное, Идра В, хром, произведённого компанией ChiedoCover
11 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло офисное, Идра В, хром
Настоящее фото товара Стол для совещаний Давангер, произведённого компанией ChiedoCover
123 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол для совещаний Давангер
Настоящее фото товара Стол для переговоров Дависон, произведённого компанией ChiedoCover
11 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол для переговоров Дависон
Настоящее фото товара Стол для совещаний Дадли, произведённого компанией ChiedoCover
114 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол для совещаний Дадли
Настоящее фото товара Конференц стол Даиси, произведённого компанией ChiedoCover
53 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Конференц стол Даиси
Настоящее фото товара Стол для совещаний Дайсбург, произведённого компанией ChiedoCover
79 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол для совещаний Дайсбург
Настоящее фото товара Стол для совещаний Дакота, произведённого компанией ChiedoCover
48 090 ₽
Оптовая цена
5
Стол для совещаний Дакота
Настоящее фото товара Стол для совещаний модульный Далевилл, произведённого компанией ChiedoCover
82 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол для совещаний модульный Далевилл
Настоящее фото товара Конференц стол Дальтон, произведённого компанией ChiedoCover
33 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Конференц стол Дальтон
Настоящее фото товара Конференц стол Дамаск, произведённого компанией ChiedoCover
25 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Конференц стол Дамаск
Настоящее фото товара Конференц стол Дананг, произведённого компанией ChiedoCover
27 990 ₽
Оптовая цена
5
Конференц стол Дананг
Настоящее фото товара Стол с одинарной столешницей Данди, произведённого компанией ChiedoCover
41 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол с одинарной столешницей Данди
Настоящее фото товара Кресло для руководителей AV 168/1, произведённого компанией ChiedoCover
18 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло для руководителей AV 168/1
Настоящее фото товара Кресло для руководителей AV 168, произведённого компанией ChiedoCover
20 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло для руководителей AV 168
Настоящее фото товара Кресло для руководителей AV 167, произведённого компанией ChiedoCover
12 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло для руководителей AV 167
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Мебель для конференц-зала: практичность, удобство и стильный интерьер

Сегодня являются востребованными и популярными комнаты переговоров, всевозможные тренинги, конференции и другие обучающие семинары, где проводятся презентации и другие мероприятия. Для того, чтобы расположить участников тренингов и мастер-классов необходимо грамотно оснастить помещение мебелью. Интересным и хорошим решением станет мебель для конференц-залов.

Комната для переговоров должна быть не только удобной, но и комфортабельной, ничего не должно отвлекать от продуктивного диалога, скорее наоборот мебельное оснащение должно располагать к эффективным рабочим встречам. Выбор мебели зависит от площади комнаты или помещения, от интерьера и других нюансов. Самая главная задача состоит в том, чтобы мебель для конференц -зала была компактной, а также удобной для сиденья и в случае необходимости ее можно было бы легко переставить.

На сегодняшний день хитом продаж для проведения тренингов и конференций являются стулья с поворотно-откидным механизмом. В комплектации к стулу идут подлокотник левый, подлокотник правый, а также небольшой столик и поворотно-откидной механизм. Это предельно удобный стул, который позволяет производить различные записи в процессе тренингов, конференций и мастер-классов. Помимо эргономических требований, предъявляемых к мебели для конференц-залов, следует учитывать основной интерьер. Прекрасно будут сочетаться мебель и декор заведения в одной цветовой гамме. Столы, как и стулья, должны быть удобны и вместительны, на них должны размещаться компьютер, необходимые документы и другие вещи, которые нужны для проведения переговоров.

Средний вес стульев для конференц -зала составляет 6 -7 кг., таким образом их можно легко поднять и переставить при необходимости. Каркас стульев может быть изготовлен из различных материалов, хром, сталь. Эти материалы обладают современной эстетической привлекательностью, благодаря чему они великолепно вписываются в любой интерьер помещения.

Где купить мебель для конференц-зала для тренингов и семинаров в Республике Коми?

Компания ChiedoCover является производителем собственной мебели для гостиниц, ресторанов и кафе. Мы изготавливаем и продаем банкетную мебель, которая станет незаменимым помощником в повседневной работе Вашего заведения, впечатлит гостей и создаст атмосферу уюта и комфорта для посетителей. В наше производство мы заготавливаем только безопасное и экологически чистое сырье, новейшее и высокотехнологичное оборудование позволяет доставлять клиентам только качественные и надежные товары.

Купить мебель для конференц -зала в Ухте можно на нашем сайте. Тысячи успешных сделок, оперативный сервис и положительные отзывы — наши менеджеры советуют и рекомендуют клиентам только самые лучшие решения для бизнеса HoReCa.

Почему мебель для конференц-залов покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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