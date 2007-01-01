Еще буквально несколько лет назад различные праздничные мероприятия в компаниях и организациях были редкостью. На сегодняшний день корпоратив устраивает практически каждая организация, помимо стандартных праздничных дней: день рождение и Новый год, в Белово все больше компаний устраивают подобные мероприятия гораздо чаще двух раз в год. Руководители такие встречи объясняют тимбилдингом, простыми словами — образованием и формированием команды, одной из их целью является повышение эффективности и, как следствие, успешность бизнеса. Сегодня поговорим о мебельном оснащении таких мероприятий.
Ключевым фактором при выборе мебели является универсальность, поскольку тематики корпоративов могут быть совершенно разные, предпочтительней отдавать преимущество именно тем моделям, которые будут удачно смотреться в любом интерьере. Универсальная мебель для корпоративов должна быть также очень качественной и обладать хорошими показателями устойчивости. Все-таки речь идет о мероприятиях увеселительных, поэтому на такую мебель будет соответствующая нагрузка, зачастую ее используют как реквизит для всевозможных конкурсов, так что без повышенной надежности есть риски, что мебель не прослужит долго, учитывая специфику данных мероприятий.
Несмотря на универсальность, она также должна быть стильной и модной. Современная мебель для корпоратива — это основа положительного впечатления гостей этого мероприятия, следовательно, если им понравится, в следующий раз они снова придут в Ваше заведение.
Следует отметить, еще одно важное качество, свойственное для такой мебели — это комфортабельность. Компания, пришедшая отпраздновать день рождение организации или любое другое важное событие хотят получить максимальное удовольствие от пребывания в заведении, поэтому хорошая мебель должна поспособствовать этому, удобно расположив гостей мероприятия.
Рекомендуется материалом изготовления такой мебели выбирать массив дерева, либо высококачественные металл. Идеальным решением станет удачное сочетание их, металлический каркас и деревянное сиденье хорошо выдержит любые нагрузки. Такая мебель очень устойчива, обладает хорошими тактильными свойствами, является самой экологичной, а также имеет простой, легкий уход и практически не имеет недостатков. Выбирая такую мебель Вы делаете правильный выбор, учитывая особенности корпоративов и их специфичность.
Последнее время выбор компаний, осуществляющих производство увеличился, для того, чтобы не прогадать, нужно отдавать предпочтение проверенным и надежным партнерам. Именно такой компанией является ChiedoCover – это удивительно точное сочетание надежности и европейского дизайна продукции. Наши дизайнеры внимательно следят за рынком мебели в сегменте HoReCa. Мы стараемся идти в ногу со временем, создавая стильную и эстетически привлекательную продукцию.
Купить мебель для корпоратива в Белово Вы легко можете сделать, Вам просто нужно перейти на сайт нашей компании. Здесь Вы найдете много интересных моделей, оцените удобство интерфейса сайта, а также сможете оформить свой заказ, после этого, наши опытные менеджеры свяжутся с Вами в кротчайшие сроки.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Белово осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Белово рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Белово осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Белово с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня