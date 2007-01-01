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Сегодня являются востребованными и популярными комнаты переговоров, всевозможные тренинги, конференции и другие обучающие семинары, где проводятся презентации и другие мероприятия. Для того, чтобы расположить участников тренингов и мастер-классов необходимо грамотно оснастить помещение мебелью. Интересным и хорошим решением станет мебель для конференц-залов.
Комната для переговоров должна быть не только удобной, но и комфортабельной, ничего не должно отвлекать от продуктивного диалога, скорее наоборот мебельное оснащение должно располагать к эффективным рабочим встречам. Выбор мебели зависит от площади комнаты или помещения, от интерьера и других нюансов. Самая главная задача состоит в том, чтобы мебель для конференц -зала была компактной, а также удобной для сиденья и в случае необходимости ее можно было бы легко переставить.
На сегодняшний день хитом продаж для проведения тренингов и конференций являются стулья с поворотно-откидным механизмом. В комплектации к стулу идут подлокотник левый, подлокотник правый, а также небольшой столик и поворотно-откидной механизм. Это предельно удобный стул, который позволяет производить различные записи в процессе тренингов, конференций и мастер-классов. Помимо эргономических требований, предъявляемых к мебели для конференц-залов, следует учитывать основной интерьер. Прекрасно будут сочетаться мебель и декор заведения в одной цветовой гамме. Столы, как и стулья, должны быть удобны и вместительны, на них должны размещаться компьютер, необходимые документы и другие вещи, которые нужны для проведения переговоров.
Средний вес стульев для конференц -зала составляет 6 -7 кг., таким образом их можно легко поднять и переставить при необходимости. Каркас стульев может быть изготовлен из различных материалов, хром, сталь. Эти материалы обладают современной эстетической привлекательностью, благодаря чему они великолепно вписываются в любой интерьер помещения.
Компания ChiedoCover является производителем собственной мебели для гостиниц, ресторанов и кафе. Мы изготавливаем и продаем банкетную мебель, которая станет незаменимым помощником в повседневной работе Вашего заведения, впечатлит гостей и создаст атмосферу уюта и комфорта для посетителей. В наше производство мы заготавливаем только безопасное и экологически чистое сырье, новейшее и высокотехнологичное оборудование позволяет доставлять клиентам только качественные и надежные товары.
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Доставка товара по Великому Новгороду осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Великому Новгороду рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Великому Новгороду осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Великому Новгороду с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня