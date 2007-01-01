+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
    Полукресла
      Новинки
      Популярное
      Лофт
      Мебель Лофт
      Освещение в стиле лофт
      Новинки
      Популярное
      Ткани
      Вид
      Новинки
      Популярное
      Мебель для хранения
      Стеллажи и этажерки
      Комоды и буфеты
      Прихожие и обувницы
      Шкафы
      Шкафы медицинские
        Новинки
        Популярное
        Посуда
        Сервировка стола
        Столовые приборы
          Новинки
          Популярное
          Освещение
          Тип
          Аксессуары
          Стиль
          Новинки
          Популярное
          Оборудование
          Для кейтеринга
          Для кафе и ресторанов
          Для отелей
          Акустическая мебель
          Для салонов красоты
          Для благоустройства
          Для медучреждений
          Оборудование для детей
          Новинки
          Популярное
          Для интерьера
          Стеновые панели
          Вешалки
          Ширмы и перегородки
          Декор
          Ковровые покрытия
          Новинки
          Популярное
          Для гостиниц
          Мебель
          Для ванных комнат
          Гостиничный текстиль
          Постельное белье
          Электроника
          Хранение и уход
            Новинки
            Популярное
            Подборки товаров
            По цвету
            По стилю
            По событиям
            Другие
            По расположению
            По моделям
            По профессиям
            По стране производителя
            Для улицы
            Товары по акции

            Мебель для корпоратива в Подольске оптом

            от 1 140 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Подольску и Московской области

            Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
            1 750 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
            Настоящее фото товара Стул Хит 22мм - белый, шенилл голубой, произведённого компанией ChiedoCover
            1 490 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Стул Хит 22мм - белый, шенилл голубой
            Настоящее фото товара "Хит 25мм" с широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
            1 690 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            "Хит 25мм" с широким сиденьем
            Настоящее фото товара Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
            2 120 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона
            Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Франса белый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
            1 140 ₽1 590 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стул Хит 20мм - золото, Франса белый
            Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
            1 140 ₽1 590 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
            Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
            1 140 ₽1 590 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
            Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
            1 140 ₽1 590 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый
            Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Франса бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
            1 140 ₽1 590 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стул Хит 20мм - золото, Франса бежевый
            Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный, произведённого компанией ChiedoCover-29%
            1 140 ₽1 590 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный
            Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
            1 140 ₽1 590 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый
            Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный, произведённого компанией ChiedoCover-29%
            1 140 ₽1 590 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный
            Настоящее фото товара Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover-9%
            3 250 ₽3 550 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой
            Настоящее фото товара Стул пластиковый Toby желтый, произведённого компанией ChiedoCover
            2 690 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул пластиковый Toby желтый
            Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, желтый, произведённого компанией ChiedoCover-34%
            2 590 ₽3 890 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Стул-кресло Самба М, желтый
            Настоящее фото товара Стол Лофт Практичный, произведённого компанией ChiedoCover
            52 000 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стол Лофт Практичный
            Смотреть все

            Мебель для корпоратива: универсальность и максимальная практичность

            Еще буквально несколько лет назад различные праздничные мероприятия в компаниях и организациях были редкостью. На сегодняшний день корпоратив устраивает практически каждая организация, помимо стандартных праздничных дней: день рождение и Новый год, в Подольске все больше компаний устраивают подобные мероприятия гораздо чаще двух раз в год. Руководители такие встречи объясняют тимбилдингом, простыми словами — образованием и формированием команды, одной из их целью является повышение эффективности и, как следствие, успешность бизнеса. Сегодня поговорим о мебельном оснащении таких мероприятий.

            Что необходимо учитывать при выборе качественной мебели для корпоратива?

            Ключевым фактором при выборе мебели является универсальность, поскольку тематики корпоративов могут быть совершенно разные, предпочтительней отдавать преимущество именно тем моделям, которые будут удачно смотреться в любом интерьере. Универсальная мебель для корпоративов должна быть также очень качественной и обладать хорошими показателями устойчивости. Все-таки речь идет о мероприятиях увеселительных, поэтому на такую мебель будет соответствующая нагрузка, зачастую ее используют как реквизит для всевозможных конкурсов, так что без повышенной надежности есть риски, что мебель не прослужит долго, учитывая специфику данных мероприятий.

            Несмотря на универсальность, она также должна быть стильной и модной. Современная мебель для корпоратива — это основа положительного впечатления гостей этого мероприятия, следовательно, если им понравится, в следующий раз они снова придут в Ваше заведение.

            Следует отметить, еще одно важное качество, свойственное для такой мебели — это комфортабельность. Компания, пришедшая отпраздновать день рождение организации или любое другое важное событие хотят получить максимальное удовольствие от пребывания в заведении, поэтому хорошая мебель должна поспособствовать этому, удобно расположив гостей мероприятия.

            Материал изготовления мебели для корпоратива

            Рекомендуется материалом изготовления такой мебели выбирать массив дерева, либо высококачественные металл. Идеальным решением станет удачное сочетание их, металлический каркас и деревянное сиденье хорошо выдержит любые нагрузки. Такая мебель очень устойчива, обладает хорошими тактильными свойствами, является самой экологичной, а также имеет простой, легкий уход и практически не имеет недостатков. Выбирая такую мебель Вы делаете правильный выбор, учитывая особенности корпоративов и их специфичность.

            Где купить мебель для корпоратива в Подольске?

            Последнее время выбор компаний, осуществляющих производство увеличился, для того, чтобы не прогадать, нужно отдавать предпочтение проверенным и надежным партнерам. Именно такой компанией является ChiedoCover – это удивительно точное сочетание надежности и европейского дизайна продукции. Наши дизайнеры внимательно следят за рынком мебели в сегменте HoReCa. Мы стараемся идти в ногу со временем, создавая стильную и эстетически привлекательную продукцию.

            Купить мебель для корпоратива в Подольске Вы легко можете сделать, Вам просто нужно перейти на сайт нашей компании. Здесь Вы найдете много интересных моделей, оцените удобство интерфейса сайта, а также сможете оформить свой заказ, после этого, наши опытные менеджеры свяжутся с Вами в кротчайшие сроки.

            Почему мебель для корпоратива покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Подольск и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

            Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Подольску ?

              Доставка товара по Подольску осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Подольску ?

              Стоимость доставки по Подольску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Подольску осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Подольску телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Подольске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Подольску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

            Есть другие вопросы?

            Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
            с политикой конфиденциальности

            Отзывы о продукции ChiedoCover

            Все отзывы

            Нас рекомендуют