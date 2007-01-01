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            Товары по акции

            Мебель для кораблей в Асбесте оптом

            от 1 390 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Асбесту и Свердловской области

            Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, береза, произведённого компанией ChiedoCover-22%
            В наличии
            2 590 ₽3 290 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Стул Кьявари Белый, береза
            Настоящее фото товара Стул Кьявари Оранжевый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-18%
            2 890 ₽3 490 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Стул Кьявари Оранжевый, деревянный
            Настоящее фото товара Стул Кьявари Телегрей, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-18%
            2 890 ₽3 490 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стул Кьявари Телегрей, деревянный
            Настоящее фото товара Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-18%
            2 890 ₽3 490 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный
            Настоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-18%
            2 890 ₽3 490 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Стул Кьявари Серебро, деревянный
            Настоящее фото товара Стул Кьявари Титан, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-18%
            2 890 ₽3 490 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Стул Кьявари Титан, деревянный
            Настоящее фото товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-18%
            2 890 ₽3 490 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
            Настоящее фото товара Стул Кроссбэк темно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
            4 290 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Стул Кроссбэк темно-красный
            Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с патиной черный, произведённого компанией ChiedoCover
            4 490 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул Кроссбэк с патиной черный
            Настоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover-14%
            Хит
            3 290 ₽3 790 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Стул Кроссбэк дерево, венге
            Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, золото, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover-13%
            1 390 ₽1 590 ₽
            Оптовая цена
            3.6
            Стул Хит 20мм, золото, ромб синий
            Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover-13%
            1 390 ₽1 590 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой
            Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
            2 760 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя
            Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
            2 390 ₽
            Оптовая цена
            3.9
            Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная
            Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
            2 050 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная
            Настоящее фото товара Шкаф сушильный Универсал-2000Н, произведённого компанией ChiedoCover
            41 690 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Шкаф сушильный Универсал-2000Н
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            Как выбрать мебель для кораблей?

            Хорошая мебель для кораблей имеет свои отличительные особенности. Принимая во внимание специфику ее использования, важно обратить внимание на некоторые особенности. Так, хорошим решением станет выбор качественной мебели, очень устойчивой, а также долговечной и экологически чистой. На российском мебельном рынке представлена мебель, изготовленная из различных материалов. Как выбрать хорошую мебель для кораблей в Асбесте?

            Деревянная мебель для кораблей

            Одним из самых доступных материалов в России является массив дерева, из него получается удивительная мебель с утонченным вкусом. Деревянная мебель для кораблей станет неотъемлемой частью меблировки помещений на морском судне. За счет своих замечательных технических характеристик изделия из массива дерева наиболее точно подходят для оснащения и гарантируют неповторимый и превосходный внешний вид. Приведем в пример некоторые преимущества данных моделей:

            • отличное качество, а также высокие показатели надежности и прочности (поскольку данная мебель будет использоваться в исключительных условиях, то это преимущество можно считать определяющим)
            • роскошный и дорогой внешний вид (деревянная мебель имеет очень богатую историю и ценится по всему миру)
            • высокая износостойкость (эта мебель не меняет свой внешний вид со временем, а длительна эксплуатация никак не сказывается на технических характеристиках и основных достоинствах этих моделей)
            • гипоаллергенность (деревянная мебель для кораблей не окажет никакого негативного влияние на человека)
            • экологичность (данные модели производятся из натуральных материалов, поэтому абсолютно безопасны и с уверенностью могут использоваться на каждый день)
            • широкий выбор цвета и дизайна моделей (это позволяет удачно гармонировать и сочетать самые различные стили: как классические, так и самые популярные)
            • доступность и удачное сочетание цены и качества
            • максимальная долговечность (данные изделия при деликатном уходе и и бережном отношении могу служить несколько лет)

            Деревянная мебель для кораблей станет символов богатства, а также роскоши и великолепия. Данные модели могут выдерживать большие нагрузки, которые никак не отражаются на качестве и других свойствах этих моделей.

            Кожаная мебель для кораблей

            Еще одним решений для проведения меблировки подобных помещений является кожаная мебель для кораблей. Кожа — это максимально износостойкий материал, который на протяжении всего эксплуатационного срока позволит наслаждаться посетителям и гостям прекрасным внешним видом, а также высокой прочностью материала и устойчивостью практически к любым воздействиям.

            Кроме того, кожаная мебель для кораблей имеет простой уход — это немаловажный фактор при выборе мебели на морском судне. В виду того, что кожа не накапливает пыль и грязь, а также обладает антибактериальным эффектом, то чаще всего для того, чтобы подобную мебель привести в порядок необходимо только влажная салфетка из микрофибры. При помощи ее удаляются пыль, а также те или иные загрязнения.

            Следует отметить, что кожаная мебель для кораблей также обладает высокими эстетическими показателями, благодаря которым в помещении сформируется новый, незабываемый и неподражаемый образ. Данные изделия не оставят равнодушным ни одного гостя или посетителя.

            Мебель для судов и кораблей

            В настоящее время одним из хитов продаж является мебель для судов и кораблей на металлокаркасе. Эти модели также характеризуются стойкостью к различным физическим воздействиям, достойно переносят изменение температур и влажности. Высококачественная сталь обладает множеством преимуществ: это безопасный материал, поэтому повседневное пользование не окажет никакого отрицательного воздействия на человека. В тоже время данный материал очень надежный и прочный.

            Одним из их преимуществ является универсальность и максимальная доступность. Такие модели обладают относительно невысокой стоимостью, однако полностью справляются со всеми своими основными функциями.

            Итак, хорошая мебель для кораблей имеет качественную основу — лучшим решением являются экологически чистый и натуральные материалы. Они не источают неприятных запахов и абсолютно безопасны для эксплуатации. Мебельное оснащение изделиями из массива дерева станет исключительной особенностью, такие модели гарантированно улучшат эстетическое восприятие помещений на морском судне и преобразуют любой интерьер.

            Где купить мебель для кораблей в Асбесте?

            Компания ChiedoCover – незаменимый партнер многих известных кафе, а также ресторанов и гостиниц. Основная деятельность компании направлена на производство деревянных изделий, а также стульев и столов на металлокаркасе. В настоящее время большой популярностью пользуются мягкая мебель, а также стулья и столы лофт. Компания — один из лидеров про производству и продаже мебели в России. Огромный выбор продукции гарантирует выбор именно тех стульев и столов, которые Вы так долго искали. На сегодняшний день мы обновили оборудование и делаем ставку на высокое качество и долговечность выпускаемой продукции. ChiedoCover – это удачное сочетание современного, европейского дизайна, компания тщательно следит за актуальными и модными тенденциями на мировом мебельном рынке. Кроме того, использование натурального сырья позволяет производить абсолютно безопасную мебель, которая соответствует всем мировым стандартам.

            Купить мебель для кораблей в Асбесте и Свердловской области можно на нашем официальном сайте. Мы разработали удобный интерфейс: быстрый поиск поможет сделать выбор буквально за несколько минут. Всегда к Вашему вниманию менеджеры из отдела продаж. Они имеют все необходимые компетенции и знания, поэтому с легкостью подберут для Вас идеальный вариант для меблировки помещения, принимая во внимания Ваши требования и пожелания. Если Вы располагаетесь в другом городе, то это не проблема. Компания ChiedoCover осуществляет доставку продукции по всей России.

            Почему мебель для кораблей покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Асбест и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Асбесту ?

              Доставка товара по Асбесту осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Асбесту ?

              Стоимость доставки по Асбесту рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Асбесту осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Асбесту телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Асбесте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Асбесту с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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